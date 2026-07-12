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Truco para conseguir gratuitamente 15 GB de almacenamiento en tu cuenta de Google

La forma más rápida es entrar al indicador de almacenamiento, ordenar por tamaño y eliminar videos, respaldos o instaladores que ya no sirven

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Google cuenta con plataforma que crea aplicaciones a partir de indicaciones de voz.
Los 15 GB gratis de Google se comparten entre Drive, Gmail y Fotos, y se “pierden” al llenarse

El “truco” no es un cupón secreto ni una promoción escondida: los 15 GB gratuitos ya vienen incluidos en cada cuenta de Google, pero muchas personas los “pierden” sin darse cuenta porque el espacio se comparte entre Google Drive, Gmail y Google Fotos. Cuando se llena, llegan los problemas: no entran archivos, no se pueden recibir correos y aparecen avisos que empujan a pagar.

Importa hoy porque el almacenamiento en la nube se volvió parte de la vida diaria: tareas, trabajo remoto, documentos, fotos y respaldos. Y aunque 15 GB suenan a mucho, se agotan rápido con adjuntos pesados, videos, capturas y copias duplicadas. La buena noticia es que, con una limpieza inteligente, es posible recuperar espacio y seguir usando el plan gratuito sin gastar un peso.

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Primero, entender qué significa “15 GB gratis” en Google

Una mano sostiene una lupa de aumento sobre un fondo blanco. A través de la lupa se ve el logo de Google multicolor y una barra de búsqueda con un botón azul.
Errores que impiden recuperar los 15 GB, borrar sin vaciar, limpiar Drive e ignorar Gmail - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de usuarios piensa que Drive tiene su cuota y Gmail otra. No es así. Google maneja un mismo “bolsillo” de almacenamiento para los tres servicios. Por eso, un buzón saturado o un carrete de fotos con videos largos puede dejar sin espacio a Drive aunque allí no haya tantos archivos.

La clave para “conseguir” esos 15 GB en la práctica es sencilla: ver qué está ocupando la cuota y vaciar lo que ya no sirve, en el orden correcto, para que el espacio se libere de verdad.

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Paso 1: ubicar los archivos más pesados en Google Drive

El mayor avance suele estar en los archivos grandes: una carpeta con videos, un instalador, un respaldo antiguo o un PDF gigante. Google Drive permite ver el consumo y ordenar por tamaño, lo que convierte la limpieza en una decisión rápida, no en una búsqueda a ciegas.

Qué hacer para liberar espacio rápido:

  • Entrar a la sección de uso de almacenamiento y ordenar por tamaño
  • Revisar los elementos más pesados y borrar lo que ya no es necesario
  • Moverlos a la papelera y, luego, vaciar la papelera
Primer plano de un dedo tocando la pantalla de un smartphone, con los iconos de WhatsApp y Google Drive claramente visibles en primer plano.
Revisar carpetas cada trimestre, borrar copias repetidas y evitar subidas puntuales que no se usarán ayuda a sostener el plan gratuito, con la ventaja de encontrar más rápido lo que ocupa espacio y mantener operativo el correo y Drive - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este último paso es crucial: si solo se envían a la papelera, el espacio puede no liberarse de inmediato. Tras vaciarla, la liberación suele reflejarse en minutos, aunque a veces tarda un poco según el volumen eliminado.

Paso 2: Gmail también llena la nube (y suele ser el culpable)

Los correos con adjuntos grandes y años de acumulación explican buena parte del problema. En la práctica, muchos usuarios borran archivos en Drive y siguen sin espacio porque el buzón está saturado.

Búsquedas útiles para encontrar lo que más pesa:

  • has:attachment larger:15M para localizar adjuntos pesados
  • Búsquedas por palabras como “factura”, “contrato”, “video”, “zip” o “adjunto”

Después de borrar, hay que completar la limpieza: vaciar la papelera y la carpeta de spam, porque ahí también se retiene almacenamiento durante un tiempo.

Paso 3: fotos y videos, el drenaje silencioso

Las fotos y, sobre todo, los videos suelen ser los archivos más pesados de cualquier cuenta. La estrategia aquí no siempre es borrar; también se trata de optimizar.

Primer plano de dos manos sosteniendo un smartphone con el logo de Google Fotos en la pantalla brillante, contra un fondo ligeramente desenfocado.
Google Fotos drena la cuota con videos, y el modo Ahorro de almacenamiento reduce el impacto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si no se necesita conservar todo en calidad máxima, conviene activar el modo de “Ahorro de almacenamiento” en Google Fotos, que reduce el tamaño de los archivos guardados. Otra opción es descargar los recuerdos más importantes a un disco externo o a otro servicio, y luego liberar espacio en Google.

Paso 4: ordenar para no volver a llenarlo en un mes

Liberar espacio una vez sirve, pero la verdadera diferencia se nota cuando se vuelve un hábito. Una cuenta organizada permite encontrar duplicados, versiones antiguas y “archivos temporales” que se quedaron años sin sentido.

Buenas prácticas simples:

  • Revisar Drive por carpetas cada mes o cada trimestre
  • Borrar duplicados y versiones obsoletas
  • Evitar subir archivos de uso puntual si no se necesitan después

Conseguir “gratis” los 15 GB en Google significa recuperar el control del almacenamiento que ya está incluido. Con una revisión de archivos grandes, una limpieza de adjuntos en Gmail y una gestión inteligente de fotos, se puede evitar el pago y mantener la cuenta operativa. Unos minutos de mantenimiento al mes suelen ser suficientes para que esos 15 GB rindan mucho más.

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