Steam suma tres juegos gratuitos para PC por fin de semana de julio: cómo tenerlo

Steam sumó tres juegos sin costo hasta el 20 de julio. (Steam)

Steam agregó nuevos juegos gratuitos hasta el 20 de julio de 2026: Super Battle Golf, el multijugador caótico de golf desarrollado por Brimstone; Empyrion Galactic Survival, el sandbox de supervivencia espacial de Eleon Game Studios; y MindsEye, el thriller de acción en tercera persona de Build a Rocket Boy.

Cómo acceder a los tres juegos sin pagar

Los tres títulos forman parte de la modalidad Free Weekend de Steam, que permite jugarlos de forma completa durante el período promocional sin necesidad de comprarlos.

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Los tres juegos se enmarcan en el Free Weekend de la plataforma. (Steam)

Para acceder, el usuario debe ingresar a su cuenta en la aplicación de Steam o en store.steampowered.com, buscar cada título y presionar el botón ‘Jugar gratis’. Los juegos estarán disponibles hasta las 17:00 UTC del 20 de julio.

A diferencia de las promociones Free to Keep, donde el título queda en la biblioteca de forma permanente, en este caso los juegos dejan de estar disponibles al cierre del período.

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Sin embargo, dos de los tres títulos cuentan con descuento activo para quienes quieran adquirirlos: Super Battle Golf y Empyrion – Galactic Survival se consiguen por menos de USD 10 durante la promoción. MindsEye no registra rebaja en este período.

No se trata de una promoción Free to Keep: los juegos desaparecen de la biblioteca al vencer el plazo. (Steam)

De qué tratan los tres juegos

Super Battle Golf.

Desarrollado por Brimstone y publicado por Oro Interactive, es un juego de golf multijugador en línea para hasta ocho participantes simultáneos.

A diferencia del golf tradicional, los jugadores compiten en tiempo real en 27 canchas diseñadas con obstáculos, minas terrestres y zonas de peligro, mientras se sabotean entre sí con artículos como carritos de golf, lanzacohetes y láseres orbitales.

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El sistema de puntuación combina el conteo de golpes, el orden de llegada al hoyo y los ataques exitosos contra rivales.

El título admite hasta ocho jugadores en línea al mismo tiempo. (Steam)

Empyrion – Galactic Survival, de Eleon Game Studios.

Una aventura de mundo abierto en el espacio que combina elementos de simulación espacial, construcción, supervivencia y disparos en primera persona.

Los jugadores aterrizan en planetas alienígenas con recursos escasos, fauna hostil y condiciones ambientales extremas y deben construir desde bases planetarias hasta naves capitales y estaciones espaciales para explorar un sistema solar generado de forma procedural. Admite modo individual y multijugador con facciones, zonas PvE y PvP.

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MindsEye.

Desarrollado por Build a Rocket Boy bajo la dirección de Leslie Benzies, exlíder de la saga Grand Theft Auto en Rockstar Games, es un thriller de acción en tercera persona ambientado en Redrock, una metrópolis desértica futurista inspirada en Las Vegas.

El protagonista es Jacob Diaz, un exsoldado amnésico que busca descubrir los secretos de un implante neural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugador controla a Jacob Diaz, un exsoldado con pérdida de memoria que investiga un implante neural llamado MindsEye mientras descubre una conspiración que involucra inteligencia artificial, corporaciones corruptas y poder militar sin control.

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El combate es táctico, con cobertura, un dron compañero que hackea robots enemigos y un arsenal que incluye armas de energía. La campaña principal demanda entre 10 y 12 horas de juego.

Los títulos que ya estaban disponibles: Catch Me! y el DLC de The Mound: Omen of Cthulhu

Antes de este nuevo ciclo, Steam ya había activado dos promociones paralelas.

Catch Me!, el plataformero multijugador 2D para hasta cuatro jugadores desarrollado por ByteRockers’ Games, estuvo disponible de forma gratuita y permanente hasta el 17 de julio bajo la modalidad Free to Keep: quienes lo reclamaron antes del cierre lo conservan en su biblioteca sin costo adicional. Su precio habitual es de USD 9,99.

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Catch Me!, el plataformero 2D de ByteRockers' Games con modo para hasta cuatro jugadores. (Steam)

La segunda promoción activa es el paquete de contenido descargable The Mound: Omen of Cthulhu – Lost Explorers’ Swords Pack, desarrollado por ACE Team y publicado por Nacon.

El DLC, valorado normalmente en USD 4,99, desbloquea dos apariencias exclusivas para las espadas del juego base y puede reclamarse sin costo hasta el 29 de julio. Para añadirlo a la biblioteca, el usuario debe poseer el juego principal, cuyo precio estándar es de USD 29,99.

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