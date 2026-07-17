Estados Unidos

Nueva Jersey reclama parte de los USD 11 millones que la FIFA espera recaudar con la venta del césped de la final del Mundial 2026

El gobierno estatal busca participar en la recaudación generada por la comercialización de recuerdos exclusivos tras el partido decisivo del torneo

Guardar
Cubo de acrílico con césped y tierra, con logos de FIFA y Mundial 2026, sobre base con placa. Hay una memoria USB, un trofeo y un balón de fútbol.
Nueva Jersey reclama una parte de los ingresos que la FIFA espera obtener con la venta de trozos del césped de la final del Mundial 2026 en el estadio MetLife (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oficina de la gobernadora Mikie Sherrill quiere que Nueva Jersey participe en los ingresos que la FIFA espera obtener con la venta de trozos del césped de la final del Mundial 2026 en el estadio Nueva York/Nueva Jersery, una operación que, según el medio estadounidense Politico, forma parte de un plan del organismo para recaudar dinero con artículos vinculados al torneo.

La disputa apunta a una cifra concreta: la federación busca ingresar más de USD 11,2 millones si vende todas las piezas disponibles, de acuerdo con el medio deportivo estadounidense The Athletic.

PUBLICIDAD

El reclamo estatal se apoya en que Nueva Jersey asumió la mayor parte del costo del campo de juego instalado en el MetLife, por lo que el estado busca quedar incluido en el reparto de esas ganancias.

Sean Higgins, portavoz de Sherrill, dijo a Politico: “Nueva Jersey pagó la gran mayoría del coste total del campo de juego en el estadio MetLife, por lo que los contribuyentes de Nueva Jersey deberían participar de las ganancias derivadas de esta venta de trozos del césped de la final del Mundial 2026”.

PUBLICIDAD

La final del Mundial está programada para el 19 de julio en el estadio MetLife, en Nueva Jersey. El texto fuente la presenta como un partido entre España e Inglaterra o Argentina. La discusión gira sobre quién debe beneficiarse por la comercialización de un componente del estadio que, según el propio texto, fue financiado en su mayor parte por el estado.

La FIFA comercializa pequeños fragmentos del césped del partido decisivo en cuatro versiones: USD 450, USD 900, USD 1.200 y USD 3.000, según varios medios citados en el texto fuente. La oficina de Sherrill busca sumarse a esa iniciativa, aunque no está claro cómo se repartiría el dinero entre el estado y la federación si ambas partes alcanzan un acuerdo.

Los tres niveles más bajos incluyen piezas de césped de 6,35 x 6,35 x 6,35 cm (2,5 x 2,5 x 2,5 pulgadas). El texto indica que no está especificado qué distingue a cada una de esas versiones, aunque plantea que los fragmentos ubicados cerca del área de gol, el punto de penalti o el círculo central podrían tener un precio superior, un criterio que, en los hechos, dividiría el producto según la ubicación dentro del campo.

La edición de USD 3.000 incorpora una sección de 7,62 x 7,62 x 7,62 cm (3 x 3 x 3 pulgadas), una entrada de recuerdo de metal con grabado dorado, una mini réplica del balón de la final y un trofeo de cristal tallado de la Copa del Mundo, según The Athletic. Esa publicación sostuvo que el programa completo podría generar para la FIFA los USD 11,2 millones calculados, una cifra que funciona como referencia central del debate por el reparto.

El reclamo estatal se suma a la política comercial del torneo

La oficina de Mikie Sherrill sostiene que los contribuyentes de Nueva Jersey deben participar de esas ganancias porque el estado financió la mayor parte del campo de juego del MetLife (FIFA)
La oficina de Mikie Sherrill sostiene que los contribuyentes de Nueva Jersey deben participar de esas ganancias porque el estado financió la mayor parte del campo de juego del MetLife (FIFA)

Nueva Jersey reclama una parte de los ingresos por la venta de piezas del campo porque financió la mayor parte del terreno de juego del MetLife.

El texto fuente señala que, por ahora, no existe una fórmula definida para trasladar ese dinero a los contribuyentes si se concreta un entendimiento con la FIFA. La revista estadounidense Forbes indicó que contactó a la oficina de Sherrill para pedir comentarios, un contacto que, según el propio texto, se enmarca en la falta de claridad sobre cómo se instrumentaría el eventual reparto.

La venta de fragmentos de césped no es nueva para la federación. El organismo ya había ofrecido piezas del campo de la final del Mundial de Clubes del año pasado entre Chelsea y Paris Saint-Germain, en una presentación con cubo de cristal que contenía césped y tierra reales del partido, de acuerdo con el texto fuente.

La iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia de productos de alto precio alrededor del torneo.

