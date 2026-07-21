Oficializaron la salida de la coordinadora de Políticas Sociales de Capital Humano

Sandra Petovello la ministra de Capital Humano

De acuerdo con el Decreto 617/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno aceptó la renuncia de María Gabriela Real al cargo de presidente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano.

El licenciado David Guido de Graaff también presentó su renuncia al cargo de subsecretario de Políticas Sociales del mismo organismo. Se trata solo de un acto formal, para poder asumir el puesto que dejó vacante Real.

PUBLICIDAD

Los cambios en la cúpula del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales responden a las decisiones tomadas por la ex titular. Según trascendió, la ahora ex funcionaria dejó el cargo para regresar a desempeñarse en el sector privado.

Gabriela Real, el jefe de Gabinete de Capital Humano, Juan Bautista Ordoñez y la ministra Sandra Pettovello

De hecho, Real era considerada una de las colaboradoras técnicas de mayor confianza de Pettovello dentro de Capital Humano.

Durante su gestión, impulsó una agenda orientada a fortalecer la coordinación entre organismos públicos, gobiernos provinciales, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, además de promover la incorporación de herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial aplicadas al diseño y seguimiento de políticas sociales.

PUBLICIDAD

Su reemplazante, David Guido de Graaf también llega con experiencia tanto en la administración pública como en el sector privado.

Su nombramiento representa una continuidad del equipo técnico que venía trabajando bajo la conducción de Real y evita una reorganización más amplia dentro de un organismo considerado estratégico para el diseño y la evaluación de las políticas sociales impulsadas por el Gobierno.

PUBLICIDAD

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales ocupa un lugar particular dentro de la estructura de Capital Humano. A diferencia de otras dependencias que administran prestaciones o ejecutan programas, su función consiste en coordinar información, producir diagnósticos, evaluar resultados y generar evidencia para orientar las decisiones de política pública. Esa tarea es clave en un contexto de transformación de los programas sociales y de revisión de los mecanismos de asistencia implementados por la administración nacional.

Cambios en el Directorio de la Comisión Nacional de Actividades Especiales

El abogado Leandro Horacio Massaccesi presentó su renuncia como miembro del Directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), en representación del Ministerio de Capital Humano.

PUBLICIDAD

La dimisión fue aceptada formalmente, a través del Decreto 616/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial, dando lugar a un nuevo nombramiento en el organismo dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

A partir de esta vacante, el Gobierno dispuso la designación del abogado Mauro Esteban Brandi como nuevo miembro del Directorio de la CONAE, también en representación del Ministerio de Capital Humano. Brandi ejercerá la función ad honorem durante un período de cuatro años.

PUBLICIDAD

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) fue creada por el Decreto N° 995/91 y se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Su Directorio está compuesto por nueve integrantes, incluyendo un presidente, un vicepresidente y seis directores representantes de diversas áreas de la Administración Pública Nacional, designados por el Poder Ejecutivo Nacional, más un director ejecutivo-técnico designado por sus pares.