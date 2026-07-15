Cómo repararán el cable submarino de internet que volverá a conectar Venezuela con el mundo

Ingenieros emplean robots sumergibles y tecnología láser para restaurar la fibra óptica en el fondo marino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio de 2026 —el más fuerte registrado en el país en casi un siglo— no solo movió la tierra, sino que quebró una de las arterias digitales más cruciales de la nación: el cable submarino de fibra óptica que la conecta con internet global.

Aunque los anillos de conectividad locales dentro de Caracas se levantaron en apenas 48 horas y se habilitaron desvíos de tráfico para rescatar el servicio de más del 60% de los usuarios, la solución definitiva para recuperar el 100% de la capacidad internacional está por ocurrir a unos 1,800 metros de la costa de La Guaira.

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Wave Sentinel, un buque especializado de reparación de Cirion Technologies, empresa que construyó el cable submarino, ya ha zarpado desde Guadalupe con rumbo a aguas venezolanas.

El buque Wave Sentinel se dirige desde Guadalupe para reparar el cable dañado frente a la costa de La Guaira. (Conatel/X)

La logística de una emergencia silenciosa

Mantener a flote una infraestructura que pasa inadvertida para la mayoría de los usuarios requiere de una preparación meticulosa. El cable afectado llevaba 20 años operando de forma ininterrumpida con una disponibilidad casi perfecta del 99.9999% (lo que en telecomunicaciones se conoce como el estándar de "seis nueves“).

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Para reaccionar rápidamente ante desastres naturales de esta magnitud, las empresas de telecomunicaciones se asocian en cooperativas globales de mantenimiento. Gracias a este fondo común, se logró asegurar la prioridad de un buque especializado en cuestión de días —un proceso que de otra forma podría tomar meses—.

A esto se sumó un despliegue regulatorio inusual: los permisos gubernamentales ante CONATEL y otros ministerios, que en condiciones normales tardan unos 45 días, se coordinaron y aprobaron en solo dos semanas para agilizar el inicio de los trabajos en el mar.

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El sismo dejó a Venezuela sin acceso pleno a internet internacional tras romper el cable submarino principal. (Reuters)

¿Cómo se repara fibra óptica bajo el agua?

La reparación de un cable submarino es una de las tareas de ingeniería más complejas y delicadas del mundo. No se trata de “remendar” un cable eléctrico; estamos hablando de filamentos de vidrio del grosor de un cabello humano por los que viajan pulsos de luz a velocidades increíbles.

Una vez que el barco se posiciona sobre las coordenadas exactas de la avería, la tripulación ejecuta el siguiente protocolo:

Búsqueda submarina. Un robot sumergible localiza el cable dañado en el fondo del mar y realiza un corte limpio para retirar la sección afectada.

Recuperación a superficie. El buque de reparación extrae el extremo del cable que viene de alta mar y lo sube a la cubierta. El extremo que va hacia la costa se asegura temporalmente con una boya.

Diagnóstico de fibra. En el barco, los ingenieros conectan el cable a instrumentos de medición óptica para confirmar, con precisión de centímetros, que no haya más fisuras o daños en la línea.

Fusión con láser. Se sube el extremo costero y, en un laboratorio libre de polvo dentro del barco, un sistema láser alinea y une los filamentos de vidrio (del grosor de un cabello) mediante calor.

Sellado de alta presión. La zona del empalme se protege con una armadura hermética de acero y resinas para resistir la presión del agua y la corrosión.

Reinstalación y encendido. El cable se deposita nuevamente en el lecho marino y se inyecta energía eléctrica desde tierra para reactivar los amplificadores de señal y restablecer el flujo de datos.

Ingenieros fusionan los filamentos de vidrio con láser y sellan el empalme para protegerlo de la presión y la corrosión bajo el agua.(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué lleva electricidad un cable de internet?

Aunque los datos viajan en forma de luz por los hilos de vidrio, el cable submarino necesita transportar corriente eléctrica de alto voltaje para alimentar los "repetidores“, unos cilindros pesados instalados cada cierta distancia que amplifican la señal óptica para que no se debilite en trayectos largos.

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Con la llegada del buque a la costa caribeña, se inicia la fase final para devolverle a Venezuela el total de su ancho de banda internacional. Se estima que en pocos días las pruebas de transmisión concluyan con éxito, cerrando el capítulo del incidente de conectividad más grave que ha vivido el país en las últimas décadas.