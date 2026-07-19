Steam tiene cuatro juegos gratis por tiempo limitado: romance, terror, sátira política y dados

Steam habilita cuatro juegos gratis por tiempo limitado y mezcla romance, sátira y terror psicológico (Valve)

Steam sorprende una vez más a su comunidad con una promoción especial: cuatro juegos de géneros muy distintos pueden incorporarse gratis a la biblioteca digital, pero solo por tiempo limitado. Esta iniciativa permite a los usuarios explorar nuevas propuestas y ampliar su catálogo sin costo, siempre que los títulos se reclamen antes de que desaparezcan de la oferta.

La oportunidad es relevante en un contexto donde la digitalización ha cambiado los hábitos de consumo y la experimentación con títulos variados es clave para descubrir nuevas experiencias. Reclamar estos juegos sin pagar es una manera práctica de apoyar a estudios independientes y mantener viva la curiosidad dentro del mundo gaming.

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Cuáles son los juegos gratuitos en Steam

Cómo reclamar los cuatro juegos gratis en Steam y guardarlos para siempre en la biblioteca - Valve

Heartstop Tour: novela visual romántica

Heartstop Tour es una breve novela visual otome que propone una historia romántica de tono relajado. El jugador conoce a dos personajes opuestos durante cuatro días: Julian, un turista entusiasta, y Riku, un joven introvertido que se esconde tras un disfraz de oso. Las decisiones tomadas a lo largo de la narrativa determinan el desenlace y el vínculo con cada protagonista. Ideal para quienes buscan una experiencia amena y personajes entrañables.

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Electoral CarNage: sátira política en 2D

Electoral CarNage es un juego de lucha en dos dimensiones que satiriza la política estadounidense. Los combates enfrentan a figuras políticas reconocidas, cada una con ataques especiales y movimientos exagerados, en un entorno de humor negro y situaciones absurdas. La propuesta se apoya en la sátira y la exageración, por lo que resulta especialmente atractiva para quienes disfrutan de la ironía y los juegos desenfadados.

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Nuestro país de las maravillas: terror psicológico y decisiones

Esta novela visual de terror reúne a un grupo de amigos en un mundo misterioso donde los deseos se cumplen, pero a un alto costo. La narrativa se adentra en el terror psicológico, los conflictos internos y las relaciones no resueltas, con la tensión como elemento central. Cada decisión puede cambiar el destino de los personajes, enfrentando al jugador a escenarios de peligro sobrenatural y muertes recurrentes. Es una opción para quienes buscan historias profundas y atmósferas inquietantes.

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Bardo: estrategia con dados y faroles

Bardo reinventa el clásico juego de dados “Liar’s Dice”, añadiendo eventos especiales que modifican las reglas y el desarrollo de cada partida. Se puede jugar en línea con hasta seis personas o contra oponentes controlados por inteligencia artificial. El ambiente evoca a un pub acogedor, donde las batallas psicológicas y el arte del farol son tan importantes como la suerte con los dados. Perfecto para quienes disfrutan de la estrategia y la interacción social en el juego.

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Cómo añadir los juegos gratuitos a tu biblioteca

Solo hay que iniciar sesión, buscar cada título, confirmar que el precio esté en 0 y pulsar Obtener o Añadir, una práctica recomendable para asegurar la licencia digital primero y decidir descargas después, recordando que la promoción es limitada y no vuelve sola - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprovechar la promoción es sencillo:

Inicia sesión en Steam desde la aplicación de PC o en store.steampowered.com. Busca cada juego usando la barra de búsqueda o revisa la sección de juegos gratuitos y novedades. Haz clic en “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar” mientras el precio esté en 0,00 euros o dólares. Confirma la adquisición. El juego quedará guardado de forma permanente en tu biblioteca, disponible para instalar y jugar en cualquier momento, incluso después de la promoción.

El auge del formato digital ha transformado el coleccionismo y el acceso a videojuegos. Steam lidera esta revolución, permitiendo a los usuarios predescargar, actualizar y eliminar títulos según sus preferencias. Aunque la adquisición digital implica una licencia de uso y no propiedad física, las promociones gratuitas ofrecen la posibilidad de experimentar sin riesgo y de descubrir propuestas que podrían pasar desapercibidas.

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La publicación constante de juegos gratuitos en Steam apoya la innovación y fomenta la variedad. Revisar periódicamente la tienda y aprovechar estas ofertas mantiene la experiencia gaming dinámica y accesible para todos.