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No te pierdas nunca usando este botón de Google Maps que te guía con realidad aumentada

La aplicación proyecta flechas e indicaciones virtuales sobre la pantalla con Live View para señalar hacia dónde caminar

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Live View de Google Maps surgió para resolver la imprecisión de la brújula digital en entornos urbanos con edificios altos. (REUTERS/Dado Ruvic)
Live View de Google Maps surgió para resolver la imprecisión de la brújula digital en entornos urbanos con edificios altos. (REUTERS/Dado Ruvic)

La experiencia de perderse al salir de una estación de metro o tras tomar una ruta a pie con el móvil en la mano es mucho más común de lo que se admite. Pero Google Maps tiene una herramienta diseñada para quienes se mueven a pie por la ciudad: Live View y que con realidad aumentada evita que cualquiera se pueda perder.

Así que vamos a explorar cómo funciona y aprovecharla correctamente para moverse por lugares desconocidos, viendo señales desde el móvil con indicaciones claras.

Cómo es Live View y qué problema resuelve Google Maps

Desde 2019, Google Maps ha incorporado Live View en su aplicación para móviles tanto en Android como en iPhone. Sin embargo, continúa siendo una función poco conocida y utilizada, pese a su potencial para evitar desorientaciones al caminar.

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Esta herramienta nació como respuesta a una limitación frecuente: la imprecisión de la brújula digital en entornos urbanos, donde los sensores pueden perderse entre edificios altos, provocando que el usuario camine en sentido contrario al deseado.

Google Maps incorporó Live View para mejorar la orientación a pie con realidad aumentada en Android y iPhone.
Google Maps incorporó Live View para mejorar la orientación a pie con realidad aumentada en Android y iPhone.

Live View utiliza la cámara del teléfono para escanear el entorno. A través de un sistema de realidad aumentada, compara lo que ve con imágenes de Street View y ubica al usuario con precisión en el espacio.

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A partir de ese momento, proyecta flechas e indicaciones virtuales directamente sobre la imagen real en la pantalla, eliminando dudas sobre el sentido de la marcha.

Cómo activar Live View correctamente en Google Maps

Para facilitar la orientación, Live View ofrece una guía visual clara e intuitiva sobre el entorno real. Activarla es sencillo, pero exige conocer el proceso exacto. Los pasos son los siguientes:

  1. Abrir Google Maps en el móvil y escribir la dirección de destino.
  2. Seleccionar la opción de “Cómo llegar”.
  3. Elegir el icono correspondiente al modo peatón, representado por un muñequito caminando.
  4. Junto al botón de “Iniciar” aparece otro con el ícono de una cámara que dice “Live View”.
  5. Tocar ese botón para activar la función.
Mano sosteniendo un teléfono inteligente con el logotipo de Google Maps en la pantalla. Al fondo, los colores característicos de Google desenfocados, representando tecnología y navegación digital.
Para activar Live View en Google Maps, el usuario debe ingresar un destino, elegir “Cómo llegar” y seleccionar el modo peatón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al hacerlo, el móvil solicita levantar el dispositivo y apuntar la cámara hacia los edificios y objetos cercanos. Una vez que la aplicación reconoce el entorno, aparecen flechas flotantes y otros indicadores virtuales sobre la imagen en pantalla, señalando exactamente hacia dónde caminar, cuándo girar o si continuar recto.

Esta función solo está disponible para rutas a pie y su uso depende de la disponibilidad de Street View en la zona. Si es la primera vez que se emplea, el usuario debe conceder permisos de acceso a la cámara. Tras identificar la dirección correcta, se puede volver a poner el móvil en horizontal y seguir la ruta habitual en el mapa, levantándolo de nuevo si surge alguna duda en el trayecto.

Ventajas de Live View frente a la navegación tradicional

A diferencia del modo convencional de Google Maps, que se basa principalmente en la brújula y el GPS, Live View aporta una precisión extra en la orientación inicial, reduciendo los errores al comenzar a caminar. El problema más frecuente para los peatones es la descalibración de la brújula, que puede pasar inadvertida y hacer que el usuario avance en sentido opuesto al correcto, obligándolo después a desandar varios metros.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone negro que muestra un mapa con una ruta azul y un marcador de ubicación; líneas y brújulas rodean la pantalla.
La navegación con realidad aumentada de Google Maps reduce los errores iniciales y ayuda a no perderse al salir de una estación de metro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de la cámara y la comparación en tiempo real con imágenes de Street View hacen que la función sea especialmente fiable en entornos urbanos densos, donde hay suficientes referencias visuales para que el sistema reconozca la ubicación. Una vez en funcionamiento, la navegación con realidad aumentada reduce prácticamente a cero la posibilidad de perderse en la ciudad.

Para quienes han experimentado la frustración de ver cómo el punto azul del mapa gira sin sentido al salir de una estación de metro o al iniciar una ruta, Live View representa una solución concreta: las flechas virtuales indican el camino en tiempo real y permiten corregir el rumbo antes de cometer errores.

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