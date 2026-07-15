Tecno

La papelera de WhatsApp que pocos conocen: cómo hallarla para recuperar espacio en el celular

La aplicación incluye una herramienta para encontrar los archivos más pesados y liberar memoria rápidamente

Guardar
Google icon
WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
WhatsApp cuenta con una papelera en el que puedes borrar contenido. (Meta)

WhatsApp puede ocupar varios gigabytes de almacenamiento debido a la acumulación de fotos, videos, audios, documentos, GIF y stickers. Aunque muchos usuarios buscan una “papelera” para eliminar estos archivos, la aplicación no cuenta con una carpeta de elementos borrados como otros servicios.

Por ello, en su lugar, dispone de una herramienta denominada Administración de almacenamiento, desde donde es posible localizar el contenido que más memoria consume y borrarlo.

PUBLICIDAD

Esta función, disponible tanto en Android como en iPhone, evita tener que revisar cada conversación individualmente. El usuario puede identificar rápidamente los chats que ocupan más espacio, consultar archivos de gran tamaño y seleccionar qué elementos quiere conservar o eliminar.

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función. (Foto: Meta)

Dónde encontrar la llamada papelera de WhatsApp

La denominada papelera de WhatsApp es, en realidad, su administrador de almacenamiento. Se trata de un apartado integrado en la aplicación que muestra cuánto espacio ocupa el contenido recibido y enviado mediante las conversaciones.

PUBLICIDAD

Para acceder a esta herramienta se deben seguir estos pasos:

  1. Abrir WhatsApp en el celular.
  2. Entrar en Configuración o Ajustes.
  3. Seleccionar Almacenamiento y datos.
  4. Pulsar Administración de almacenamiento.
  5. Revisar las conversaciones y categorías que ocupan más espacio.
  6. Seleccionar los archivos que ya no sean necesarios.
  7. Confirmar su eliminación.

Desde este apartado, WhatsApp organiza la información para facilitar la limpieza. El usuario puede revisar los archivos más pesados y las conversaciones que concentran una mayor cantidad de contenido multimedia.

Un logo verde de WhatsApp en relieve y una papelera de malla metálica gris sobre una mesa de madera clara.
Un logo tridimensional de WhatsApp se encuentra junto a una papelera de escritorio sobre una superficie de madera clara, simbolizando la eliminación de datos o aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación también puede mostrar categorías específicas, como elementos de gran tamaño o archivos que han sido reenviados numerosas veces. Esto permite localizar rápidamente videos, imágenes u otros contenidos que podrían estar ocupando una cantidad considerable de memoria.

Qué archivos de WhatsApp ocupan más espacio

Los videos suelen encontrarse entre los contenidos que más almacenamiento consumen, especialmente cuando tienen una duración extensa o fueron grabados en alta resolución. Sin embargo, la acumulación de miles de fotografías también puede representar varios gigabytes.

Entre los principales archivos que pueden llenar la memoria están:

  • Fotografías.
  • Videos.
  • Notas de voz.
  • Documentos.
  • GIF.
  • Stickers.

Antes de eliminar un elemento, el administrador permite revisar el contenido. De esta forma, el usuario puede evitar borrar accidentalmente fotografías importantes, documentos laborales u otros archivos que todavía necesite.

Una limpieza selectiva puede resultar más conveniente que eliminar conversaciones completas, debido a que permite conservar los mensajes mientras se borran únicamente los archivos multimedia más pesados.

Un logo 3D de WhatsApp verde con un auricular blanco está de pie sobre una mesa de madera. Al fondo, elementos borrosos como una taza de café y un cuaderno.
Existen varios archivos de WhatsApp que ocupan mucho espacio en su almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué ocurre con los archivos eliminados de WhatsApp

Una diferencia importante frente a otras aplicaciones es que WhatsApp no dispone de una papelera convencional para recuperar posteriormente los archivos borrados desde su administrador.

Cuando un elemento se elimina de la aplicación, no aparece en una carpeta temporal desde la que pueda restaurarse fácilmente. Por esta razón, es recomendable revisar cuidadosamente cada archivo antes de confirmar su eliminación.

La posibilidad de recuperar determinada información dependerá de la existencia de una copia de seguridad anterior. En algunos casos, los chats y archivos podrían volver a estar disponibles mediante una restauración desde el sistema de respaldo configurado por el usuario.

Sin embargo, este procedimiento implica restaurar una copia del historial y no funciona como una papelera individual desde la que se pueda recuperar únicamente un archivo eliminado.

La comunicación a través de WhatsApp es cada vez más común.
Los archivos eliminados de WhatsApp no se pueden recuperar.

Cómo evitar que WhatsApp vuelva a llenar la memoria

Además de realizar limpiezas periódicas, los usuarios pueden modificar la configuración de descarga automática de archivos. Esta opción resulta especialmente útil en grupos o conversaciones donde se reciben constantemente fotografías y videos que no necesitan conservarse.

