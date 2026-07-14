No sirve la contraseña, alertas de inicio se sesión y más señales de que han hackeado tu Gmail

Gmail es una plataforma muy usada para gestionar información personal y financiera desde diferentes dispositivos. (Foto: Europa Press)

Las señales de que una cuenta de Gmail ha sido hackeada pueden pasar inadvertidas durante días o incluso semanas. Tanto los usuarios particulares como las organizaciones enfrentan riesgos ante ciberataques que comprometen el correo, y muchas veces las primeras evidencias se manifiestan con pequeños cambios o alertas inesperadas.

No todas las señales de hackeo son evidentes. Algunos indicadores pueden parecer simples errores temporales, pero en realidad corresponden a maniobras de ciberatacantes que buscan permanecer ocultos el mayor tiempo posible.

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ESET advierte que existen alarmas claras y otras más sutiles que, en conjunto, pueden ayudar a detectar la intrusión y recuperar el control antes de que el daño se propague hacia otras plataformas vinculadas.

Por qué no funciona la contraseña habitual al entrar al Gmail

La imposibilidad de ingresar con la contraseña de siempre suele indicar que un tercero la ha cambiado para tomar el control total de la cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso bloqueado es una de las señales más contundentes de que la seguridad de la cuenta se ha visto comprometida. Cuando una persona intenta ingresar con la contraseña habitual y el sistema la rechaza, el motivo suele ser un cambio realizado por un extraño.

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Según los expertos, “los actores maliciosos suelen cambiar la clave de inmediato” tras vulnerar una cuenta, pues buscan impedir la recuperación por parte del verdadero propietario.

Este tipo de situaciones no debe interpretarse como un simple olvido o error del usuario. Un acceso denegado repentino suele indicar una acción deliberada, donde el atacante intenta tomar control absoluto de la cuenta.

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Asimismo, si los intentos de restablecimiento tampoco funcionan, existe la posibilidad de que se hayan modificado otros datos de seguridad, lo que complica la recuperación.

Qué implican las alertas de inicio de sesión en el correo de Gmail

Las notificaciones de Gmail de inicio de sesión desde ubicaciones desconocidas advierten sobre posibles accesos no autorizados que pueden comprometer la seguridad de la cuenta. (Foto: Europa Press)

Las notificaciones de inicio de sesión desde ubicaciones o dispositivos desconocidos son una advertencia clave. ESET explica que los proveedores de correo, como Google, envían alertas automáticas cuando detectan accesos poco habituales, ya sea por región geográfica o por tipo de dispositivo.

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Otro indicio relevante aparece cuando llegan correos solicitando el “restablecimiento de contraseña” de otros servicios en línea que dependen de esa cuenta de correo.

Si la persona no ha solicitado este proceso, probablemente alguien más intenta apoderarse de sus perfiles en redes sociales, bancos o plataformas digitales, utilizando el acceso al correo como puerta de entrada.

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El envío de correos fraudulentos a contactos es una estrategia común de los ciberdelincuentes tras vulnerar una cuenta, con el objetivo de expandir el ataque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El envío de correos fraudulentos a los contactos es una táctica habitual de quienes hackean una cuenta. Una vez adentro, los ciberatacantes utilizan la libreta de direcciones para expandir su alcance, lanzar estafas y propagar código malicioso.

Los expertos advierten que este comportamiento suele ser detectado por amigos, colegas o familiares, quienes informan al usuario sobre mensajes extraños o sospechosos enviados desde su dirección de correo.

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Para confirmar este tipo de actividad, se debe revisar la carpeta de enviados, así como los mensajes eliminados o marcados como leídos. Cambios en la organización del correo, como el traslado de mensajes a otras carpetas sin intervención del usuario, pueden revelar intentos de ocultar la actividad maliciosa.

Qué pasa si hay cambios en los datos de la cuenta de Gmail

Las modificaciones en la configuración de la cuenta es otra señal de alerta. ESET destaca que los atacantes suelen asociar un nuevo número telefónico, cambiar la dirección de recuperación, modificar la firma digital, ajustar el idioma o establecer reglas automáticas de reenvío.

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La presencia de nuevos números telefónicos, direcciones de recuperación desconocidas o reglas automáticas puede indicar que alguien ha modificado la configuración del correo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos cambios dificultan que el usuario legítimo recupere el control, porque los sistemas de recuperación y verificación pueden haber sido alterados. Por ello, la revisión periódica de la información asociada a la cuenta resulta fundamental, sobre todo ante cualquier sospecha de actividad inusual.

Por qué hay actividad extraña en cuenta relacionadas con el correo

Gmail funciona como núcleo de la identidad digital, porque permite recuperar accesos y modificar contraseñas en múltiples servicios. Los expertos advierten que una señal indirecta de hackeo puede ser la aparición de notificaciones sobre cambios en plataformas como Facebook, Netflix o WhatsApp.

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En este sentido, si Facebook informa el cambio de contraseña o WhatsApp envía códigos de verificación inesperados, existe un riesgo concreto de que la vulneración del correo haya impactado en otros perfiles.

El compromiso del correo puede desencadenar un efecto dominó en el resto de la vida digital. Por eso, la vigilancia debe extenderse a todas las plataformas asociadas, porque el atacante puede intentar tomar control de cuentas adicionales utilizando los mecanismos de recuperación que dependen del correo principal.