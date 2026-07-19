Epic Games tiene tres juegos gratis extra que expiran en pocos días: supervivencia, plataformas y terror cooperativo

Epic Games Store suma tres juegos extra gratis y dispara una de sus semanas más activas del verano

Epic Games Store sorprende a la comunidad gamer con una de sus semanas más activas del verano: además de sus habituales títulos gratuitos destacados, la plataforma ofrece tres juegos extra que pueden añadirse a la biblioteca digital sin costo alguno, pero solo durante un periodo muy limitado.

Esta oportunidad, impulsada directamente por los estudios desarrolladores, permite a los usuarios reclamar licencias permanentes y experimentar nuevos géneros antes de que regresen a su precio habitual. Las promociones de Epic Games Store no solo fomentan la diversidad, sino que ofrecen la posibilidad de disfrutar experiencias de calidad sin gastar dinero.

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Cuáles son los juegos gratuitos que puedes reclamar en Epic Games

Cómo reclamar los juegos gratis en Epic Games Store, iniciar sesión, confirmar 0 y guardarlos en Biblioteca - (Imagen Ilustrativa Infobae)

KeepUp Survival: aventura y gestión en mundo abierto

Disponible gratis hasta el domingo 19 de julio, KeepUp Survival es una propuesta de supervivencia en un vasto entorno natural postcrisis. El jugador debe recolectar recursos, cazar para sobrevivir, domesticar animales y construir refugios complejos. El modo cooperativo permite colaborar con otros usuarios, diseñando infraestructuras y explorando la isla sin la amenaza constante de monstruos. El ritmo pausado y la amplia libertad de acción hacen de este juego una experiencia ideal para quienes disfrutan de la simulación y el crafteo.

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NoRush! – Tower Edition: plataformas y reflejos

Disponible sin coste hasta el lunes 20 de julio, NoRush! – Tower Edition es un arcade de plataformas en 3D que desafía la destreza y los reflejos del jugador. El objetivo es simple pero adictivo: esquivar una sucesión de obstáculos, trampas móviles y plataformas inestables para alcanzar la cima de una estructura vertical. Su estilo runner casual y los retos constantes lo convierten en una opción entretenida para partidas rápidas y competitivas.

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Together After Dark: terror cooperativo psicológico

Hasta el lunes 27 de julio, se puede añadir gratis Together After Dark, un título que destaca por su atmósfera inquietante y su enfoque en el trabajo en equipo. Hasta cuatro jugadores forman un grupo de adolescentes atrapados en un bosque nocturno, donde deben coordinarse y resolver enigmas para evitar a una entidad hostil y escapar con vida. La comunicación por voz y la oscuridad total obligan a planificar cuidadosamente cada movimiento, potenciando la tensión y el terror psicológico.

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Paso a paso: cómo reclamar los juegos gratis en Epic Games Store

Aprovechar estas promociones es fácil, incluso para quienes no tienen experiencia previa en plataformas digitales:

Las promociones impulsan exploración de géneros y visibilidad para estudios, con descargas y actualizaciones automáticas, aunque el acceso queda ligado a la cuenta y políticas de la plataforma, sin reventa, un intercambio que muchos aceptan por sumar juegos a costo cero - Epic Games Store

Crear una cuenta o iniciar sesión: Accede a (store.epicgames.com) y regístrate con tu correo electrónico o utiliza una cuenta existente. Explorar la tienda: Dirígete a la sección “Tienda” y localiza los juegos gratuitos destacados. Seleccionar y reclamar: Ingresa en la ficha de cada juego, verifica que el precio sea “0” y selecciona la opción para obtenerlo. No se solicitan datos de pago. Añadir a la biblioteca: Los títulos quedan almacenados permanentemente en tu cuenta, incluso si decides desinstalarlos más adelante. Instalar y jugar: Descarga el cliente de Epic Games Store, accede a tu biblioteca y selecciona el juego para instalarlo y comenzar a jugar.

Antes de instalar, revisa los requisitos técnicos para asegurar la compatibilidad con tu PC y evitar problemas de rendimiento.

La Epic Games Store renueva su catálogo de juegos gratuitos cada semana, motivando a los usuarios a regresar y explorar nuevas propuestas. La facilidad para experimentar títulos de diferentes géneros, junto con la posibilidad de apoyar a desarrolladores independientes, convierte a estas promociones en un atractivo indiscutible para la comunidad.

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Aunque la propiedad de los juegos depende de la cuenta y las políticas de la plataforma (sin opción de reventa y con acceso condicionado al estado de la cuenta), el formato digital ofrece ventajas como descargas inmediatas, actualizaciones automáticas y acceso global.

Participar en estas promociones permite descubrir propuestas originales, ampliar la biblioteca personal y mantenerse al día con las tendencias del gaming.