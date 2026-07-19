Tecno

Steam tiene cuatro juegos gratis por tiempo limitado: romance, terror, sátira política y dados

La promoción permite añadir títulos de géneros muy distintos a la biblioteca sin pagar, desde una novela visual otome hasta estrategia con dados

Guardar
Google icon
Steam te dejará probar miles de juegos por tiempo limitado.
Steam habilita cuatro juegos gratis por tiempo limitado y mezcla romance, sátira y terror psicológico (Valve)

Steam sorprende una vez más a su comunidad con una promoción especial: cuatro juegos de géneros muy distintos pueden incorporarse gratis a la biblioteca digital, pero solo por tiempo limitado. Esta iniciativa permite a los usuarios explorar nuevas propuestas y ampliar su catálogo sin costo, siempre que los títulos se reclamen antes de que desaparezcan de la oferta.

La oportunidad es relevante en un contexto donde la digitalización ha cambiado los hábitos de consumo y la experimentación con títulos variados es clave para descubrir nuevas experiencias. Reclamar estos juegos sin pagar es una manera práctica de apoyar a estudios independientes y mantener viva la curiosidad dentro del mundo gaming.

PUBLICIDAD

Cuáles son los juegos gratuitos en Steam

MN Steam | Newsletter 800x450
Cómo reclamar los cuatro juegos gratis en Steam y guardarlos para siempre en la biblioteca - Valve

Heartstop Tour: novela visual romántica

Heartstop Tour es una breve novela visual otome que propone una historia romántica de tono relajado. El jugador conoce a dos personajes opuestos durante cuatro días: Julian, un turista entusiasta, y Riku, un joven introvertido que se esconde tras un disfraz de oso. Las decisiones tomadas a lo largo de la narrativa determinan el desenlace y el vínculo con cada protagonista. Ideal para quienes buscan una experiencia amena y personajes entrañables.

PUBLICIDAD

Electoral CarNage: sátira política en 2D

Electoral CarNage es un juego de lucha en dos dimensiones que satiriza la política estadounidense. Los combates enfrentan a figuras políticas reconocidas, cada una con ataques especiales y movimientos exagerados, en un entorno de humor negro y situaciones absurdas. La propuesta se apoya en la sátira y la exageración, por lo que resulta especialmente atractiva para quienes disfrutan de la ironía y los juegos desenfadados.

Nuestro país de las maravillas: terror psicológico y decisiones

Esta novela visual de terror reúne a un grupo de amigos en un mundo misterioso donde los deseos se cumplen, pero a un alto costo. La narrativa se adentra en el terror psicológico, los conflictos internos y las relaciones no resueltas, con la tensión como elemento central. Cada decisión puede cambiar el destino de los personajes, enfrentando al jugador a escenarios de peligro sobrenatural y muertes recurrentes. Es una opción para quienes buscan historias profundas y atmósferas inquietantes.

Bardo: estrategia con dados y faroles

Bardo reinventa el clásico juego de dados “Liar’s Dice”, añadiendo eventos especiales que modifican las reglas y el desarrollo de cada partida. Se puede jugar en línea con hasta seis personas o contra oponentes controlados por inteligencia artificial. El ambiente evoca a un pub acogedor, donde las batallas psicológicas y el arte del farol son tan importantes como la suerte con los dados. Perfecto para quienes disfrutan de la estrategia y la interacción social en el juego.

Cómo añadir los juegos gratuitos a tu biblioteca

Primer plano de una mano sobre un teclado gaming negro retroiluminado con luces LED azules y verdes. Un dedo presiona la tecla "Shift".
Solo hay que iniciar sesión, buscar cada título, confirmar que el precio esté en 0 y pulsar Obtener o Añadir, una práctica recomendable para asegurar la licencia digital primero y decidir descargas después, recordando que la promoción es limitada y no vuelve sola - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprovechar la promoción es sencillo:

  1. Inicia sesión en Steam desde la aplicación de PC o en store.steampowered.com.
  2. Busca cada juego usando la barra de búsqueda o revisa la sección de juegos gratuitos y novedades.
  3. Haz clic en “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar” mientras el precio esté en 0,00 euros o dólares.
  4. Confirma la adquisición. El juego quedará guardado de forma permanente en tu biblioteca, disponible para instalar y jugar en cualquier momento, incluso después de la promoción.

