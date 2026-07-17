Franco Colapinto inicia su actividad en el GP de Bélgica con las primeras prácticas: hora, TV y lo que hay que saber

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE BÉLGICA
Viernes 17 de julio
Práctica libre 1: 08.30 (Argentina) / 13.30 (Bélgica)
Práctica libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Bélgica)
Sábado 18 de julio
Práctica libre 3: 07.30 (Argentina) / 12.30 (Bélgica)
Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Bélgica)
Domingo 19 de julio
Carrera a 44 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Bélgica)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV
LOS RESULTADOS DE FRANCO COLAPINTO EN SPA-FRANCORCHAMPS
2019
Fórmula Renault - Drivex: 12° (Carrera 1) y 20° (Carrera 2)
2020
Fórmula Renault - MP: 1° (Carrera 1) y 12° (Carrera 2)
2022
F3 - VAR: 15° (Sprint) y 12° (Principal)
2023
F3 - MP: 7° (Sprint) y 3° (Principal)
2024
F2 - MP: 8° (Sprint) y DNF (Principal)
2025
F1 - Alpine: 19° (Sprint) y 19° (Principal)
TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE LA FÓRMULA 1
- Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 179
- George Russell - Mercedes: 154
- Lewis Hamilton - Ferrari: 147
- Charles Leclerc - Ferrari: 108
- Lando Norris - McLaren: 97
- Oscar Piastri - McLaren: 82
- Max Verstappen - Red Bull: 76
- Isack Hadjar - Red Bull: 52
- Pierre Gasly - Alpine: 42
- Liam Lawson - Racing Bulls: 39
- Arvid Lindblad - Racing Bulls: 14
- Oliver Bearman - Haas: 18
- Franco Colapinto - Alpine: 18
- Gabriel Bortoleto - Audi: 6
- Carlos Sainz - Williams: 6
- Alex Albon - Williams: 5
- Esteban Ocon - Haas: 3
- Fernando Alonso - Aston Martin: 1
- Nico Hulkenberg - Audi: 0
- Valtteri Bottas - Cadillac: 0
- Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0
- Lance Stroll - Aston Martin: 0
TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE LA FÓRMULA
- Mercedes: 333
- Ferrari: 255
- McLaren: 179
- Red Bull: 128
- Alpine: 60
- Racing Bulls: 59
- Haas: 21
- Williams: 11
- Audi: 6
- Aston Martin: 1
- Cadillac: 0
Datos claves del Gran Premio de Bélgica
- Longitud del circuito: 7,004 km
- Curvas: 19
- Vueltas: 44
- Distancia de la carrera: 308,052 km
- Récord de vuelta: 1m 44.701s – Sergio Pérez (2024)
El trazado del GP de Bélgica:
¡Bienvenidos al minuto a minuto del primer día de actividad del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1!
Franco Colapinto afrontará un nuevo fin de semana con Alpine en el mítico trazado de Spa-Francorchamps. La escudería francesa buscará recuperar su buen rendimiento y sumar una vez más puntos en la Máxima. La jornada será clave con dos entrenamientos libres para encontrar la puesta a punto ideal en el monoplaza.