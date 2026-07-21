El régimen norcoreano reafirmó su respaldo a la invasión rusa de Ucrania durante una nueva ronda de conversaciones de alto nivel en Moscú

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, estrecha la mano de la ministra norcoreana de Exteriores, Choe Son Hui, durante su reunión en el Kremlin en Moscú, el domingo 19 de julio de 2026. (Alexander Shcherbak, Sputnik, imagen de pool del Kremlin via AP)

Corea del Norte reafirmó su respaldo a la guerra que Rusia libra en Ucrania durante una nueva ronda de conversaciones de alto nivel en Moscú, donde la ministra de Relaciones Exteriores norcoreana, Choe Son Hui, mantuvo un encuentro con su par ruso, Serguéi Lavrov, y luego fue recibida por el presidente Vladímir Putin, quien agradeció el apoyo político y militar de Pyongyang al Kremlin.

Según la agencia estatal norcoreana KCNA, Choe y Lavrov celebraron el lunes el tercer diálogo estratégico entre ambos países, en un contexto en el que la cooperación bilateral continúa en expansión.

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El comunicado difundido por la agencia oficial señaló que “la parte de la RPDC (República Popular de Corea) expresó su apoyo invariable a todas las políticas internas y externas de la Federación de Rusia para eliminar la causa raíz de la disputa ucraniana y defender su soberanía nacional, integridad territorial y justicia internacional”.

La declaración reafirmó el alineamiento de Pyongyang con Moscú en el conflicto iniciado por Rusia contra Ucrania y ratificó el fortalecimiento de la asociación estratégica entre ambos gobiernos.

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Durante la visita, Putin recibió a Choe en el Kremlin y expresó su reconocimiento por el respaldo norcoreano a la campaña militar rusa. “Quisiera una vez más expresar mi gratitud por el apoyo prestado a la operación militar especial que estamos llevando a cabo”, afirmó el mandatario ruso, según un video difundido por el Kremlin.

Putin también rindió homenaje a los militares norcoreanos que participaron junto a las fuerzas rusas. “Nunca olvidaremos” las “hazañas heroicas” de los soldados norcoreanos, que serán “honrados del mismo modo que nuestros compatriotas”, sostuvo el presidente ruso.

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Una fotografía difundida por la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA muestra al líder norcoreano Kim Jong Un durante la inauguración de un museo conmemorativo dedicado a los soldados del país asiático muertos en la guerra de Rusia contra Ucrania. EFE/EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY

Corea del Norte envió tropas a la región rusa de Kursk y suministró sistemas de armas para respaldar la ofensiva de Moscú, según información difundida por ambos países y reportes de distintos gobiernos occidentales.

Analistas internacionales sostienen que, como parte de esa cooperación, Pyongyang recibió asistencia económica, alimentos, suministros energéticos y tecnología militar por parte de Rusia.

La visita de Choe a Moscú no coincidió con ningún aniversario bilateral ni con una cumbre internacional, lo que dio lugar a especulaciones sobre la posibilidad de que ambos gobiernos preparen una nueva reunión entre Kim Jong Un y Vladímir Putin.

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Las autoridades norcoreanas informaron únicamente que Choe viajó a Rusia por invitación de Lavrov y no realizaron comentarios sobre un eventual encuentro entre ambos líderes. La agencia estatal rusa TASS informó que, durante la reunión en el Kremlin, Putin destacó el estado de las relaciones bilaterales y reiteró su reconocimiento al gobierno y al pueblo norcoreanos.

De acuerdo con ese medio, Choe transmitió a Putin que Kim Jong Un mantiene su compromiso con el “desarrollo integral” de las relaciones entre ambos países.

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Kim y Putin celebraron cumbres en el Lejano Oriente ruso en 2019 y 2023. Posteriormente, durante la visita del presidente ruso a Pyongyang en junio de 2024, ambos mandatarios firmaron un acuerdo de asociación estratégica que contempla asistencia mutua en caso de agresión contra cualquiera de los dos países.

El líder norcoreano Kim Jong Un estrecha la mano del presidente ruso Vladimir Putin mientras asisten a una ceremonia para conmemorar el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en China (REUTERS)

En los últimos años, Corea del Norte convirtió a Rusia en una prioridad de su política exterior. Además del envío de miles de soldados, Pyongyang proporcionó grandes cantidades de armamento para apoyar las operaciones militares rusas en Ucrania.

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(Con información de AP y AFP)