Zoe Hochbaum debuta como conductora en Elenco Inestable en Radio con Vos: “Nervios, manija y felicidad”

Radio con Vos 89.9 estrenará Elenco Inestable este martes 21 de julio con Zoe Hochbaum como conductora

Radio con Vos 89.9 estrena este martes 21 de julio Elenco Inestable, un ciclo semanal conducido por Zoe Hochbaum junto a Vera Spinetta, Miranda de la Serna y Brenda Kreizerman, que se emitirá todos los martes de 21 a 23 horas. La propuesta se define a sí misma como algo difícil de encasillar: parte programa de radio, parte obra de teatro, parte varieté. La emisora lo anunció en sus redes sociales con una pregunta que resume la apuesta: “¿Un programa de radio? ¿Una obra de teatro? ¿Una varieté? Todo eso y nada a la vez”.

El ciclo reúne a cuatro artistas de una generación que viene ganando terreno en distintos frentes del espectáculo argentino. Hochbaum, actriz y productora conocida por su trabajo en Verano Trippin —la película que pasó por los festivales de San Sebastián y Sitges antes de llegar a Prime Video—, toma el micrófono por primera vez como conductora de un programa radial de largo aliento. A su lado, Vera Spinetta, hija del músico Luis Alberto Spinetta y con una carrera propia en la actuación y la música, aporta una voz que mezcla sensibilidad artística con presencia escénica. Miranda de la Serna, hija de Érica Rivas y Rodrigo de la Serna, quien compartió con Hochbaum el protagónico de Verano Trippin, completa el trío junto a Brenda Kreizerman, actriz con trayectoria en teatro y televisión.

PUBLICIDAD

Zoe Hochbaum conducirá Elenco Inestable junto a Vera Spinetta, Miranda de la Serna y Brenda Kreizerman

La reacción de las propias integrantes al anuncio oficial habló por sí sola. De la Serna comentó “Uf, uf, me vuelvo loca” en la publicación de la emisora; Spinetta escribió “Daleee” con emojis de fuego; Hochbaum reconoció: “Nervios, manija, felicidad. Todo eso en loop”. Kreizerman, por su parte, sumó: “Yo no seee lo que me pasa cuando estoy con vos”. Cuatro respuestas distintas, el mismo entusiasmo.

Elenco Inestable no busca dar respuestas ni cerrar debates. La propuesta parte de un principio opuesto: poner en valor la inestabilidad como materia prima para la conversación y el arte. Cada emisión tendrá una consigna como eje, un disparador que abre preguntas sin necesidad de resolverlas, con los temas de la actualidad tratados desde la cercanía y el humor antes que desde la solemnidad del análisis.

PUBLICIDAD

La premisa del ciclo apunta a tender puentes entre generaciones. El diálogo entre lo que trae la juventud y lo que acumulan quienes la precedieron será uno de los ejes recurrentes, con invitados que la producción elige con el criterio de que aporten tensión, contradicción y también risas. El formato mezcla reflexión con puesta en escena y se aleja deliberadamente del molde del programa de radio convencional, acercándose más a una performance con micrófono abierto.

La propuesta de Elenco Inestable busca tender puentes entre generaciones con invitados elegidos por su tensión y contradicción

El nombre del programa no es un detalle menor. “Elenco Inestable” resume la filosofía de las cuatro conductoras: no hay estabilidad que ofrecer ni certezas que vender, sino la inestabilidad misma como punto de partida para hablar de lo que generalmente se posterga o se esconde. La propuesta invita a reírse de las propias contradicciones y a asumir que el miedo a no tener respuestas es, también, parte de la experiencia cotidiana.

PUBLICIDAD

Para Hochbaum, el salto a la conducción radial llega después de un año en el que su perfil como productora y actriz creció de manera sostenida. Su participación en Verano Trippin le permitió recorrer festivales europeos y negociar la llegada del filme a una plataforma de streaming internacional. La radio representa un formato nuevo para ella, más inmediato y sin red, donde la improvisación y el vínculo con el oyente en tiempo real reemplazan las tomas y los cortes del set.

Elenco Inestable se emite todos los martes de 21 a 23 horas por Radio con Vos 89.9, con su primera emisión programada para este martes 21 de julio.

PUBLICIDAD