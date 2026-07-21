El presidente del Líbano se reúne con Donald Trump en Washington para abordar el desarme del grupo terrorista Hezbollah

El presidente de Líbano, Joseph Aoun (REUTERS)

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, se reunirá este martes en Washington con su homólogo estadounidense Donald Trump, en medio de la presión internacional para que Beirut avance con el desarme de Hezbollah, una condición clave de Israel para retirar sus tropas del sur del país.

El encuentro ocurre un día después de que Estados Unidos anunciara el inicio de la implementación de un acuerdo que otorga al ejército libanés el control sobre “zonas piloto” en el sur de Líbano, áreas ubicadas principalmente fuera de los territorios que Israel ocupó después de que Hezbollah involucrara al país en la guerra de Medio Oriente en marzo.

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Aoun, ex comandante del ejército libanés, busca que Trump presione a Israel para concretar la retirada de las zonas ocupadas. Sin embargo, Israel mantiene que no abandonará esas posiciones mientras Hezbollah conserve sus armas, una postura respaldada por Washington.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó tras reunirse con Aoun el domingo que “mientras ese problema exista, Líbano nunca tendrá realmente paz”. En una declaración previa, Rubio “elogió el coraje del Gobierno de Líbano (...) por su esfuerzo decidido para recuperar la soberanía del Líbano, desarmar a Hezbollah y desmantelar su infraestructura terrorista”.

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La visita de Aoun representa la primera invitación de un presidente libanés a Washington desde 2009. El mandatario llegó al poder a comienzos de 2025 con respaldo occidental y prometió avanzar hacia el desarme de Hezbollah, una decisión que marcó un cambio político en el país.

El grupo terrorista, sin embargo, rechazó de forma reiterada cualquier proceso de desarme. Hezbollah desencadenó la última guerra en marzo y los ataques israelíes posteriores causaron más de 4.300 muertos en Líbano, según las autoridades libanesas.

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El encuentro ocurre un día después de que Estados Unidos anunciara el inicio de la implementación de un acuerdo que otorga al ejército libanés el control sobre “zonas piloto” en el sur de Líbano (REUTERS)

La violencia disminuyó de forma significativa tras la firma de un acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán el mes pasado, además de las negociaciones que Líbano mantiene con Israel. Según el pacto, el ejército israelí debe retirarse del sur libanés y las fuerzas armadas de Líbano deben desplegarse en la zona, con una primera etapa que incluye dos “zonas piloto”.

El acuerdo, sin embargo, depende del desarme de Hezbollah, una medida que el grupo rechazó y que también cuestionó junto con las negociaciones entre Beirut e Israel.

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Aoun también prevé solicitar mayor asistencia para el ejército libanés, debido a la complejidad del proceso de desarme del grupo. A cambio, Trump buscaría recibir nuevas garantías sobre el compromiso del presidente libanés con esa medida.

Robert Satloff, director ejecutivo del Washington Institute, señaló que Trump “sin duda querrá escuchar pruebas adicionales de la seriedad de Aoun” respecto al desarme de Hezbollah. Además, agregó que el mandatario estadounidense también buscaría garantías de que Aoun eliminará del ejército a oficiales considerados cercanos al grupo y que avanzará hacia un eventual acuerdo de paz con Israel.

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El analista sostuvo además que la visita permitirá a Aoun “poner una estaca en el corazón de una idea peligrosa que parece haber captado la imaginación de Trump: empoderar a Siria para enviar tropas a Líbano para supuestamente aplastar a Hezbollah”.

(Con información de AFP)