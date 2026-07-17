Tecno

Steam suma tres juegos gratuitos para PC por fin de semana de julio: cómo tenerlo

Super Battle Golf, Empyrion Galactic Survival y MindsEye, son los títulos gratuitos en la plataforma de Valve

Guardar
Google icon
MN Steam | Newsletter 800x450
Steam sumó tres juegos sin costo hasta el 20 de julio. (Steam)

Steam agregó nuevos juegos gratuitos hasta el 20 de julio de 2026: Super Battle Golf, el multijugador caótico de golf desarrollado por Brimstone; Empyrion Galactic Survival, el sandbox de supervivencia espacial de Eleon Game Studios; y MindsEye, el thriller de acción en tercera persona de Build a Rocket Boy.

Cómo acceder a los tres juegos sin pagar

Los tres títulos forman parte de la modalidad Free Weekend de Steam, que permite jugarlos de forma completa durante el período promocional sin necesidad de comprarlos.

PUBLICIDAD

Interfaz de Steam, título del juego MindsEye, imagen de tráiler de campaña, retrato de personaje, texto descriptivo, reseñas, fecha de lanzamiento
Los tres juegos se enmarcan en el Free Weekend de la plataforma. (Steam)

Para acceder, el usuario debe ingresar a su cuenta en la aplicación de Steam o en store.steampowered.com, buscar cada título y presionar el botón ‘Jugar gratis’. Los juegos estarán disponibles hasta las 17:00 UTC del 20 de julio.

A diferencia de las promociones Free to Keep, donde el título queda en la biblioteca de forma permanente, en este caso los juegos dejan de estar disponibles al cierre del período.

PUBLICIDAD

Sin embargo, dos de los tres títulos cuentan con descuento activo para quienes quieran adquirirlos: Super Battle Golf y Empyrion – Galactic Survival se consiguen por menos de USD 10 durante la promoción. MindsEye no registra rebaja en este período.

Captura de pantalla de monitor de ordenador con la página de Steam del juego Empyrion. Una nave espacial grande y una nave pequeña en órbita planetaria
No se trata de una promoción Free to Keep: los juegos desaparecen de la biblioteca al vencer el plazo. (Steam)

De qué tratan los tres juegos

  • Super Battle Golf.

Desarrollado por Brimstone y publicado por Oro Interactive, es un juego de golf multijugador en línea para hasta ocho participantes simultáneos.

A diferencia del golf tradicional, los jugadores compiten en tiempo real en 27 canchas diseñadas con obstáculos, minas terrestres y zonas de peligro, mientras se sabotean entre sí con artículos como carritos de golf, lanzacohetes y láseres orbitales.

El sistema de puntuación combina el conteo de golpes, el orden de llegada al hoyo y los ataques exitosos contra rivales.

Pantalla de computadora con videojuego Super Battle Golf; incluye captura de pantalla de juego, texto, reseñas, fecha de lanzamiento y botones
El título admite hasta ocho jugadores en línea al mismo tiempo. (Steam)
  • Empyrion – Galactic Survival, de Eleon Game Studios.

Una aventura de mundo abierto en el espacio que combina elementos de simulación espacial, construcción, supervivencia y disparos en primera persona.

Los jugadores aterrizan en planetas alienígenas con recursos escasos, fauna hostil y condiciones ambientales extremas y deben construir desde bases planetarias hasta naves capitales y estaciones espaciales para explorar un sistema solar generado de forma procedural. Admite modo individual y multijugador con facciones, zonas PvE y PvP.

  • MindsEye.

Desarrollado por Build a Rocket Boy bajo la dirección de Leslie Benzies, exlíder de la saga Grand Theft Auto en Rockstar Games, es un thriller de acción en tercera persona ambientado en Redrock, una metrópolis desértica futurista inspirada en Las Vegas.

Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
El protagonista es Jacob Diaz, un exsoldado amnésico que busca descubrir los secretos de un implante neural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugador controla a Jacob Diaz, un exsoldado con pérdida de memoria que investiga un implante neural llamado MindsEye mientras descubre una conspiración que involucra inteligencia artificial, corporaciones corruptas y poder militar sin control.

El combate es táctico, con cobertura, un dron compañero que hackea robots enemigos y un arsenal que incluye armas de energía. La campaña principal demanda entre 10 y 12 horas de juego.

Los títulos que ya estaban disponibles: Catch Me! y el DLC de The Mound: Omen of Cthulhu

Antes de este nuevo ciclo, Steam ya había activado dos promociones paralelas.

Catch Me!, el plataformero multijugador 2D para hasta cuatro jugadores desarrollado por ByteRockers’ Games, estuvo disponible de forma gratuita y permanente hasta el 17 de julio bajo la modalidad Free to Keep: quienes lo reclamaron antes del cierre lo conservan en su biblioteca sin costo adicional. Su precio habitual es de USD 9,99.

