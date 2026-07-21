Sociedad

Investigan la muerte de un turista en Salta que fue encontrado sin vida en plena calle

La Justicia aguarda los resultados de las pericias para esclarecer el hecho

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Varios policías y dos vehículos policiales, uno tipo sedan y otro camioneta, con luces azules encendidas, se encuentran en una calle de noche junto a un cono naranja
Oficiales de policía y vehículos de emergencia se congregan durante la noche en la Plaza 9 de Julio de Salta, tras el hallazgo de un cuerpo sin vida de un turista paraguayo (Agenda Salta)

La Justicia de Salta investiga la muerte de un turista de nacionalidad paraguaya que fue encontrado muerto en plena calle.

El cuerpo fue hallado poco después de las 20 horas de ayer, en las inmediaciones de la Plaza 9 de Julio, en pleno centro de la ciudad.

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Según indicaron fuentes policiales al portal del diario El Tribuno, el personal de la Policía de Salta y peritos forenses trabajaron intensamente durante la noche en el lugar para recabar indicios y definir las causas del deceso. El cuerpo permaneció por largas horas bajo custodia, mientras los investigadores realizaban las primeras actuaciones.

Al cierre de la jornada, los agentes buscaban determinar si se trató de una muerte natural, un episodio traumático o si existieron otras circunstancias que explicaran el desenlace. No se difundió aún la identidad del turista, ni se conocen datos sobre su estadía ni sobre posibles vínculos con residentes locales.

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El avance de la investigación depende, en buena medida, de los estudios forenses que deben esclarecer si existieron signos de violencia, intoxicación o una causa natural detrás de la muerte. Hasta tanto no se conozcan los resultados de la autopsia y la identificación formal, las autoridades evitaron brindar detalles sobre el estado del cuerpo o la posible cronología de los hechos.

La Fiscalía interviniente solicitó la colaboración de testigos y de quienes hayan observado movimientos inusuales en las inmediaciones de la plaza durante la tarde y la noche de ayer lunes.

La Policía provincial trabajó en el hecho
La Policía provincial trabajó en el hecho

A mediados del mes de abril, un turista brasileño murió tras descompensarse mientras realizaba una caminata junto a su pareja en el Cerro Centinela, ubicado en el sector norte del Parque Nacional Nahuel Huapi, en las inmediaciones de Villa La Angostura.

El episodio generó momentos de tensión e incertidumbre entre los presentes. El hombre, acompañado de su esposa y otros turistas, comenzó a sentir un dolor en el pecho durante el ascenso y quedó tendido en el suelo, lo que motivó el llamado de emergencia.

La alerta se registró a las 16.20, según detalló el grupo de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes (BRZA), a partir del aviso realizado por otra pareja de turistas que se encontraba en el lugar. En cuestión de minutos, distintos equipos de emergencia de la región se movilizaron hacia el cerro, coordinando acciones bajo los protocolos para intervenciones en zonas agrestes.

La víctima brasileña fue asistida por una paramédica y personal de salud, pero no lograron revertir el cuadro cardiaco

Alrededor de las 17, el personal de rescate llegó hasta el matrimonio, donde ya se le realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). El equipo prosiguió con los primeros auxilios siguiendo los procedimientos establecidos, hasta la llegada del médico.

A pesar de los esfuerzos del personal de salud, el médico que arribó al sitio constató que el turista ya no presentaba signos vitales.

El operativo de evacuación requirió varias horas, dadas las características del terreno y la necesidad de atender también al resto de los visitantes, visiblemente afectados por la situación. Finalmente, cerca de las 21, se completó el traslado del cuerpo hacia la morgue del Hospital Zonal Dr. Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes.

En la operación participaron personal de la Comisaría 28, el hospital local, Parques Nacionales y el equipo de BRZA. Las autoridades informaron que no se detectaron indicios de criminalidad, aunque se dispuso la realización de una autopsia para determinar la causa precisa del deceso.

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