Un cubo de acrílico con césped y tierra, logos de Copa Mundial FIFA 2026 y MetLife Stadium. Un USB FIFA y un certificado de autenticidad sobre una mesa de madera.
La FIFA ofrece fragmentos del césped de la final del Mundial 2026 en cuatro versiones con precios de USD 450, USD 900, USD 1.200 y USD 3.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FIFA también vende camisetas de edición limitada de ciudades anfitrionas por USD 375 cada una, otro ejemplo de artículos asociados a sedes y partidos del campeonato.

Las entradas para el Mundial también se mueven en niveles elevados, aunque con comportamientos desiguales.

Según el texto fuente, varios partidos registraron bajas en el mercado secundario, entre ellos un cruce de cuartos de final entre Bélgica y España, mientras que los boletos para la final arrancaban en USD 7.443 al martes, de acuerdo con TickPick, plataforma de reventa de entradas.

Temas Relacionados

FIFAMundial 2026Nueva JerseyEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guía para lavar y cocinar las verduras ante el peor brote de ciclosporiasis en años

El parásito, que ya afecta a 34 estados de Estados Unidos con más de 1.600 casos confirmados, obliga a extremar las medidas de higiene en la cocina para poder consumir productos frescos de forma segura

Guía para lavar y cocinar las verduras ante el peor brote de ciclosporiasis en años

El lago Canyon de Texas alcanza su nivel más alto en años tras las lluvias: así luce ahora

La medición oficial de Water Data for Texas situó al embalse en el 76,3 % de su capacidad el viernes 17 de julio, por encima del registro de las inundaciones del 4 de julio de 2025

El lago Canyon de Texas alcanza su nivel más alto en años tras las lluvias: así luce ahora

El mapa de la ciclosporiasis en Estados Unidos: confirman 1.645 casos en 34 estados, 141 hospitalizaciones y evalúan otros 5.100 contagios

Los CDC investigan un brote de origen alimentario que afecta principalmente a Michigan y Nueva York, mientras las autoridades advierten sobre el fuerte subregistro de personas infectadas por el parásito

El mapa de la ciclosporiasis en Estados Unidos: confirman 1.645 casos en 34 estados, 141 hospitalizaciones y evalúan otros 5.100 contagios

La ciudad de South Fulton abre el plazo para pedir ayudas de reparación de viviendas para adultos mayores

El programa municipal ofrece hasta 25.000 dólares por solicitante, con financiamiento federal, para obras básicas en casas unifamiliares y sin reembolso, siempre que los propietarios tengan 62 años o más e ingresos bajos o moderados

La ciudad de South Fulton abre el plazo para pedir ayudas de reparación de viviendas para adultos mayores

Estos son los países que usan horario de verano y los que ya eliminaron el cambio de hora

La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio un paso clave al respaldar una iniciativa que busca establecer un mismo esquema durante los 12 meses del año

Estos son los países que usan horario de verano y los que ya eliminaron el cambio de hora

TECNO

Aumenta la venta de CD´s en pleno 2026: K-pop y BTS son los protagonistas

Aumenta la venta de CD´s en pleno 2026: K-pop y BTS son los protagonistas

Explora el Estadio Azteca sin salir de casa con Google Earth: de 1960 al Mundial 2026

Qué se conecta primero: el cable al celular o el cable al enchufe o toma

Linus Torvalds defiende la IA en Linux: “Si no te gusta, crea tu propio fork o vete”

Google la rompe y crea funciones de IA sin internet desde un Pixel 10: planea viajes y hace tu trabajo

ENTRETENIMIENTO

Matt Damon explicó su postura ante los noviazgos de sus cuatro hijas: “Soy bastante amable”

Matt Damon explicó su postura ante los noviazgos de sus cuatro hijas: “Soy bastante amable”

MrBeast imagina su próximo gran reto: una competencia de supervivencia con zombis, premios millonarios y una ciudad abandonada

“Wonderwall” llega al número 1 global de Spotify, 30 años después de su lanzamiento

Por qué el estreno de Heartstopper alteró el perfil del público lector y los canales de compra fuera de su nicho original

La broma que Jimmy Fallon hizo de la foto viral de Lionel Messi con Lamine Yamal: “La FIFA ha guionizado cada partido durante 20 años”

MUNDO

Estados Unidos destruyó una torre de vigilancia que el régimen de Irán usaba para atacar el estrecho de Ormuz

Estados Unidos destruyó una torre de vigilancia que el régimen de Irán usaba para atacar el estrecho de Ormuz

La Justicia de Putin declaró a un opositor culpable de cargos que le impedirán hacer campaña para ser diputado

Nueva ofensiva de los drones ucranianos en el mar Negro y el de Azov: llevan 159 buques rusos impactados en julio

El informe “Rostros de los Perseguidos” señala a Daniel Ortega por agravar la represión religiosa en Nicaragua

El ataque iraní a Kuwait: por qué destruir una planta de agua puede colapsar una nación entera