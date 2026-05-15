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Google reduciría a solo 5 GB el almacenamiento gratuito de Gmail: qué podrías hacer para evitarlo

La posible reducción de almacenamiento gratuito en Gmail podría obligar a verificar el número de teléfono para ampliar el espacio

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Mujer con gesto preocupado frente a una computadora portátil y pantalla que muestra alerta de almacenamiento en Gmail.
La medida de Google en Gmail se está probando en regiones seleccionadas y podría extenderse a otros países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google podría limitar el almacenamiento gratuito de Gmail a 5 GB en nuevas cuentas, según informó Android Authority, lo que implicaría un cambio relevante en la política de la compañía y en la gestión de servicios como Google Drive y Google Fotos.

Un portavoz de la empresa confirmó a CNET la medida: “Estamos probando una nueva política de almacenamiento para las nuevas cuentas creadas en regiones seleccionadas que nos ayudará a seguir ofreciendo un servicio de almacenamiento de alta calidad a nuestros usuarios, al tiempo que los animamos a mejorar la seguridad de sus cuentas y la recuperación de datos”

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Dado que el método de verificación móvil impide el uso indebido de almacenamiento en varias cuentas y ofrece un mecanismo seguro para la recuperación de perfiles, la compañía podría requerir que quienes deseen ampliar el límite inicial de 5 GB proporcionen un número de teléfono para habilitar gigabytes adicionales, indica el medio.

Google podría estar incentivando la suscripción a sus planes pagos con más almacenamiento y funciones de inteligencia artificial. (Europa Press)
Google podría estar incentivando la suscripción a sus planes pagos con más almacenamiento y funciones de inteligencia artificial. (Europa Press)

De acuerdo con los informes de usuarios recibidos por Android Authority, la modificación está afectando principalmente a las cuentas creadas en países africanos, aunque no hay confirmación de si la medida incluirá a las demás regiones próximamente.

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Asimismo, se verificó un cambio sutil en la página de soporte de Google: en febrero, aseguraba 15 GB de almacenamiento gratuito; en marzo, cambió a “hasta 15 GB de almacenamiento”.

El lanzamiento de Gmail en 2004 marcó un antes y un después en la gestión del correo electrónico al ofrecer 1 GB de almacenamiento, cifra que duplicó al año siguiente. A lo largo de los años, Google fue expandiendo el espacio gratuito: de 2 GB pasó a 7 GB, luego a 10 GB, hasta alcanzar los 15 GB en 2013, momento en que Drive, Google Photos y Gmail se unificaron en un solo repositorio de datos para cada usuario.

Nuevas condiciones y posibles impactos para los usuarios

Como se ha mencionado, quienes ya tienen cuentas de Gmail con 15 GB o aquellos que planeen crear un nuevo usuario, deben asegurarse de contar con un método de verificación móvil, puesto Google no ha aclarado si la reciente modificación en los términos de soporte podría aplicarse de modo retroactivo

Google evalúa reducir de 15 GB a 5 GB el almacenamiento gratuito en nuevas cuentas de Gmail. (Reuters)
Google evalúa reducir de 15 GB a 5 GB el almacenamiento gratuito en nuevas cuentas de Gmail. (Reuters)

Si ese fuera el caso, la medida podría afectar el acceso y uso de servicios clave, como la recepción de nuevos correos electrónicos, la copia de seguridad de Google Fotos y la disponibilidad de Google Drive.

En foros y redes, algunos usuarios han sugerido que esta decisión busca incentivar la suscripción a los planes pagos de Google One.

La empresa ha estado ampliando su oferta de servicios de pago, integrando funciones de Gemini AI en paquetes que comienzan en 8 dólares mensuales e incluyen 200 GB de almacenamiento.

Si la medida se ejecuta de manera retroactiva, el nuevo límite de 5 GB dejaría a los usuarios sin posibilidad de recibir correos electrónicos. (Europa Press)
Si la medida se ejecuta de manera retroactiva, el nuevo límite de 5 GB dejaría a los usuarios sin posibilidad de recibir correos electrónicos. (Europa Press)

Competencia en la nube y el auge de la inteligencia artificial

La competencia por el dominio en la gestión de datos y el desarrollo de inteligencia artificial ha intensificado la presión sobre Google para optimizar sus recursos y monetizar sus servicios más utilizados.

La integración de tecnologías como Gemini AI en productos como Gmail, Fotos y Drive responde a una estrategia de fidelización y diferenciación, en un contexto donde otras empresas tecnológicas también buscan ampliar su cuota de mercado en almacenamiento y procesamiento inteligente de datos.

Por ahora, Google no ha confirmado si la reducción a 5 GB se implementará de forma global ni el calendario para una eventual expansión. La compañía ha reiterado su compromiso de mantener estándares de seguridad y calidad en el almacenamiento, al tiempo que explora nuevas vías para gestionar el acceso y la recuperación de datos en su ecosistema digital.

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