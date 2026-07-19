Lista de celulares que se quedan sin Netflix desde el 20 de julio de 2026

Netflix enfoca sus recursos en fortalecer la experiencia y seguridad en dispositivos modernos. (Foto: EFE/EPA/SEDAT SUNA/Archivo)

La aplicación de Netflix dejará de operar en una extensa gama de celulares antiguos a partir del 20 de julio de 2026. Esta medida afecta tanto a teléfonos Android como a modelos de iPhone que no pueden instalar las versiones más recientes de sus respectivos sistemas operativos.

Usuarios de dispositivos afectados deberán buscar alternativas para acceder a películas disponibles en la plataforma streaming, porque la aplicación dejará de abrirse, actualizarse o instalarse en dichos celulares.

PUBLICIDAD

La decisión de Netflix responde a la necesidad de reforzar la seguridad y mantener la compatibilidad con funciones avanzadas de la plataforma. Los dispositivos que no permiten actualizar el sistema operativo quedarán fuera de soporte, lo que implica el fin del acceso a contenidos y nuevas funciones.

Qué celulares Android ya no podrán usar Netflix

Modelos Android lanzados hace más de 10 años serán incompatibles con Netflix. (Foto: Europa Press)

A partir del 20 de julio, Netflix dejará de estar disponible en teléfonos Android lanzados entre 2011 y 2014. Entre los modelos más afectados figuran el Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Grand Prime, LG Optimus L5, Optimus L7, LG G2, y los Sony Xperia Z, Xperia Z1 y Xperia E3.

PUBLICIDAD

Estos dispositivos no pueden ejecutar versiones recientes del sistema operativo Android, lo que los deja sin acceso a futuras actualizaciones de seguridad y funciones.

La incompatibilidad expone a los usuarios a riesgos de seguridad y limita el funcionamiento de aplicaciones críticas, incluidas herramientas de mensajería y banca digital.

Cuáles modelos de iPhone quedan excluidos

Los teléfonos de Apple lanzados hace poco tiempo no tendrán problemas de compatibilidad. (Foto: REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo)

La restricción afecta a los usuarios de iPhone que no sean compatibles con iOS 18.0 o versiones superiores. Los celulares afectados incluyen el iPhone X, iPhone 8 y 8 Plus, iPhone 7 y 7 Plus, iPhone 6s y 6s Plus, el iPhone SE de primera generación y cualquier modelo anterior.

PUBLICIDAD

Netflix dejará de funcionar en estos modelos a partir de la fecha establecida, interrumpiendo el acceso a la plataforma y todas sus funciones. Los usuarios que todavía utilizan estos dispositivos tendrán que considerar una actualización para no perder acceso al servicio y a otras aplicaciones críticas para la vida diaria.

Cómo verificar si un celular es compatible con las últimas actualizaciones

Para saber si un dispositivo podrá seguir utilizando Netflix, es clave comprobar la versión del sistema operativo instalada. En Android, se debe ingresar al menú ‘Configuración’ o ‘Ajustes’, buscar la sección ‘Acerca del teléfono’ y luego ‘Información del software’. Allí se muestra la versión de Android y el nivel de seguridad.

PUBLICIDAD

Android y Apple permiten actualizar los sistemas operativos de los dispositivos de forma automática o manual. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En el caso de iPhone, la información se encuentra en ‘Configuración’, opción ‘General’, y después en ‘Información’. Conocer estos datos permite anticipar la exclusión de Netflix y la de otras apps que requieren sistemas actualizados para funcionar correctamente y proteger la seguridad del usuario.

Qué otros dispositivos quedan fuera de soporte de la aplicación de Netflix

Modelos antiguos de Apple TV de primera, segunda y tercera generación, así como televisores inteligentes fabricados antes de 2015 por marcas como Panasonic, LG y la línea Samsung Smart TV serie EOS (2012-2015), ya no tendrán acceso a la aplicación ni a futuras actualizaciones.

PUBLICIDAD

Esto implica que muchos televisores, reproductores multimedia y dispositivos streaming dejarán de ejecutar la app de Netflix, lo que podría modificar la experiencia de usuario y aumentar la exposición a riesgos de seguridad.

Por qué Netflix deja sin su aplicación nativa a dispositivos antiguos

Netflix deja de estar activa en modelos que no cuenten con parches de seguridad recientes. (Foto: Europa Press)

La principal razón detrás de la medida es la seguridad. Dispositivos que no reciben actualizaciones del sistema operativo ni parches quedan expuestos a vulnerabilidades, incrementando el riesgo de malware, robo de datos y ataques informáticos.

PUBLICIDAD

Asimismo, al utilizar un dispositivo sin soporte, las aplicaciones esenciales de mensajería, banca, compras y autenticación pueden dejar de funcionar correctamente.

La falta de compatibilidad genera bloqueos, lentitud y fallas en procesos cotidianos, desde la recepción de mensajes hasta la protección de cuentas personales.