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Epic Games regala este juego inspirado en ajedrez para celulares por tiempo limitado

The Ouroboros King invita al jugador a construir un ejército y descubrir reliquias aplicando tácticas de ajedrez

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Epic Games ofrece gratis The Ouroboros King, un juego de estrategia por turnos que combina ajedrez y roguelike. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Epic Games ofrece gratis The Ouroboros King, un juego de estrategia por turnos que combina ajedrez y roguelike. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Epic Games regala The Ouroboros King, un juego de estrategia por turnos que fusiona el ajedrez con la mecánica roguelike, para celulares a través de la tienda Epic Games Store.

La oferta está disponible hasta el 23 de julio de 2026 y, una vez reclamado, el título queda en la biblioteca del usuario de forma permanente.

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Desarrollado por Oriol Cosp Games, The Ouroboros King propone al jugador construir un ejército, descubrir reliquias poderosas y adquirir gadgets para derrotar a la Coven.

Ilustración de un hombre barbudo con armadura y espada, piezas de ajedrez estilizadas sobre un tablero, y el título The Ouroboros King. Texto sobre regalo promocional
La promoción vence el 23 de julio de 2026 y el juego queda en la biblioteca del usuario para siempre. (Epic Games)

La partida promedio dura entre 15 y 45 minutos, y el juego no requiere conocimientos previos de ajedrez para disfrutarlo. Su precio habitual en PC y Mac es de USD 9,99.

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Cómo conseguir el juego gratis en el celular

Para reclamar The Ouroboros King en Android, el usuario debe escanear con la cámara del celular el código QR disponible en la página de Epic Games Store.

Ese código redirige a la página de descarga, donde será necesario habilitar la instalación de aplicaciones desde fuentes externas, ya que la app de Epic Games no está disponible en Google Play Store ni en el App Store de Apple.

El logo blanco de Epic Games Store sobre una escena de videojuego con dos personajes, un robot araña gigante, y edificios destruidos bajo un cielo anaranjado.
Para obtener The Ouroboros King en Android, hay que escanear el código QR de la página de Epic Games Store con la cámara del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez instalada la aplicación, hay que iniciar sesión con una cuenta de Epic Games y desplazarse hasta encontrar el juego gratuito de la semana.

Para usuarios de iOS, la oferta está disponible exclusivamente en países de la Unión Europea.

Los otros juegos gratis de la semana en PC

Además del título móvil, Epic Games Store entrega esta semana dos juegos sin costo para PC.

El primero es Echo Generation: Midnight Edition, una aventura de rol por turnos ambientada en los años 90 en la que un grupo de chicos investiga misterios sobrenaturales en su ciudad natal, enfrenta criaturas y colecciona más de 30 cómics con minijuegos.

Captura de pantalla de una página de tienda de videojuegos con título "Echo Generation: Midnight Edition", imagen pixel art, calificación ESRB y oferta gratuita
Echo Generation: Midnight Edition es una aventura de rol por turnos ambientada en los años 90 en la que un grupo de chicos resuelve misterios. (Epic Games)

El segundo es Luto, un juego de terror psicológico en el que el jugador encarna a una persona que no puede salir de su casa y debe explorar una narrativa que aborda el duelo, el miedo y la pérdida. Ambos títulos están disponibles hasta el 23 de julio y están clasificados para mayores de 17 años.

En qué otra plataforma conseguir juegos gratis para PC

Steam, la tienda de videojuegos de Valve, también distribuye juegos gratuitos para PC de forma periódica.

Esta semana, Steam puso a disposición tres títulos sin costo. El primero es Catch Me, un juego multijugador de 2023 desarrollado por ByteRockers Games en el que cuatro jugadores compiten en una versión caótica del juego de la mancha, con trampas, potenciadores y mapas de colores.

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Steam, la plataforma de Valve, reparte juegos gratuitos para PC de manera regular. (Steam)

El título estuvo disponible de forma gratuita hasta el 17 de julio a las 10:00 am PT.

El segundo es Escape Line, una novela visual de terror psicológico con elementos de ciencia ficción y romance, desarrollada por Mo-Ring.

El juego tiene una valoración de “Muy positivo” en Steam y puede reclamarse de forma gratuita antes de que el desarrollador lo convierta en un título pago de USD 2 a principios de agosto.

Quienes lo reclamen antes del cambio conservarán el juego de forma permanente y recibirán actualizaciones y DLC futuros sin costo adicional.

Captura de pantalla de la interfaz de una tienda de videojuegos mostrando la página del juego 'Catch Me!', con su descripción, fecha de lanzamiento y reseñas positivas
Catch Me es un juego multijugador de 2023 de ByteRockers Games en el que cuatro jugadores disputan una versión caótica del juego de la mancha. (Steam)

El tercero no es un juego completo: se trata del Lost Explorers’ Swords Pack, un DLC gratuito para The Mound: Omen of Cthulhu que incluye dos skins de espadas y está disponible hasta el 29 de julio. Para reclamarlo, es necesario poseer el juego base.

Según el listado de SteamDB, dos juegos adicionales podrían sumarse a las promociones gratuitas de Steam antes de que termine el mes.

El primero es The Life and Suffering of Sir Brante, un RPG narrativo con 89% de valoraciones positivas en la plataforma, ambientado en un mundo donde los dioses gobiernan sin restricciones y las decisiones del jugador determinan el desenlace de la historia.

El segundo esYet Another Zombie Defense HD, un juego de defensa de torres con mecánicas de disparos en vista cenital y 83% de valoraciones positivas.

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