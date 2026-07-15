Por qué no dejar el cargador enchufado después de cargar el celular, tablet y otros dispositivos

Un cargador enchufado sin dispositivo conectado sigue consumiendo energía. (Imagen ilustrativa Infobae)

Dejar el cargador enchufado después de cargar un celular, computador portátil, tablet o reloj inteligente genera consumo en espera: la energía que sigue absorbiendo el adaptador aunque no haya ningún dispositivo conectado.

Bebat, organización medioambiental belga, señala que si bien ese consumo es muy inferior al de un televisor en modo de espera, siempre es mejor desconectar el cargador una vez que el dispositivo termina de cargarse para evitar ese gasto energético.

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De hecho, Anker, empresa de baterías, explica que los componentes internos del cargador permanecen en un estado de baja potencia cuando se dejan conectados y sin usar.

Los componentes internos del cargador quedan activos en modo de baja potencia aunque no haya nada conectado. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otra razón para desconectar el cargador es la seguridad. No todos los modelos se fabrican bajo los mismos estándares: los certificados incluyen protección contra el sobrecalentamiento, la sobrecorriente y las fluctuaciones de voltaje, según la empresa recién mencionada.

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Qué señales de alerta seguir en un cargador de celular o dispositivos similares

Desconectar el cargador cobra mayor importancia cuando el dispositivo presenta alguna de estas señales de alerta, según la organización ambiental belga:

Se calienta mientras está enchufado sin ningún dispositivo conectado: puede indicar un defecto interno; lo recomendable es reemplazarlo.

El orden en que se conecta y desconecta el cargador afecta la vida útil del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo el cable o el conector se calientan durante la carga: conviene sustituirlos por unos de mayor calidad o, al menos, desconectar el cargador en cuanto termine la carga.

Cómo conectar y desconectar el cargador del celular

La forma correcta de conectar y desconectar el cargador también incide en la vida útil del dispositivo y previene picos de voltaje, aumentos repentinos del voltaje eléctrico que pueden dañar aparatos y electrodomésticos, según la empresa Viox Electric. El procedimiento recomendado es:

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Enchufar primero el cargador a la toma de corriente. Conectar luego el cable al celular. Al terminar, desconectar primero el teléfono y después retirar el cargador del enchufe.

Aunque el teléfono deja de recibir carga al llegar al 100%, las horas adicionales enchufado generan calor y microciclos que aceleran el desgaste. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cinco hábitos para cuidar el cargador del celular

Según la comunidad de usuarios de Samsung, estos son los hábitos clave para prolongar la vida del cargador de un dispositivo como un celular o tablet:

Conectarlo a una regleta con fusible en lugar de directamente al enchufe, lo que protege tanto el cargador como el celular ante una subida de tensión.

Evitar ubicarlo en lugares con calor excesivo o frío extremo, dado que el propio proceso de carga ya genera calor adicional.

Dejar que la batería llegue a 0% antes de cargar daña sus componentes internos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantenerlo alejado de zonas húmedas como la cocina o el baño.

No enrollar el cable alrededor del cargador al guardarlo, porque esa presión repetida puede romperlo.

Desconectarlo del enchufe cuando no se usa, ya que la tensión sostenida deteriora sus componentes internos con el tiempo.

Qué tan recomendable es dejar el celular cargando toda la noche

Cargar el celular durante toda la noche desgasta la batería. Aunque los smartphones modernos detienen el flujo de energía al llegar al 100%, permanecer enchufados durante horas genera calor y microciclos de recarga que aceleran el deterioro, según los ingenieros de Xiaomi.

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Cargar el celular varias veces al día, aunque sea en pequeñas cantidades, es más saludable para la batería. REUTERS/Kim Hong-Ji

La alternativa más saludable son las cargas cortas y frecuentes a lo largo del día, incluso en porcentajes pequeños. Así lo sostienen Isidor Buchmann, de la plataforma especializada Battery University, y el fabricante Honor, que coinciden en que ese hábito reduce el desgaste de la batería a largo plazo.

Otros consejos para cuidar la batería de un dispositivo son:

Evitar que la batería llegue a 0% antes de enchufar el celular, ya que las descargas completas aceleran el desgaste de los componentes internos.

El calor, ya sea por uso durante la carga o exposición al sol, acelera el deterioro de la batería. REUTERS/Maxim Shemetov

Mantener el nivel de carga entre 20% y 80%, lo que reduce el estrés sobre los materiales internos y prolonga el rendimiento.

Evitar usar el celular mientras está conectado al cargador o dejarlo expuesto al sol, ya que el calor aumenta la temperatura interna y degrada la batería con mayor rapidez.

Usar el cargador original del dispositivo, dado que los accesorios genéricos no siempre regulan el voltaje de forma adecuada y pueden generar picos de corriente.