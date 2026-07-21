Crimen y Justicia

Otro violento robo a un conductor de aplicación en La Plata: lo golpearon y se llevaron su moto

Ocurrió en la zona de 97 entre 118 y 119 en Villa Elvira. Vecinos asistieron a la víctima y la Policía busca a los responsables, que usaron la conocida maniobra del “falso viaje”

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Un chofer de una aplicación de viajes en moto sufrió un violento asalto en La Plata (REUTERS/Anushree Fadnavis)
Un chofer de una aplicación de viajes en moto sufrió un violento asalto en La Plata (REUTERS/Anushree Fadnavis)

En la noche del domingo, la inseguridad volvió a instalarse como preocupación central entre los trabajadores de las pataformas de transporte en La Plata, con un nuevo robo a un conductor de viajes de aplicación en moto.

El hombre fue víctima de un violento asalto en Villa Elvira, donde resultó herido tras recibir un golpe con la culata de un arma en la boca. El episodio, que ocurrió cerca de las 23.30, expuso una vez más la vulnerabilidad de quienes prestan servicios a través de plataformas digitales en la ciudad.

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El chofer, que acudió a un viaje solicitado mediante la aplicación, llegó hasta la zona de calle 97 entre 118 y 119, sin advertir la emboscada que le esperaba. Apenas se detuvo, fue interceptado por un hombre armado que lo amenazó y le propinó un culatazo en el rostro.

Según lo informado por el portal 0221, el agresor lo despojó de la moto Honda Wave de 110 cc que conducía, así como de su teléfono celular, herramienta fundamental para su trabajo diario.

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Mientras el asaltante huía del lugar, se le sumó una mujer que habría actuado como cómplice, facilitando la fuga inmediata tras consumar el robo. El conductor, aturdido y lesionado, recibió ayuda de una vecina, quien le prestó un teléfono para que pudiera comunicarse con el 911 y dar aviso a la Policía.

Lamentablemente no es una modalidad nueva, puesto que en los últimos meses, se han reiterado los casos en los que delincuentes solicitan viajes a través de aplicaciones, eligiendo puntos específicos para citar a los conductores y perpetrar asaltos. Este método se ha convertido en una preocupación recurrente entre quienes utilizan la tecnología como medio de vida, ya que los expone a riesgos imprevisibles en cada trayecto.

Policía de la Provincia de Buenos Aires
La Policía busca dar con los responsables del hecho (Télam)

El reciente ataque en Villa Elvira ocurrió pocas horas después de otro hecho similar en la zona de calle 4 y 95. En ese caso, un conductor fue sorprendido por un asaltante que lo tomó del cuello con la intención de arrebatarle la motocicleta. Durante el forcejeo, ambos cayeron a una zanja, y en ese momento apareció un segundo delincuente armado. Bajo amenaza, lograron sustraer la Honda RX de 150 cc, color rojo y negro, registrada a nombre de la pareja de la víctima. Aunque los ladrones tuvieron dificultades para encender el vehículo, finalmente lograron escapar por calle 4.

Ambas denuncias fueron radicadas ante la policía, que inició las investigaciones para identificar a los responsables y recuperar los vehículos robados. Los trabajadores de aplicaciones, por su parte, insisten en la necesidad de implementar mayores medidas de seguridad y controles para evitar que este tipo de delitos se multipliquen.

Hace tan soloun mes en La Matanza, la Policía Bonaerense capturó a cuatro sospechosos acusados de integrar una banda dedicada a asaltar choferes de apliación. La seguidilla de robos dejó un saldo de tres muertos en lo que va del año. Así, el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 5° San Alberto investigó por órden del fiscal Luciano Borda de la UFI N°1 de la jurisdicción a la banda que operaba desde la villa San Petersburgo, ubicada en Isidro Casanova, por un asalto cometido el 25 de marzo último.

Entre los sospechosos se encuentra Cristian Leonardo Álvarez, ex monotributista y empleado de limpieza registrado este año en el rubro de venta de componentes electrónicos de ARCA en febrero de este año, un supuesto hampón de 54 años “con extenso prontuario” por delitos como robo calificado, asegura un investigador.

Esta no fue la primera ola de arrestos en torno a la banda. Otros tres imputados fueron arrestados semanas atrás, entre ellos, Uriel Lizarraga, de 18, con dos causas previas por robo.

“Este grupo tenía otra particularidad”, asegura el mismo investigador. Según la causa, supuestamente forzaban a sus víctimas a tomar préstamos en billeteras virtuales desde sus teléfonos para luego transferir el dinero, lo que se sumó a la imputación en su contra: robo agravado, tenencia ilegal de arma y, finalmente, defraudación informática.

Álvarez, sostienen fuentes del caso, habría sido el receptor del dinero de la víctima del 25 de marzo, un crédito de $5 millones. La Comisaría 5° de San Alberto, con una investigación encabezada por su jefe de calle, vincula a la organización a otros robos a choferes, una sospecha que deberá ser fundamentada en la causa a cargo del fiscal Borda.

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