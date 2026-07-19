Tecno

Si te gusta conectar un ventilador USB a tu celular deja de hacerlo porque estás dañando su batería

Aunque son soluciones ecónomicas y fáciles de usar, los riesgos son muy altos por su funcionamiento continuo

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Una mano sujeta un teléfono móvil negro con un ventilador portátil rosa y blanco conectado al puerto de carga. Las aspas del ventilador están en movimiento.
Los ventiladores USB-C conectados al móvil pueden dañar la batería del smartphone y acortar su vida útil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las calles, en el trabajo y el transporte público, el calor hace que muchos opten por los ventiladores USB conectados al móvil, sin saber que están afectando la batería del dispositivo y su vida útil.

La realidad técnica detrás de estos miniventiladores baratos revela riesgos poco conocidos para la integridad de cualquier smartphone, por lo que es fundamental entender su funcionamiento para evitar usarlos o hacerlo de la manera adecuada.

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Qué ocurre al conectar un ventilador USB-C al móvil

La popularidad de los ventiladores USB-C radica en su bajo precio y su facilidad de uso. Basta con enchufarlos al puerto del teléfono para poner en marcha el pequeño motor que impulsa las aspas. No requieren instalación ni baterías externas y son ligeros, lo que los hace muy cómodos para llevarlos en el bolso o el bolsillo.

El verdadero problema surge por el modo en que estos dispositivos están diseñados. La mayoría emplea componentes muy económicos y prescinden de sistemas básicos de protección eléctrica. El corazón del ventilador es un motor de corriente continua (DC) que, al funcionar, conmuta la electricidad entre las bobinas internas muchas veces por segundo.

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Ilustración digital detallada de un smartphone cargándose con su batería de ion de litio expuesta y en llamas, indicando 'PELIGRO: SOBRECALENTAMIENTO! TEMPERATURA CRÍTICA: 85°C'.
Las mediciones con osciloscopio mostraron que estos ventiladores USB-C pueden generar picos de hasta 20 y 40 voltios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez que la corriente se interrumpe aunque sea una fracción de segundo, se produce un pico de tensión que viaja directamente hasta el puerto USB-C del móvil.

Cuáles son los riesgos eléctricos para el celular

El móvil está preparado para recibir una alimentación constante de 5 voltios a través del USB-C. Sin embargo, las mediciones con osciloscopio, como las realizadas por el youtuber LeftyMaker, muestran que estos ventiladores pueden generar picos de hasta 20 o incluso 40 voltios. Estos valores multiplican por ocho la tensión segura para los delicados circuitos internos de cualquier smartphone.

Estos picos no suelen ser constantes, pero su frecuencia y repetición pueden dañar progresivamente los chips de gestión de energía, reguladores y la propia placa base del teléfono. Los síntomas pueden ir desde la aparición de líneas parpadeantes en la pantalla hasta la avería total del puerto USB-C o la batería.

En palabras directas de LeftyMaker, conectar uno de estos ventiladores puede dejar el móvil inutilizable, ya que no está diseñado para soportar este tipo de sobretensiones.

Una mano sujeta un teléfono móvil. Un miniventilador azul con aspas giratorias está conectado al puerto. Mesas y sillas de madera en el fondo borroso.
El uso de ventiladores USB-C baratos puede provocar líneas parpadeantes en la pantalla, fallas en el puerto USB-C y averías en la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una explicación sencilla para entender el riesgo es que, mientras el ventilador está en funcionamiento, el motor genera impulsos eléctricos que se transmiten sin filtrar al teléfono, exponiendo todos los componentes sensibles a una tensión muy superior a la esperada.

Por qué la solución técnica no es accesible para todos

En teoría, el problema tiene una solución sencilla y económica: instalar un condensador en paralelo con el motor del ventilador. Este pequeño componente, que cuesta menos de un céntimo de euro, actúa como filtro, absorbiendo los picos de tensión y protegiendo el dispositivo al que se conecta.

Las pruebas con osciloscopio demuestran que, al añadir un condensador, la magnitud de los picos se reduce drásticamente, aunque sigan existiendo en menor medida.

Sin embargo, no resulta práctico ni razonable esperar que el usuario promedio tenga conocimientos de soldadura ni de electrónica para realizar esta modificación.

Muchos ventiladores económicos omiten filtros de protección eléctrica para bajar costos y trasladan al consumidor el riesgo para el smartphone.
Muchos ventiladores económicos omiten filtros de protección eléctrica para bajar costos y trasladan al consumidor el riesgo para el smartphone.

La mayoría de los ventiladores económicos prescinden de estos filtros para abaratar costes, a pesar de que la diferencia de precio sería mínima. Por tanto, la responsabilidad recae en el consumidor, quien muchas veces desconoce este tipo de riesgos ocultos.

Cuáles son las recomendaciones para evitar daños

No es recomendable conectar directamente un ventilador USB-C al móvil. Pero si es imprescindible usar este tipo de dispositivos, existen dos alternativas menos arriesgadas.

Por un lado, se puede recurrir a ventiladores portátiles con batería interna, diseñados para operar de forma autónoma sin depender del smartphone. Por otro, es posible conectar el ventilador a una powerbank. Aunque este método no elimina por completo los picos de tensión, es preferible dañar una batería externa de bajo coste antes que un teléfono cuyo valor puede ser diez o veinte veces mayor.

Incluso con estas precauciones, los ventiladores baratos pueden seguir representando un peligro para cualquier aparato al que se conecten si no incluyen los filtros adecuados. A la hora de combatir el calor, conviene optar por accesorios que cuenten con certificaciones de seguridad y evitar los productos de electrónica ultraeconómica, sobre todo si van a conectarse a dispositivos de alto valor.

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