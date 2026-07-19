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Olvídate de números telefónicos: así puedes buscar a una persona en WhatsApp por nombre de usuario

La función de nombres de usuario introduce una alternativa privada para iniciar chats en la aplicación

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WhatsApp estrena la opción de buscar usuarios mediante identificadores únicos, sin requerir el número de teléfono. (Europa Press)
WhatsApp estrena la opción de buscar usuarios mediante identificadores únicos, sin requerir el número de teléfono. (Europa Press)

La plataforma de mensajería instantánea WhatsApp anunció a finales de junio la posibilidad de reservar nombres de usuario, una función que modifica la forma de contactar a personas y empresas. Esta novedad permite iniciar conversaciones sin conocer ni almacenar el número de teléfono de otra persona, y cambia uno de los principales métodos de identificación en la aplicación.

Los nombres de usuario en WhatsApp permiten iniciar un chat sin compartir el número telefónico, ya que el contacto puede hacerse a través de un identificador único. La alternativa busca reforzar la privacidad en las interacciones digitales, al dejar el número de teléfono de ser un requisito obligatorio para establecer contacto.

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Para encontrar a alguien mediante este sistema, es imprescindible escribir el nombre de usuario completo, exactamente como la otra persona lo haya facilitado.

Ahora es posible contactar empresas y personas en WhatsApp solo con su nombre de usuario completo. (Reuters)
Ahora es posible contactar empresas y personas en WhatsApp solo con su nombre de usuario completo. (Reuters)

Asimismo, la plataforma ofrece la opción de configurar una clave asociada al nombre de usuario, lo que añade una capa de seguridad adicional para quienes deseen controlar quién puede contactarlos por primera vez. Esta clave es opcional, pero al activarla se asegura que solo quienes la conocen puedan iniciar una conversación.

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Privacidad reforzada en la nueva función

La implementación de los nombres de usuario en WhatsApp presenta similitudes con lo que ofrecen otras aplicaciones como Telegram o Instagram, aunque la empresa añadió mecanismos extra de protección. La clave de usuario representa una medida para preservar la privacidad y evitar contactos no deseados. Es necesario introducir la clave la primera vez que se contacta a alguien mediante su usuario, lo que limita los intentos de contacto aleatorio o no autorizado.

La compañía aclaró que la función se encuentra en proceso de activación gradual. Algunos usuarios ya pueden reservar su nombre de usuario, aunque esto no implica que el identificador esté listo para recibir mensajes de inmediato. Si no es posible contactar a una persona que ya dispone de usuario, la recomendación de la empresa es esperar a que la función esté completamente habilitada en su dispositivo.

La clave de usuario añade un nivel de protección adicional al iniciar conversaciones en la aplicación. (Reuters)
La clave de usuario añade un nivel de protección adicional al iniciar conversaciones en la aplicación. (Reuters)

Cómo buscar y contactar a una persona por su nombre de usuario

El proceso para iniciar una conversación con alguien a través de su nombre de usuario es sencillo. En primer lugar, se debe abrir WhatsApp y dirigirse a la pestaña de Chats. El siguiente paso consiste en pulsar el icono para comenzar una nueva conversación, ubicado en la esquina inferior derecha en dispositivos Android o en la parte superior de la pantalla en iOS.

Una vez dentro de la pantalla de selección de contacto, se debe tocar la barra de búsqueda y escribir el nombre de usuario completo, respetando todos los caracteres, números y símbolos. Es fundamental verificar que el perfil mostrado corresponde a la persona o empresa deseada antes de abrir el chat. Si la plataforma solicita una clave, basta con introducirla en el campo correspondiente y pulsar en Siguiente.

Verificada la información, el chat quedará habilitado para enviar el primer mensaje. Esta novedad agiliza el proceso de contacto y elimina la necesidad de intercambiar números telefónicos, lo que representa un avance para quienes buscan mantener su información personal más protegida.

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El despliegue de esta función es gradual, por lo que algunos usuarios deberán esperar para activarla en sus cuentas. (EFE)

Despliegue progresivo y recomendaciones para los usuarios

Aunque la función de nombres de usuario ya está presente en la aplicación para algunos usuarios, WhatsApp advirtió que el despliegue es progresivo. No todas las cuentas pueden recibir mensajes a través de su identificador aún, por lo que la empresa recomienda paciencia ante posibles inconvenientes iniciales. Mientras la función se activa globalmente, la reserva del nombre de usuario no garantiza su disponibilidad total para recibir mensajes.

Este cambio posiciona a WhatsApp a la par de otras plataformas de mensajería que utilizan identificadores personalizados, pero con el añadido de controles de privacidad específicos. La implementación de nombres de usuario y claves refuerza la protección de datos personales y ofrece a los usuarios nuevas opciones para gestionar sus contactos de forma más segura y flexible.

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