Elon Musk libera la herramienta de programación de Grok: ahora cualquiera puede usarla para crear aplicaciones

Elon Musk anunció la apertura total del código de Grok Build, facilitando el acceso global a la herramienta. (Reuters)

Elon Musk y su empresa xAI dieron un giro inesperado en la competencia de la inteligencia artificial al liberar el código de Grok Build, su herramienta de programación asistida por IA. Desde el 15 de julio de 2026, cualquier usuario puede acceder a la versión completa y abierta de este agente de desarrollo, sin restricciones impuestas por la nube y con la posibilidad de ejecutarlo de manera local. Esta decisión llega tras semanas de cuestionamientos sobre la privacidad y el manejo de datos por parte de la compañía.

Grok Build, originalmente presentado en mayo de 2026, es un asistente de codificación que funciona directamente desde el terminal y que utiliza el modelo Grok 4.5, lanzado el 8 de julio del mismo año por xAI. La herramienta permite leer, editar, buscar y ejecutar código con el respaldo de la inteligencia artificial, e integra un sistema de extensiones que incluye plugins y subagentes. Hasta la fecha de su apertura, solo podía utilizarse como un servicio conectado a la nube, sujeto a límites de uso y con la participación directa de los servidores de la empresa.

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La medida de abrir el código responde principalmente a las preocupaciones de privacidad manifestadas por usuarios y especialistas en seguridad. Investigadores detectaron que versiones anteriores de Grok Build sincronizaban repositorios completos, incluyendo datos privados, a servidores en la nube, sin el consentimiento explícito de los usuarios. Esto desencadenó una ola de críticas y cuestionamientos sobre la seguridad de los datos en entornos sensibles o con código propietario.

La liberación del código responde a reclamos por privacidad tras detectar sincronizaciones no autorizadas de repositorios. (Reuters)

Respuesta de Musk y eliminación de datos

Frente a la polémica, Elon Musk aseguró que “no quedará absolutamente nada”, en referencia a los datos almacenados por la compañía. La promesa fue contundente: todos los datos previamente subidos por los usuarios fueron eliminados de manera permanente y la retención de información en la nube quedó deshabilitada para el futuro. Esta acción buscó restaurar la confianza de los desarrolladores y usuarios afectados por la filtración.

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La publicación del código fuente de Grok Build en GitHub, bajo el repositorio “xai-org/grok-build”, permite a cualquier interesado examinar cada línea del agente, modificarla según sus necesidades y asegurarse de que sus proyectos no abandonarán su entorno local. La liberación incluye el ciclo central del agente, todas las herramientas de interacción con el código, la interfaz de usuario y el sistema completo de extensiones.

Qué cambia para los usuarios

La decisión de abrir la herramienta y permitir su ejecución local implica dos grandes novedades: privacidad reforzada y eliminación de límites de uso. Al correr Grok Build en sus propios equipos, los desarrolladores pueden trabajar con código confidencial sin riesgo de que la información se traslade a servidores externos. Además, desaparecen las restricciones de uso que antes aplicaba xAI desde su infraestructura en la nube. Ahora, el único límite es la capacidad del hardware propio de cada usuario.

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xAI eliminó de forma permanente todos los datos previamente almacenados en sus servidores. (Reuters)

La empresa también restableció los límites de uso para todos los usuarios, corrigiendo un problema de sobrecuota que había generado que muchos alcanzaran los topes antes de lo previsto. Desde junio, xAI había unificado los límites en una única cuota semanal compartida para todos sus productos, eliminando los techos diarios por servicio.

La competencia en el mercado de asistentes de programación

La movida de xAI ocurre mientras el mercado de asistentes de codificación se intensifica. Herramientas como Claude, de Anthropic, y Gemini, de Google, avanzan en capacidades y penetración en el entorno de los desarrolladores. OpenAI, por su parte, mantiene una fuerte presencia con soluciones integradas en flujos empresariales. Al eliminar las barreras de entrada y abrir el código, xAI busca diferenciarse y ganar terreno en un segmento cada vez más competitivo.

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Andrew Milich, responsable del proyecto Grok Build, destacó que la publicación del código en Rust apunta a ofrecer una herramienta auditable y adaptable a los flujos de trabajo específicos de cada desarrollador. Esto permite que los usuarios verifiquen el comportamiento de la plataforma y confirmen que ningún dato abandona su máquina.

El nuevo modelo permite a los usuarios auditar y modificar el funcionamiento de Grok Build según sus necesidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Próximos pasos para la comunidad de desarrolladores

Quienes hayan experimentado restricciones de uso en los últimos meses ya cuentan con sus cuotas restablecidas y no necesitan realizar ninguna acción adicional. Para los desarrolladores que trabajan con información sensible, la apertura del código plantea una oportunidad para examinar y adaptar la herramienta con total transparencia. El repositorio en GitHub, “xai-org/grok-build”, se presenta como el nuevo punto de partida para quienes deseen adoptar o modificar Grok Build en sus procesos.

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Aunque la liberación de la herramienta no borra el incidente de sincronización de datos ni el impacto en la confianza de parte de la comunidad, la publicación del código y la eliminación total de datos previos marcan una respuesta concreta. El futuro de la transparencia en xAI será evaluado por la comunidad a partir de este paso.