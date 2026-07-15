La papelera de WhatsApp que pocos conocen: cómo hallarla para recuperar espacio en el celular

WhatsApp cuenta con una papelera en el que puedes borrar contenido. (Meta)

WhatsApp puede ocupar varios gigabytes de almacenamiento debido a la acumulación de fotos, videos, audios, documentos, GIF y stickers. Aunque muchos usuarios buscan una “papelera” para eliminar estos archivos, la aplicación no cuenta con una carpeta de elementos borrados como otros servicios.

Por ello, en su lugar, dispone de una herramienta denominada Administración de almacenamiento, desde donde es posible localizar el contenido que más memoria consume y borrarlo.

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Esta función, disponible tanto en Android como en iPhone, evita tener que revisar cada conversación individualmente. El usuario puede identificar rápidamente los chats que ocupan más espacio, consultar archivos de gran tamaño y seleccionar qué elementos quiere conservar o eliminar.

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función. (Foto: Meta)

Dónde encontrar la llamada papelera de WhatsApp

La denominada papelera de WhatsApp es, en realidad, su administrador de almacenamiento. Se trata de un apartado integrado en la aplicación que muestra cuánto espacio ocupa el contenido recibido y enviado mediante las conversaciones.

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Para acceder a esta herramienta se deben seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp en el celular. Entrar en Configuración o Ajustes. Seleccionar Almacenamiento y datos. Pulsar Administración de almacenamiento. Revisar las conversaciones y categorías que ocupan más espacio. Seleccionar los archivos que ya no sean necesarios. Confirmar su eliminación.

Desde este apartado, WhatsApp organiza la información para facilitar la limpieza. El usuario puede revisar los archivos más pesados y las conversaciones que concentran una mayor cantidad de contenido multimedia.

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Un logo tridimensional de WhatsApp se encuentra junto a una papelera de escritorio sobre una superficie de madera clara, simbolizando la eliminación de datos o aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación también puede mostrar categorías específicas, como elementos de gran tamaño o archivos que han sido reenviados numerosas veces. Esto permite localizar rápidamente videos, imágenes u otros contenidos que podrían estar ocupando una cantidad considerable de memoria.

Qué archivos de WhatsApp ocupan más espacio

Los videos suelen encontrarse entre los contenidos que más almacenamiento consumen, especialmente cuando tienen una duración extensa o fueron grabados en alta resolución. Sin embargo, la acumulación de miles de fotografías también puede representar varios gigabytes.

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Entre los principales archivos que pueden llenar la memoria están:

Fotografías.

Videos.

Notas de voz.

Documentos.

GIF.

Stickers.

Antes de eliminar un elemento, el administrador permite revisar el contenido. De esta forma, el usuario puede evitar borrar accidentalmente fotografías importantes, documentos laborales u otros archivos que todavía necesite.

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Una limpieza selectiva puede resultar más conveniente que eliminar conversaciones completas, debido a que permite conservar los mensajes mientras se borran únicamente los archivos multimedia más pesados.

Existen varios archivos de WhatsApp que ocupan mucho espacio en su almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué ocurre con los archivos eliminados de WhatsApp

Una diferencia importante frente a otras aplicaciones es que WhatsApp no dispone de una papelera convencional para recuperar posteriormente los archivos borrados desde su administrador.

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Cuando un elemento se elimina de la aplicación, no aparece en una carpeta temporal desde la que pueda restaurarse fácilmente. Por esta razón, es recomendable revisar cuidadosamente cada archivo antes de confirmar su eliminación.

La posibilidad de recuperar determinada información dependerá de la existencia de una copia de seguridad anterior. En algunos casos, los chats y archivos podrían volver a estar disponibles mediante una restauración desde el sistema de respaldo configurado por el usuario.

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Sin embargo, este procedimiento implica restaurar una copia del historial y no funciona como una papelera individual desde la que se pueda recuperar únicamente un archivo eliminado.

Los archivos eliminados de WhatsApp no se pueden recuperar.

Cómo evitar que WhatsApp vuelva a llenar la memoria

Además de realizar limpiezas periódicas, los usuarios pueden modificar la configuración de descarga automática de archivos. Esta opción resulta especialmente útil en grupos o conversaciones donde se reciben constantemente fotografías y videos que no necesitan conservarse.

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Desde el apartado Almacenamiento y datos es posible revisar las preferencias relacionadas con las descargas automáticas y decidir qué tipos de archivos pueden guardarse dependiendo de la conexión utilizada.

Reducir las descargas innecesarias evita que la memoria vuelva a llenarse rápidamente y permite tener un mayor control sobre el contenido almacenado en el dispositivo.

Se pueden eliminar archivos de WhatsApp que ocupan mucho espacio en el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una limpieza periódica puede liberar varios gigabytes

El espacio ocupado por WhatsApp puede aumentar de forma gradual sin que el usuario lo note. Años de conversaciones, videos compartidos y documentos recibidos pueden terminar consumiendo una parte importante de la capacidad del teléfono.

Por esta razón, revisar periódicamente la Administración de almacenamiento puede ayudar a recuperar varios gigabytes sin necesidad de borrar todas las conversaciones ni desinstalar la aplicación.

Aunque WhatsApp no tenga una papelera en el sentido tradicional, su herramienta de gestión de almacenamiento cumple una función similar para localizar contenido innecesario. Utilizarla regularmente puede ayudar a mantener más espacio disponible y evitar los problemas derivados de tener la memoria del celular prácticamente llena.