El dólar subió por tercer día seguido y el blue volvió a tocar su nivel más alto de 2026

Esta semana el BCRA aceleró la absorsión de divisas.

Con un monto operado en el segmento de contado de USD 542,8 millones, el dólar mayorista experimento un alza marginal de dos pesos o 0,1%, a $1.478, para hilvanar tres ruedas seguidas de suba.

No obstante, “en la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista bajó 10 pesos (+0,7%), por encima de la caída de solo 50 centavos registrada en la semana anterior”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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En julio el tipo de cambio oficial baja cuatro pesos (-0,3%), mientras que en el transcurso de 2026 asciende 23 pesos o 1,6%, lejos de la inflación de 16,8% acumulada en el primer semestre.

El Banco Central fijó un techo de $1.827,63 para su régimen de bandas cambiarias. El dólar mayorista quedó a 349,63 pesos o 23,7% de esa marca.

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“Dentro de un contexto de debilidad entre las monedas emergentes, el dólar mayorista se desliza suavemente hasta $1.480 luego de haber aflojado recientemente. La combinación de fuertes compras del BCRA en las últimas ruedas, junto a un roll-over de la deuda en pesos superior al 100% permite mantener equilibrado el mercado de pesos, tal como reflejan las tasas más cortas", expresó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

El dólar al público subió cinco pesos o 0,3%, para regresar otra vez a los $1.500 para la venta en el Banco Nación. En la semana el dólar minorista igualmente bajó diez pesos.

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El dólar blue ganó cinco pesos, a $1.530, para regresar a sus precio más alto del año, nivel que ya había tocado en algunas ruedas en el último mes. El dólar informal ganó 20 pesos o 1,3% desde el viernes anterior.

“El BCRA mostró en la semana una importante aceleración en su racha compradora en el MULC, sumando al jueves unos USD 1.115 millones. Ahora, con un petróleo que subió y que mejora los términos del intercambio para Argentina, las cuentas externas podrían verse apuntaladas, aunque también habrá que tener un ojo sobre que tanto puede afectar la volatilidad internacional”, comentó Juan Manuel Franco, economista Jefe de Grupo SBS.

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Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) evaluó que “lo que hizo ‘cerrar’ al programa” financiero anunciado el 6 de julio por el equipo económico “son las compras de dólares al BCRA: durante 2026 representan USD 6.700 millones -de hecho, el Tesoro ya incumplió esto dado que con la última compra realizada alcanzó un total de USD 6.900 millones- y durante 2027 serían USD 4.900 millones. Por otra parte, el saldo en dólares del Tesoro de 2026 será positivo por USD 3.700 millones, es decir, debería comenzar 2027 con esa cuantía en sus depósitos”.

“Teniendo en cuenta lo que resta comprar y el retiro de esos depósitos, el Tesoro generará una presión en las reservas por USD 8.600 millones, entre lo que resta de 2026 y 2027. Si además tenemos en cuenta los vencimientos de Bopreal -dependiendo de cuánto se use para pagar impuestos- las reservas podrían caer por hasta USD 12.000 millones durante 2027. Este número tiene en cuenta que todas las demás fuentes se concretan, ya que en caso de que esto no suceda, el gobierno podría optar por aumentar la presión sobre los dólares del Banco Central para hacer frente a vencimientos”, advirtió CEPA.

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Por otro lado, en la licitación del Tesoro de esta semana, el Gobierno convalidó tasas efectivas anuales (TEA) en pesos del 25,59% para Lecap (Letras Capitalizables) a noviembre, positiva en términos reales si se toma la proyección de inflación para los próximos doce meses de 22,3% del último REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) del BCRA.

La tasa en pesos es un dato central para dirimir las apuestas de carry trade que contribuyen a mantener estabilizado al dólar, después de la suba de casi 5% en junio.

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Un desafío para el Palacio de Hacienda es el de avanzar en la reducción de la inflación, para alivianar la carga sobre las tasas de interés del sistema, agilizar el crédito y, a la vez, desactivar las presiones devaluatorias, en un camino que en 2027 deberá sortear las eleciones presidenciales de octubre.

En este aspecto, El IFP (Índice de Financiamiento PyME) elaborado por VetaCap cedió en junio 0,82 punto porcentual respecto del mes anterior, para ubicarse en 24,5% TNA vencida, frente al 25,33% de mayo.

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“El movimiento implica que el costo de financiamiento bursátil para PyMEs continuó abaratándose, en línea con la dinámica general de baja de tasas en pesos. Para una PyME que descontó cheques durante el mes, esto se traduce en un ahorro directo respecto al mes anterior. En la comparación interanual contra junio 2025, cayó 14,46 puntos porcentuales, lo que refleja el cambio estructural de las condiciones de financiamiento entre ambos períodos", explicó el informe.