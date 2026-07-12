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Epic Games libera nuevo juego gratis para PC que te queda para siempre

Solo hay que iniciar sesión, buscar el título, confirmar que el precio marque 0 y completar “Obtener”, verificando luego que aparezca en Biblioteca

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Epic Games Store lanza un regalo sorpresa y deja reclamar NoRush! – Tower Edition gratis
Epic Games Store lanza un regalo sorpresa y deja reclamar NoRush! – Tower Edition gratis

Epic Games Store activó por sorpresa una nueva promoción que permite reclamar un juego gratis para PC y conservarlo en la biblioteca de forma permanente. No se trata de una demo ni de un fin de semana de prueba: basta con “obtenerlo” dentro del plazo para que quede asociado a la cuenta, incluso cuando la oferta desaparezca de la tienda.

Cuál es el juego que está regalando Epic Games

El título de esta promoción es NoRush! – Tower Edition un runner de estilo ligero en su presentación, pero exigente en la práctica. La idea es subir por una estructura alta mientras se esquivan obstáculos y zonas peligrosas, con el tiempo como presión constante. El juego apuesta por partidas intensas y una dificultad dura, pensada para quienes disfrutan repetir intentos hasta dominar cada tramo.

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El título de estrategia minimalista baja de 2,19 euros a 0 durante la campaña y queda asociado a la cuenta para instalarse cuando se quiera, con hora límite fijada a las 11:00 en horario peninsular español
El título de estrategia minimalista baja de 2,19 euros a 0 durante la campaña y queda asociado a la cuenta para instalarse cuando se quiera, con hora límite fijada a las 11:00 en horario peninsular español

Hasta ahora, el juego tenía un precio de 2,19 euros, pero durante la promoción puede reclamarse sin costo. Una vez añadido, queda guardado para siempre en la cuenta de Epic, aunque se instale meses después o se desinstale y se vuelva a descargar en el futuro.

La oferta estará activa hasta el lunes 20 de julio de 2026 a las 11:00 (hora peninsular española). Eso significa que el margen es limitado y conviene reclamarlo cuanto antes, incluso si no hay intención de jugarlo de inmediato. En estas promociones, el paso importante no es instalar: es añadirlo a la biblioteca.

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Cómo reclamar el juego gratis en Epic Games Store, paso a paso

El proceso es rápido y no exige pagar ni registrar una tarjeta. Estos son los pasos recomendados:

1) Crear una cuenta o iniciar sesión en la Epic Games Store

2) Buscar el juego en la sección principal o usando el buscador

3) Entrar a la ficha y verificar que el precio sea 0

4) Hacer clic en Obtener y completar la confirmación

5) Comprobar que aparece en Biblioteca

6) Si se quiere jugar, instalar desde el cliente de Epic Games Store

Antes de descargar, conviene revisar requisitos técnicos básicos. En juegos ligeros, el problema no suele ser el hardware, pero sí el espacio libre, la configuración de pantalla o el rendimiento si se juega en equipos antiguos.

Por qué Epic hace regalos fuera del calendario habitual

Epic Games Store se hizo conocida por sus regalos semanales, pero de vez en cuando activa campañas adicionales para mantener la tienda en conversación, aumentar el tráfico y atraer usuarios que todavía no abren el launcher de forma regular.

Logo de Epic Games Store sobre una ilustración de superhéroes y villanos luchando con armas y poderes en una ciudad destruida, con explosiones y rayos.
Estas campañas adicionales buscan mantener la tienda en conversación y atraer usuarios que no abren la app con frecuencia, mientras el público suma juegos legales sin pagar, amplía biblioteca y descubre géneros que no compraría - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el jugador, el beneficio es claro: más opciones sin costo. Para Epic, es una forma de reforzar hábito y permanencia. Cuanto más crece la biblioteca, más probable es que el usuario vuelva, compare ofertas, participe en eventos y use la plataforma como punto de partida para jugar en PC.

Ventajas y límites del modelo digital: lo que se gana y lo que se acepta

Las tiendas digitales cambiaron el coleccionismo. La ventaja es evidente: descargas rápidas, actualizaciones automáticas, acceso desde cualquier lugar y una biblioteca disponible con solo iniciar sesión. Además, estas promociones ayudan a que más personas prueben juegos de estudios pequeños o géneros que normalmente no comprarían.

Sin embargo, también hay una regla que no conviene ignorar: en el formato digital, el usuario obtiene una licencia de uso, no una copia física. No hay reventa y el acceso depende de la cuenta y de las políticas de la plataforma. Aun así, para la mayoría de jugadores, el intercambio vale la pena, especialmente cuando el precio es cero.

Consejos para aprovechar mejor estos regalos

  • Reclamar el juego aunque no se vaya a instalar ese día
  • Mantener una lista de “pendientes” en la biblioteca para no olvidar lo obtenido
  • Activar notificaciones de la tienda para enterarse de ofertas sorpresa
  • Evitar descargar por impulso si hay poco espacio; primero, reclamar

NoRush! – Tower Edition no pretende competir con superproducciones, pero cumple con lo que promete: estrategia simple, rápida y sin fricción. Y en el ecosistema de Epic, lo más valioso es el gesto: reclamarlo a tiempo significa sumar otro juego legal y permanente a la biblioteca, sin pagar y sin riesgos.

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