Deportes

Franco Colapinto inicia su actividad en el GP de Bélgica con las primeras prácticas: hora, TV y lo que hay que saber

El argentino correrá en el mítico trazado de Spa-Francorchamps de la mano de Alpine y afrontará los dos ensayos iniciales en la Fórmula 1

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE BÉLGICA

Viernes 17 de julio

Práctica libre 1: 08.30 (Argentina) / 13.30 (Bélgica)

Práctica libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Bélgica)

Sábado 18 de julio

Práctica libre 3: 07.30 (Argentina) / 12.30 (Bélgica)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Bélgica)

Domingo 19 de julio

Carrera a 44 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Bélgica)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

10:20 hsHoy

LOS RESULTADOS DE FRANCO COLAPINTO EN SPA-FRANCORCHAMPS

2019

Fórmula Renault - Drivex: 12° (Carrera 1) y 20° (Carrera 2)

2020

Fórmula Renault - MP: (Carrera 1) y 12° (Carrera 2)

2022

F3 - VAR: 15° (Sprint) y 12° (Principal)

2023

F3 - MP: (Sprint) y (Principal)

2024

F2 - MP: (Sprint) y DNF (Principal)

2025

F1 - Alpine: 19° (Sprint) y 19° (Principal)

10:03 hsHoy

TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE LA FÓRMULA 1

  1. Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 179
  2. George Russell - Mercedes: 154
  3. Lewis Hamilton - Ferrari: 147
  4. Charles Leclerc - Ferrari: 108
  5. Lando Norris - McLaren: 97
  6. Oscar Piastri - McLaren: 82
  7. Max Verstappen - Red Bull: 76
  8. Isack Hadjar - Red Bull: 52
  9. Pierre Gasly - Alpine: 42
  10. Liam Lawson - Racing Bulls: 39
  11. Arvid Lindblad - Racing Bulls: 14
  12. Oliver Bearman - Haas: 18
  13. Franco Colapinto - Alpine: 18
  14. Gabriel Bortoleto - Audi: 6
  15. Carlos Sainz - Williams: 6
  16. Alex Albon - Williams: 5
  17. Esteban Ocon - Haas: 3
  18. Fernando Alonso - Aston Martin: 1
  19. Nico Hulkenberg - Audi: 0
  20. Valtteri Bottas - Cadillac: 0
  21. Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0
  22. Lance Stroll - Aston Martin: 0
09:40 hsHoy

TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE LA FÓRMULA

  1. Mercedes: 333
  2. Ferrari: 255
  3. McLaren: 179
  4. Red Bull: 128
  5. Alpine: 60
  6. Racing Bulls: 59
  7. Haas: 21
  8. Williams: 11
  9. Audi: 6
  10. Aston Martin: 1
  11. Cadillac: 0
09:20 hsHoy

Datos claves del Gran Premio de Bélgica

  • Longitud del circuito: 7,004 km
  • Curvas: 19
  • Vueltas: 44
  • Distancia de la carrera: 308,052 km
  • Récord de vuelta: 1m 44.701s – Sergio Pérez (2024)
09:10 hsHoy

El trazado del GP de Bélgica:

El trazado oficial del trazado en Spa-Francorchamps (F1)
El trazado oficial del trazado en Spa-Francorchamps (F1)
09:02 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto del primer día de actividad del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1!

Franco Colapinto afrontará un nuevo fin de semana con Alpine en el mítico trazado de Spa-Francorchamps. La escudería francesa buscará recuperar su buen rendimiento y sumar una vez más puntos en la Máxima. La jornada será clave con dos entrenamientos libres para encontrar la puesta a punto ideal en el monoplaza.

Franco Colapinto viene de quedar noveno en el GP de Gran Bretaña (REUTERS/Suzanne Plunkett)
Franco Colapinto viene de quedar noveno en el GP de Gran Bretaña (REUTERS/Suzanne Plunkett)

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Franco ColapintoAlpineFórmula 1F1Gran Premio de BélgicaSpa-Francorchamps

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