Reduce el spam en Gmail con estos 8 trucos y evita el caos en tu correo electrónico

El spam en Gmail llena la bandeja de entrada, aumenta el riesgo de mensajes fraudulentos y dificulta el uso del correo. (Google)

Tener la la bandeja de entrada de Gmail llena de spam es una molestia constante, además de estar con riesgos latentes de mensajes fraudulentos. Por eso es importante evitar al mínimo este tipo de correos.

Existen maneras efectivas de reducir el spam y evitar los errores habituales que cometen la mayoría de los usuarios, sin caer en soluciones superficiales, ya que éxisten métodos que no son suficientes.

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Un error común es eliminar los mensajes de spam directamente sin marcarlos como tal. Esto impide que Gmail aprenda a distinguir entre correos verdaderamente indeseados y comunicaciones comerciales legítimas.

Otro fallo frecuente es no utilizar las herramientas de cancelación de suscripción que ofrece Gmail en los propios mensajes promocionales.

La falta de uso de la opción de cancelar suscripción en Gmail favorece la llegada continua de mensajes promocionales. (GOOGLE)

Cuáles son los problemas del spam en Gmail

El spam en Gmail puede provocar distintas dificultades: desde la pérdida de correos importantes hasta la saturación del almacenamiento y riesgos de seguridad. Cuando la carpeta de spam se llena, los mensajes se eliminan automáticamente a los 30 días, lo que puede resultar en la pérdida de información relevante.

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Incluso, los filtros de Gmail pueden clasificar por error mensajes legítimos como no deseados, lo que complica la gestión y seguimiento de notificaciones, facturas o mensajes laborales.

La saturación del almacenamiento es otro inconveniente frecuente. El correo basura ocupa espacio en la cuenta de Google, afectando no solo a Gmail, sino también a Drive y Google Fotos.

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Uno de los principales riesgos es que, al interactuar con estos correos, se puede comprometer la seguridad de la cuenta. Por eso, entender cómo se origina el spam y cómo evitarlo es fundamental para una experiencia segura y ordenada en Gmail.

El spam en Gmail puede hacer que se pierdan correos importantes y que mensajes legítimos terminen en la carpeta de no deseados. (Reuters)

Ocho trucos para evitar el spam en Gmail

Adoptar buenos hábitos y aprovechar las funciones de Gmail permite reducir considerablemente la llegada de spam. Estos son los ocho trucos más efectivos para mantener limpia la bandeja de entrada:

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Revisar las casillas de consentimiento antes de registrarse en webs: al crear una cuenta o participar en sorteos, es habitual encontrar casillas para aceptar publicidad. Antes de finalizar el registro, revisa si tienes opción de desactivar el envío de comunicaciones comerciales y hazlo siempre que sea posible.

Utilizar una dirección secundaria para promociones y registros dudosos: crea un correo alternativo para usarlo en sorteos, compras ocasionales o servicios de los que no tengas plena confianza. Así, el correo principal quedará protegido de envíos masivos y promociones indeseadas.

Evitar publicar tu correo en espacios públicos: no expongas tu dirección en foros, redes sociales o sitios web accesibles para cualquiera. Los bots rastrean estos espacios para recolectar direcciones y añadirlas a listas de spam.

Usar una dirección secundaria para promociones, sorteos y registros dudosos ayuda a proteger la cuenta principal de Gmail. (Google)

Comprobar si tu dirección ha sido filtrada: revisa periódicamente si tu correo aparece en bases de datos de filtraciones. Si lo encuentras, refuerza la seguridad de tu cuenta y considera cambiar de dirección para registros sensibles.

Mantener actualizado tu equipo y usar herramientas de seguridad: los correos de spam pueden contener archivos dañinos. Mantén actualizado el sistema operativo y utiliza aplicaciones de seguridad confiables para minimizar el riesgo de infecciones por malware.

Marcar los mensajes sospechosos como spam: no borres directamente los mensajes no deseados. Usa siempre la función de “Marcar como spam” para que el filtro de Gmail aprenda y los clasifique correctamente en el futuro.

Utilizar la opción de cancelar suscripción en mensajes legítimos: cuando recibas publicidad de empresas o servicios en los que te inscribiste voluntariamente, busca la opción de “Cancelar suscripción” que Gmail suele mostrar junto al remitente. Así dejarás de recibir esos envíos sin perjudicar la clasificación de otros mensajes.

Crear filtros personalizados en Gmail: aprovecha los filtros para automatizar la gestión de ciertos correos. Puedes mover automáticamente a carpetas específicas o eliminar mensajes que cumplan ciertos criterios, reduciendo el impacto del spam en la bandeja principal.