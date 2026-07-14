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Epic Games regala por tiempo limitado un videojuego de terror cooperativo para disfrutar con amigos: cómo conseguirlo

El título lleva a un equipo a un bosque con fenómenos paranormales donde la información es limitada y cada sonido puede ser amenaza

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Epic Games Store regala Together After Dark, un terror cooperativo para cuatro jugadores
Epic Games Store regala Together After Dark, un terror cooperativo para cuatro jugadores

Epic Games Store activó una promoción adicional que se suma a sus regalos habituales: un juego gratuito de terror cooperativo para PC que puede reclamarse por tiempo limitado y quedarse para siempre en la biblioteca.

El título apuesta por un tipo de miedo que funciona mejor acompañado: tensión compartida, decisiones rápidas y ese silencio incómodo que se rompe cuando alguien jura haber escuchado algo en el bosque.

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En un mercado donde los juegos online suelen exigir compra y pases, una promoción gratuita es una excusa perfecta para probar el género sin riesgo y sumar un nuevo título al catálogo personal.

Epic Games Store regala nuevos juegos para lo que resta del mes de setiembre.
Epic activa una semana extra de regalos con un juego de terror online que se reclama y queda permanente - (Foto: Epic Games)

Cómo es el nuevo juego gratuito de Epic Games

El protagonista de esta promoción es Together After Dark, un juego de terror cooperativo para hasta cuatro jugadores. La premisa es directa: un grupo entra a un bosque inquietante, con fenómenos paranormales y peligros ocultos, y debe encontrar una forma de sobrevivir y escapar sin ser descubierto.

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A diferencia de los títulos de acción, aquí el ritmo lo marca la atmósfera. La oscuridad es parte del diseño: la información es limitada, la orientación se vuelve un problema y cada sonido puede ser una pista o una amenaza. El objetivo no es “ganar” por fuerza, sino por coordinación y por calma bajo presión.

El núcleo de Together After Dark se apoya en tareas simples, pero efectivas para sostener tensión:

  • Explorar un bosque completamente a oscuras
  • Cooperar con otros jugadores para sobrevivir
  • Investigar sucesos paranormales y resolver desafíos
  • Encontrar una vía de escape sin ser descubierto
  • Afrontar una atmósfera donde cualquier ruido puede ocultar un peligro

Esa estructura convierte cada partida en una historia distinta, con errores que se pagan caro y con momentos en los que el equipo debe decidir si seguir avanzando o retroceder para reagruparse.

Hasta cuándo se puede reclamar gratis

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Basta con pulsar Obtener dentro del plazo para asociarlo a la cuenta, incluso si se instala después, un incentivo para ampliar biblioteca sin pagar y experimentar con un género que funciona mejor acompañado, con roles, sustos y coordinación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La promoción estará activa hasta el 27 de julio a las 03:02 (hora peninsular española). La regla de Epic es la misma de siempre: si se reclama dentro del plazo, el juego queda asociado a la cuenta de forma permanente, incluso si se instala mucho después o se desinstala.

La recomendación práctica es simple: reclamar primero y decidir después. En estas ofertas, lo importante es asegurar el “Obtener” antes de que el precio vuelva a cambiar.

Cómo conseguirlo en Epic Games Store, paso a paso

El proceso es rápido y no exige datos de pago si el juego figura en cero:

1) Crear una cuenta o iniciar sesión en Epic Games Store

2) Buscar el juego en la portada o con el buscador

3) Entrar a la ficha y verificar que el precio sea 0

4) Pulsar Obtener y confirmar la adquisición

5) Revisar que aparezca en Biblioteca

6) Descargar el cliente de Epic Games Store, iniciar sesión e instalar desde la biblioteca

Antes de instalar, conviene revisar requisitos técnicos para evitar problemas de rendimiento, sobre todo si se juega en laptops o equipos con almacenamiento limitado.

Las tiendas digitales cambiaron el hábito de compra: hoy se exploran géneros por curiosidad y se construyen bibliotecas con ofertas. Epic empuja ese modelo con promociones constantes, y el resultado es un círculo claro: más jugadores prueban títulos nuevos, más comunidades se forman alrededor de experiencias compartidas, y más estudios consiguen visibilidad.

Para el usuario, el beneficio es inmediato: variedad sin costo. Para el ecosistema, es un incentivo para experimentar, especialmente con propuestas que funcionan mejor cuando se juegan en grupo, como el terror cooperativo.

Together After Dark encaja con lo que muchos buscan en el terror actual: miedo, sí, pero también conversación y equipo. Y con la promoción activa, el juego se convierte en una oportunidad sencilla: reclamarlo a tiempo, guardarlo para siempre y tener una opción lista para la próxima noche de juego.

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