Captura de pantalla de la interfaz de una tienda de videojuegos mostrando la página del juego 'Catch Me!', con su descripción, fecha de lanzamiento y reseñas positivas
Catch Me!, el plataformero 2D de ByteRockers' Games con modo para hasta cuatro jugadores. (Steam)

La segunda promoción activa es el paquete de contenido descargable The Mound: Omen of Cthulhu – Lost Explorers’ Swords Pack, desarrollado por ACE Team y publicado por Nacon.

El DLC, valorado normalmente en USD 4,99, desbloquea dos apariencias exclusivas para las espadas del juego base y puede reclamarse sin costo hasta el 29 de julio. Para añadirlo a la biblioteca, el usuario debe poseer el juego principal, cuyo precio estándar es de USD 29,99.

Temas Relacionados

SteamJuegos gratisVideojuegosPCTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Día del emoji: qué significan los de corazón que aparecen en WhatsApp para iPhone y Android

El corazón rojo se usa para expresar amor y cariño, tanto en chats privados como en reacciones públicas

Día del emoji: qué significan los de corazón que aparecen en WhatsApp para iPhone y Android

Epic Games regala este juego inspirado en ajedrez para celulares por tiempo limitado

The Ouroboros King invita al jugador a construir un ejército y descubrir reliquias aplicando tácticas de ajedrez

Epic Games regala este juego inspirado en ajedrez para celulares por tiempo limitado

Elon Musk vuelve a hacerlo: lanza bicicleta para niños con Tesla, USD 225 y se agotaron

La bicicleta no tiene pedales ni motor porque es de equilibrio, pensada para que los niños aprendan a mantener el balance antes de pasar a una bicicleta convencional

Elon Musk vuelve a hacerlo: lanza bicicleta para niños con Tesla, USD 225 y se agotaron

Terremoto en México, El Salvador y Guatemala: cómo activar alertas de Google de tsunami y sismo

Los teléfonos Android pueden advertir sobre terremotos y otras crisis gracias a un sistema que utiliza millones de dispositivos como sensores

Terremoto en México, El Salvador y Guatemala: cómo activar alertas de Google de tsunami y sismo

Crea tu figura personalizada para Argentina vs. España: prompts en Gemini inspirados en Messi y Lamine Yamal

Con instrucciones detalladas en la IA Gemini de Google, los aficionados pueden generar cromos digitales con estética Panini

Crea tu figura personalizada para Argentina vs. España: prompts en Gemini inspirados en Messi y Lamine Yamal

DEPORTES

Cómo estará el humo de los incendios forestales durante la final del Mundial 2026

Cómo estará el humo de los incendios forestales durante la final del Mundial 2026

Nueva Jersey reclama parte de los USD 11 millones que la FIFA espera recaudar con la venta del césped de la final del Mundial 2026

FIFA confirmó la indumentaria que vestirán Argentina y España en la gran final del Mundial 2026: el guiño a Qatar 2022 de la Scaloneta

Franco Colapinto terminó 7° en una segunda práctica del Gran Premio de Bélgica marcada por el accidente de Pierre Gasly

Qué dijo LeBron James sobre su salida de Los Angeles Lakers durante el evento Fanatics Fest NYC

TELESHOW

Guido Kaczka prepara la versión de Es mi sueño con famosos: quién es el periodista que se animará a cantar en TV

Guido Kaczka prepara la versión de Es mi sueño con famosos: quién es el periodista que se animará a cantar en TV

Benjamín Vicuña, Esteban Lamothe y una mirada particular sobre los mitos argentinos: “Eso no es verdad”

Pamela David habló de la salud de Daniel Vila tras su operación en Estados Unidos: “Salió todo muy bien”

La sensual producción de Sofía Gonet en el backstage de Popstars

Ángel Di María fue a ver Rocky y se emocionó junto a Nico Vázquez: “Nunca hay que bajar los brazos”

INFOBAE AMÉRICA

Congreso Empresarial entre México y El Salvador reunirá a más de 200 empresarios enfocados en energía y manufactura

Congreso Empresarial entre México y El Salvador reunirá a más de 200 empresarios enfocados en energía y manufactura

Onda tropical número 23 en Costa Rica: los datos del Instituto Meteorológico Nacional que explican el cierre de la Ruta 32 en Zurquí

El Gobierno de Nicaragua revoca el nombramiento de su embajadora en Italia tras romper relaciones

El Mundial 2026 dispara las ventas de cerveza en Estados Unidos con un aumento del 14% en bares y estadios

El extraño souvenir de Haaland generó dudas en EE. UU.: ¿se puede llevar un animal disecado en un avión?