Desde el apartado Almacenamiento y datos es posible revisar las preferencias relacionadas con las descargas automáticas y decidir qué tipos de archivos pueden guardarse dependiendo de la conexión utilizada.

Reducir las descargas innecesarias evita que la memoria vuelva a llenarse rápidamente y permite tener un mayor control sobre el contenido almacenado en el dispositivo.

Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, con siluetas de personas desenfocadas al fondo.
Se pueden eliminar archivos de WhatsApp que ocupan mucho espacio en el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una limpieza periódica puede liberar varios gigabytes

El espacio ocupado por WhatsApp puede aumentar de forma gradual sin que el usuario lo note. Años de conversaciones, videos compartidos y documentos recibidos pueden terminar consumiendo una parte importante de la capacidad del teléfono.

Por esta razón, revisar periódicamente la Administración de almacenamiento puede ayudar a recuperar varios gigabytes sin necesidad de borrar todas las conversaciones ni desinstalar la aplicación.

Aunque WhatsApp no tenga una papelera en el sentido tradicional, su herramienta de gestión de almacenamiento cumple una función similar para localizar contenido innecesario. Utilizarla regularmente puede ayudar a mantener más espacio disponible y evitar los problemas derivados de tener la memoria del celular prácticamente llena.

Temas Relacionados

WhatsAppPapelera de WhatsAppCelularAlmacenamientoLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Apple deja sin opción de restauración a varios iPhone y iPad antiguos: estos son los modelos afectados

Algunos modelos antiguos ya no podrán reinstalar su sistema mediante el procedimiento convencional de Apple

Apple deja sin opción de restauración a varios iPhone y iPad antiguos: estos son los modelos afectados

Cómo bloquear las llamadas spam en Android sin descargar aplicaciones

Al activar el identificador de llamadas y la protección contra spam en la app de Teléfono, los usuarios reciben alertas sobre posibles fraudes

Cómo bloquear las llamadas spam en Android sin descargar aplicaciones

La polémica que enfrenta Meta: la acusan de usar IA para seleccionar trabajadores que serían despedidos

26 exempleados aseguran que una herramienta de IA habría perjudicado a trabajadores con discapacidad o baja médica

La polémica que enfrenta Meta: la acusan de usar IA para seleccionar trabajadores que serían despedidos

Lionel Messi y las 5 preguntas más buscadas del 10 argentino en Google: Antonella como estrella

El deportista tiene 39 años de edad, mide 1,70 centrimetros y tiene tres hijos con Antonella Roccuzzo

Lionel Messi y las 5 preguntas más buscadas del 10 argentino en Google: Antonella como estrella

Comer mientras juegas no es el mejor consejo al jugar: qué pasa si se moja o cae algo al mando

Aunque los controles de videojuegos están diseñados para resistir, los malos hábitos de uso acortan su vida útil

Comer mientras juegas no es el mejor consejo al jugar: qué pasa si se moja o cae algo al mando

DEPORTES

Argentina-Inglaterra, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: el campeón del mundo realiza la entrada en calor

Argentina-Inglaterra, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: el campeón del mundo realiza la entrada en calor

De Maradona a Messi: la desafiante advertencia de Zlatan Ibrahimovic a Inglaterra antes de la semifinal contra Argentina

¿Por qué nos tapamos los ojos durante un penal? La psicología tiene la respuesta

Qué le pasa al cuerpo cuando se ve un partido de fútbol decisivo, según la ciencia

Así formará Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial: Scaloni anunció un cambio en el equipo titular

TELESHOW

Desde Atlanta: las muestras de aliento de los famosos por la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Desde Atlanta: las muestras de aliento de los famosos por la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La sugestiva cábala de Evangelina Anderson en la previa de Argentina contra Inglaterra: “¿Alguien más manija?"

Camisetas, banderas y el sueño de la 4° estrella: así viven los famosos la previa de Argentina contra Inglaterra

Nazareno Casero y la exigente transformación física y mental para interpretar a Diego Maradona

Los nervios de Marcela Tinayre antes de salir a la cancha para alentar a la Selección: “Con mi traje de fajina”

INFOBAE AMÉRICA

Polémica en Hungría: el ex Canciller que facilitó la expansión de BYD en Europa se convierte en ejecutivo de la empresa china

Polémica en Hungría: el ex Canciller que facilitó la expansión de BYD en Europa se convierte en ejecutivo de la empresa china

Zelensky propuso al jefe de la energética estatal Naftogaz como nuevo primer ministro de Ucrania

Estados Unidos desvió dos buques comerciales que intentaron burlar el bloqueo a los puertos iraníes

Mientras Occidente se bate contra sí mismo, Rusia avanza

El gobierno de Guatemala activa el Servicio Cívico 2026: Gobernación suma plan de educación vial con 552 servidores cívicos en la capital