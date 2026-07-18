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Steam regala nuevo juego para PC: descarga gratis The Life and Suffering of Sir Brante

La historia se desarrolla en el Imperio de Arknian, un reino de fantasía oscura donde los dioses ejercen el poder absoluto

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Steam pone a disposición de forma gratuita The Life and Suffering of Sir Brante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam ofrece la descarga gratuita de The Life and Suffering of Sir Brante, un RPG de narrativa lanzado en 2021 que normalmente cuesta USD 19,99.

La promoción estará disponible hasta el 23 de julio de 2026 a las 10:00 a.m. Una vez reclamado dentro del plazo, el título queda de forma permanente en la biblioteca del usuario.

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Desarrollado por Sever y Schisma Games, y publicado por 101XP, el juego transcurre en el Imperio de Arknian, un mundo de fantasía oscura gobernado por dioses reales e implacables, donde la posición social de cada ciudadano está determinada desde el nacimiento por una casta inamovible.

Ilustración en blanco y negro de un personaje escribiendo con una pluma sobre un escritorio, junto a información y capturas de pantalla del videojuego
La historia se ambienta en el Imperio de Arknian, un mundo de fantasía oscura bajo el dominio de dioses. (Steam)

El jugador toma el control de Sir Brante, un plebeyo que desafía ese orden establecido a lo largo de toda su vida, desde la infancia hasta la muerte.

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La propuesta de The Life and Suffering of Sir Brante gira en torno a las decisiones: cada elección tiene consecuencias que se acumulan a lo largo de los capítulos y afectan no solo al protagonista y a su familia, sino al destino del Imperio.

El juego incluye un sistema de resurrección que permite al personaje retener su experiencia tras morir, lo que habilita al jugador a revisar sus pasos y probar caminos distintos.

Mapa de fantasía con ciudades, escudos y barcos sobre un libro abierto. Un recuadro de texto describe Anizotte. Interfaz de juego con el año 1138 y capítulo IV
El juego construye su propuesta alrededor de las decisiones del jugador. (Steam)

Una primera partida completa puede superar las 15 horas, con múltiples rutas que llevan a convertirse en juez, inquisidor o conspirador revolucionario. Las reseñas en inglés en Steam son “muy positivas”, con un 89% de valoraciones favorables entre más de 2.700 usuarios.

Cómo descargar el juego gratis

Para agregar el título a la biblioteca sin costo, el usuario debe ingresar a su cuenta en la aplicación de Steam o en store.steampowered.com, buscar The Life and Suffering of Sir Brante y presionar el botón “Agregar a la cuenta”.

El proceso no requiere ingresar datos de pago. Una vez completado, el juego queda disponible de forma permanente, independientemente de que la promoción haya concluido.

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Para agregar el título sin costo, el usuario debe acceder a su cuenta en la aplicación de Steam. (Steam)

Los requisitos mínimos del sistema son bajos: basta con Windows 10, 1 GB de RAM y una tarjeta gráfica compatible con DirectX 9.0c.

Otros juegos gratuitos por tiempo limitado en Steam

Además del RPG de 101XP, Steam tiene activos otros títulos disponibles sin costo, aunque con condiciones distintas.

Tres juegos forman parte del Free Weekend de la plataforma: Super Battle Golf, el multijugador de golf de Brimstone; Empyrion – Galactic Survival, el sandbox de supervivencia espacial de Eleon Game Studios; y MindsEye, el thriller de acción en tercera persona de Build a Rocket Boy.

Los tres estarán disponibles hasta el 20 de julio de 2026 a las 17:00 UTC.

Pantalla de monitor de ordenador con la página de Steam de Lost Explorers' Swords Pack. Se ven dos espadas, texto del título y detalles del videojuego
Junto al RPG de 101XP, la plataforma cuenta con otros títulos gratuitos activos, cada uno bajo sus propias condiciones. (Steam)

Por su parte, quienes posean The Mound: Omen of Cthulhu, el juego de terror cooperativo en primera persona ambientado en la mitología de Lovecraft, lanzado el 15 de julio de 2026, pueden reclamar de forma gratuita el pack de contenido Lost Explorers’ Swords Pack, que incluye dos skins de espadas para usar en partida.

Este DLC, cuyo precio habitual es de USD 4,99, está disponible como Free to Keep hasta el 29 de julio de 2026, pero solo para quienes ya tengan el juego base en su biblioteca.

En qué otra plataforma encontrar juegos gratis para PC

Epic Games Store ofrece dos juegos gratuitos por semana como parte de su programa de entregas periódicas: hasta el 23 de julio, los usuarios pueden reclamar Echo Generation: Midnight Edition, una aventura por turnos de ambientación noventera, y Luto, un juego de terror psicológico.

El siguiente título confirmado es Sid Meier’s Civilization 6: Platinum Edition, disponible desde el 24 de julio. Para reclamarlos, basta con ingresar a epicgames.comcon una cuenta activa y presionar “Obtener”. Los juegos quedan en la biblioteca de forma permanente.

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