El auge del formato digital ha transformado el coleccionismo y el acceso a videojuegos. Steam lidera esta revolución, permitiendo a los usuarios predescargar, actualizar y eliminar títulos según sus preferencias. Aunque la adquisición digital implica una licencia de uso y no propiedad física, las promociones gratuitas ofrecen la posibilidad de experimentar sin riesgo y de descubrir propuestas que podrían pasar desapercibidas.

La publicación constante de juegos gratuitos en Steam apoya la innovación y fomenta la variedad. Revisar periódicamente la tienda y aprovechar estas ofertas mantiene la experiencia gaming dinámica y accesible para todos.

Temas Relacionados

SteamVideojuegosJuegos gratisPCTerrorTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quita la app del banco de la pantalla de inicio del celular y déjala en este lugar para cuidar tu dinero

Los dispositivos Android y iOS tienen opciones de ciberseguridad para ocultar estas plataformas

Quita la app del banco de la pantalla de inicio del celular y déjala en este lugar para cuidar tu dinero

Así puedes ver la final de la Copa Mundial España vs Argentina de forma legal desde tus dispositivos

Con Lamine Yamal y Lionel Messi como focos del duelo, las cadenas autorizadas ofrecen apps y sitios oficiales para seguir el encuentro en móvil, PC o TV

Así puedes ver la final de la Copa Mundial España vs Argentina de forma legal desde tus dispositivos

Ver Argentina vs. España en Fútbol Libre pone en peligro tus contraseñas: final Copa del Mundo 2026

Autoridades alertan que acceder a esta app pone en riesgo datos bancarios y la seguridad de los dispositivos, por la presencia de malware

Ver Argentina vs. España en Fútbol Libre pone en peligro tus contraseñas: final Copa del Mundo 2026

Google celebra la final del Mundial con doodle de España y Argentina: así luce la portada del buscador hoy

La portada del buscador se adapta para conmemorar el partido por el título con versiones que incorporan colores y escudos de ambas selecciones

Google celebra la final del Mundial con doodle de España y Argentina: así luce la portada del buscador hoy

Los goleadores del Mundial 2026, dónde ver la final de la Copa del Mundo y más búsquedas en Google

Las selecciones de España y Argentina se enfrentarán en un partido que puede ubicar a Lionel Messi como máximo anotador de la competencia

Los goleadores del Mundial 2026, dónde ver la final de la Copa del Mundo y más búsquedas en Google

DEPORTES

Argentina-España, EN VIVO, por la final del Mundial 2026: abrieron las puertas del estadio MetLife

Argentina-España, EN VIVO, por la final del Mundial 2026: abrieron las puertas del estadio MetLife

Por qué el Gran Premio de Bélgica fue una de las mejores carreras de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo un rendimiento brillante, quedó 10° y sumó un punto en el Gran Premio de Bélgica: Antonelli ganó la carrera

Así fue la inolvidable maniobra de Franco Colapinto: superó a Gasly y Lawson al mismo tiempo para quedarse con el 10° lugar en Bélgica

Franco Colapinto tuvo otra brillante largada en el Gran Premio de Bélgica: ganó tres posiciones

TELESHOW

Ciro Martínez emocionó a todos los pasajeros en el vuelo al Mundial: entre el himno nacional y su tema de Los Piojos

Ciro Martínez emocionó a todos los pasajeros en el vuelo al Mundial: entre el himno nacional y su tema de Los Piojos

Vuelos cancelados, angustia y rituales: la odisea de los famosos argentinos para ver la final de la Selección

La desgarradora carta de despedida de Sabrina Cortez a su mamá: “No sé cómo vamos a aprender a vivir sin vos”

Juan Minujín, el actor que se reinventa a cada paso: “La ficción es donde nos contamos a nosotros mismos”

Con sangre en las venas, amores argentinos o fans de Messi: las figuras internacionales rendidas ante la Scaloneta

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala asume la presidencia de la Red Iberoamericana de Directores y Directoras de Biodiversidad por dos años

Guatemala asume la presidencia de la Red Iberoamericana de Directores y Directoras de Biodiversidad por dos años

Gobierno dominicano entregó más de 100 apartamentos en Boca Chica, el 58% de los títulos a mujeres

Cámara de Comercio pide severidad ante red que habría manipulado el sistema tributario estatal panameño

Honduras: capturan a colombiano con más de 10 mil dólares en efectivo investigan posible lavado de activos

“Entre pueblos: hermandad”, el mensaje de Bukele tras brindar atención médica a hondureña