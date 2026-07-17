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Ángel Di María fue a ver Rocky y se emocionó junto a Nico Vázquez: “Nunca hay que bajar los brazos”

El futbolista asistió al teatro con su esposa Jorgelina Cardoso y fue ovacionado por el público. Sus palabras para una obra que se parece mucho a su historia personal

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Di María y su esposa visitaron a Nico Vázquez en Rocky

El público que colmó la sala del Teatro Lola Membrives, esa noche no esperaba presenciar solo una función habitual de Rocky. Ángel “Fideo” Di María, figura del fútbol internacional, sorprendió al sumarse al escenario junto a Nico Vázquez, protagonista de la obra. La ovación fue inmediata y envolvente por parte del elenco y todo el público allí presente, en los días previos a una nueva final mundialista para la Argentina.

“Es la primera vez que veo una obra de teatro. Arranqué muy, muy bien”, confesó Di María, entre risas, al tomar el micrófono. El campeón del mundo en Qatar mostró una naturalidad desbordante, contagiando entusiasmo a quienes lo rodeaban. La emoción se palpaba en el ambiente: para muchos, la presencia de uno de los grandes referentes argentinos transformó la velada en algo único.

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Di María y su esposa visitaron a Nico Vázquez en Rocky
Di María afirmó que la obra Rocky le transmitió un mensaje de resiliencia, lucha y perseverancia ligado a la búsqueda de los sueños

El actor Nico Vázquez no dudó en expresar su admiración: “Fideo Di María. Lo admiro muchísimo. Uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia del mundo y es argentino”. Las palabras resonaron entre aplausos y miradas cómplices, marcando el tono de la noche, donde deporte y arte se entrelazaron.

La experiencia teatral fue para Di María algo revelador. “Una obra de teatro increíble. La resiliencia, el, el seguir, el luchar, el no bajar los brazos, el pelear por el sueño de cada uno”, reflexionó el futbolista, visiblemente conmovido. El mensaje de la obra parecía calzar con su propio recorrido profesional, y esa identificación se reflejó en cada gesto.

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La química entre los artistas no pasó desapercibida, además se sumó su esposa, Jorgelina Cardoso quien agregó sobre la obra que también disfrutó Leo Messi: “La combinación de la comedia con el humor es perfecta”. La dinámica entre risas, emociones y canciones dibujó una función inolvidable.

En el centro de la escena, Vázquez no ocultó su entusiasmo: “Es el Fideo, lo amo”, reiteró Nico, fundiendo la admiración por el deportista en el mismo aplauso dedicado al elenco.

Rocky Teatro - Nico Vázquez
Nico Vázquez publicó en sus redes sociales un mensaje para Di María en el que lo llamó leyenda del fútbol y resaltó su calidad humana

La noche en que Di María compartió el escenario con Nico Vázquez fue mucho más que una visita ilustre: fue el encuentro entre la pasión deportiva y el arte, celebrado por un público que, por un instante, sintió que el teatro y el fútbol hablan el mismo idioma.

La noche en el teatro Lola Membrives dejó huella no solo por la ovación a Ángel Di María, sino por el mensaje público de Nico Vázquez tras el encuentro. El actor, protagonista de “Rocky”, utilizó sus redes sociales para expresar su admiración, y dedicó palabras cargadas de afecto al futbolista y su familia.

“Uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Una leyenda”, comenzó Nico Vázquez en su mensaje dirigido a Di María. El actor fue más allá del reconocimiento deportivo y resaltó: “Pero si hay algo que todavía supera todo eso, es la calidad humana que tenés. Vos y toda tu familia”.

Di María y su esposa visitaron a Nico Vázquez en Rocky
Jorgelina Cardoso se sumó a la escena y señaló que la combinación de comedia y amor fue perfecta en la obra

La publicación de Vázquez buscó subrayar el paralelismo entre el espíritu de la obra y la trayectoria de Di María. “Fue un honor que hayas estado esta noche acompañándonos en Rocky. Porque vos también sos un Rocky Balboa: un ejemplo de lucha, perseverancia, humildad y corazón”, escribió el actor en su cuenta oficial.

Vázquez cerró su mensaje con una declaración de cariño directo: “Te quiero y te admiro con todo mi corazón, Angelito”, etiquetando tanto a Di María como a su esposa Jorgelina Cardoso. El post, acompañado de emojis de corazón y guantes de boxeo, reforzó el clima de admiración y camaradería que se vivió durante la función, en la Avenida Corrientes.

El homenaje de Nico Vázquez sintetizó el sentimiento compartido por el público y el elenco esa noche: celebrar no solo los logros deportivos, sino los valores personales de quienes inspiran dentro y fuera de la cancha.

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