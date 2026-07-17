Onda tropical número 23 en Costa Rica: los datos del Instituto Meteorológico Nacional que explican el cierre de la Ruta 32 en Zurquí

La presión atmosférica elevada en la cuenca norte del mar Caribe es el factor que sostiene las fuertes lluvias EFE /Jeffrey Arguedas /Archivo

La onda tropical número 23 que ingresó a Costa Rica el pasado miércoles dejó este viernes sus consecuencias más visibles: el cierre de la Ruta 32, una de las vías de mayor tráfico del país, por una caída de material entre los kilómetros 23 y 24, a la altura del cerro Zurquí.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ordenó la restricción a las 9:00 a.m. ante el riesgo que representaba para el paso de vehículos.

El evento atmosférico también activó un aviso del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), que advirtió sobre la persistencia de las lluvias en el Caribe y la Zona Norte, y sobre vientos que en sectores de mayor altitud y el norte de Guanacaste podrían superar los 95 km/h.

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Qué está detrás del mal tiempo

La presión atmosférica elevada en la cuenca norte del mar Caribe es el factor que sostiene el episodio.

Esa condición acelera los vientos alisios y facilita el ingreso de humedad hacia el Caribe costarricense. A eso se suma una baja concentración de polvo sahariano en la zona circundante, que el IMN señaló como un elemento que favorece la nubosidad y las precipitaciones en esas regiones.

El organismo proyecta acumulados de entre 10 y 30 milímetros en periodos de 12 horas, con picos de hasta 50 milímetros en las zonas más expuestas.

En el Pacífico Norte, el Valle Central y las zonas montañosas se esperan ráfagas de entre 50 y 70 km/h. En las áreas de mayor altitud y el norte de Guanacaste, las velocidades podrían oscilar entre 70 y 95 km/h.

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El IMN recomendó tomar precauciones ante posibles daños en techos, árboles, rótulos y tendido eléctrico. También pidió extremar los cuidados en parques nacionales y volcanes. Además, la institución advirtió que las condiciones ventosas elevan el riesgo de propagación de incendios y pidió a la población evitar cualquier tipo de quema.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos el IMN mantiene la vigilancia sobre un nuevo fenómeno que se ubica en el Caribe que tiene posibilidades de convertirse en un sistema de baja presión en los próximos días. EFE/Gustavo Amador

Suelos al límite en el Caribe y la Zona Norte

Las lluvias acumuladas en los últimos días llevaron la saturación de los suelos en el Caribe y la Zona Norte a niveles de entre el 85% y el 95%.

Las zonas de mayor preocupación son Sarapiquí y las llanuras del Caribe Norte. En esas áreas crece el riesgo de deslizamientos, inundaciones y el aumento del caudal en ríos y quebradas.

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El IMN también alertó sobre la posible saturación de alcantarillas y sistemas de drenaje en sectores propensos a inundaciones.

El aviso se extendió a la navegación aérea, por el incremento de turbulencias, y a la marítima, por el aumento del oleaje en el Pacífico Norte, el golfo de Nicoya y el norte del Pacífico Central.

Olas de hasta tres metros en el Caribe durante casi una semana

El Módulo de Información Oceanográfica (MIO-Cimar) también emitió su propia alerta para las costas caribeñas: las olas superarán los dos metros y podrían alcanzar máximos de tres metros durante los próximos siete días.

Una persona con un paraguas negro camina de espaldas bajo la lluvia torrencial en una calle urbana iluminada por luces difusas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oceanógrafo Rodney Mora explicó que la situación responde a una combinación de factores: los vientos alisios acelerados sobre la cuenca occidental del Caribe, una vaguada en los niveles altos de la atmósfera y el ingreso esperado de una masa de polvo del Sahara hacia el fin de semana, que intensificará aún más los vientos.

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“Recomendamos precaución a los bañistas y a las embarcaciones pequeñas y medianas por el oleaje alto, el mar picado y la generación de corrientes de resaca”, advirtió Mora.

Las corrientes de resaca son una de las principales causas de emergencias en las playas del país. El especialista también señaló que si las condiciones se prolongan varios días, las playas del Caribe podrían sufrir problemas de erosión.

El Pacífico, al margen del episodio

El contraste con el litoral Pacífico es total. Mora afirmó que esa costa “sigue presentando condiciones favorables para la visita a las playas, tomar el sol y la navegación”.

Con todo, los especialistas recomiendan no descuidar a los niños en cualquier playa y mantenerse atentos a cambios repentinos en el oleaje.

El panorama de mal tiempo en el Caribe y la Zona Norte no es aislado. Según el IMN, a partir del 27 de julio se espera un cambio de signo: el fortalecimiento de la canícula traerá menos lluvias, más calor y un deterioro de la calidad del aire en gran parte del territorio nacional. ---

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