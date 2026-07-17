Deportes

FIFA confirmó la indumentaria que vestirán Argentina y España en la gran final del Mundial 2026: el guiño a Qatar 2022 de la Scaloneta

La Albiceleste tendrá camiseta titular, pantalón blanco y medias al tono. Dibu Martínez tendrá su buzo verde

Guardar
Google icon
Al igual que en la final de Qatar 2022, Argentina usará toda la indumentaria titular y Dibu Martínez estará de verde en la definición contra España (Foto: Reuters /Peter Cziborra)
Al igual que en la final de Qatar 2022, Argentina usará toda la indumentaria titular y Dibu Martínez estará de verde en la definición contra España (Foto: Reuters /Peter Cziborra)

(Enviado especial a Estados Unidos) Camiseta tradicional albiceleste, el short titular blanco y medias al tono. Así saltará a la cancha la selección argentina este domingo 19 de julio desde las 16 (hora de Argentina) para enfrentarse en el MetLife Stadium de New York/New Jersey a España en el partido que definirá al campeón del Mundial 2026.

Luego de elegir la indumentaria alternativa con el azul como predominante para chocar ante Inglaterra en la semifinal que terminó con un triunfo épico por 2-1, ahora Argentina volverá a la ropa principal para el encuentro.

PUBLICIDAD

La FIFA dio a conocer el documento con todas las vestimentas de los equipos. El detalle es que la Albiceleste tendrá los mismos colores que utilizó durante la final contra Francia en el Lusail Stadium el 18 de diciembre de 2022, en el partido que le bordó la tercera estrella al escudo. Emiliano Dibu Martínez también repetirá el tono que portó en aquella definición: estará con remera, short y medias verdes.

ASí vestirán Argentina y España en la final del Mundial 2026
Así vestirán Argentina y España en la final del Mundial (FIFA)

Argentina tendrá este mismo formato de colores por quinta vez en los ocho partidos del Mundial. Si bien utilizó la camiseta titular en una sexta oportunidad, hubo una ligera modificación: contra Austria, en la segunda fecha, el equipo lució short y medias oscuros. La indumentaria alternativa tuvo actividad en el 3-1 sobre Jordania que cerró la zona y en el épico 2-1 ante Inglaterra de semifinales.

PUBLICIDAD

España saltará al césped del MetLife Stadium con la camiseta roja, con short y medias en tono azul. Unai Simón llevará ropa de color celeste oscuro. El árbitro Slavko Vincic tendrá remera negra con detalles en dorado.

Será la séptima final del mundo para la selección argentina, que festejó títulos como local en 1978, pero también en México 1986 y en Qatar 2022. Las otras apariciones fueron con derrota en Uruguay 1930, Italia 1990 y Brasil 2014.

Los registros muestran que Argentina lució una camiseta celeste y blanca con short y medias oscuras en aquella final de 1930, que significó la primera cita oficial de la Copa del Mundo. En 1978, ya con las marcas desembarcando con fuerza en el mundo deportivo, el combinado de César Luis Menotti saltó al Monumental con la casaca titular celeste y blanca, acompañada por un short negro y medias con un blanco que predominaba ante unas pequeñas tiras celestes.

Argentina en la final de 1978 (Foto EFE/jg/Archivo)
Argentina en la final de 1978 (Foto EFE/jg/Archivo)

En el Estadio Azteca de México 1986, el plantel de Carlos Salvador Bilardo, liderado por Diego Armando Maradona, apareció para enfrentar a Alemania con casaca celeste y blanca, short oscuro y medias blancas con tres tiras celestes en la parte superior.

Once futbolistas con camiseta a rayas celestes y blancas posan en un campo de juego frente a un público en un estadio
El equipo antes de la final. Parados: Sergio Batista, José Luis Cuciuffo, Julio Olarticoechea, Nery Pumpido, José Luis Brown, Oscar Ruggeri y Diego Maradona. Abajo: Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti, Héctor Enrique y Jorge Valdano

Luego vinieron dos elecciones que no pasaron inadvertidas para aquellos insistentes de respetar ciertas tradiciones. Argentina perdió el título contra Alemania en 1990 y 2014: en ambas ocasiones usó la indumentaria alternativa. En Italia 90, tuvo la remera azul, short blanco y medias también azules. En Brasil 2014, los de Alejandro Sabella saltaron a la cancha vestidos con toda la tonalidad azul de la ropa alternativa de esa edición. En ambos casos el marcador fue con derrota 1-0.

formacion argentina vs alemania mundial 2014
Contra Alemania en 2014, Argentina lució indumentaria suplente (Foto: Reuters/David Gray)

TODAS LAS CAMISETAS DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026

Argentina vs Argelia
El debut ante Argelia fue con toda la indumentaria titular (Foto: Michael Steele/AFP)
Ante Austria, en el 2-0 del seudo partido del grupo, utilizó short y medias oscuras (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)
Ante Austria, en el 2-0 del seudo partido del grupo, utilizó short y medias oscuras (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)
Argentina estrenó la indumentaria alternativa ante Jordania en el cierre de la fase de grupos (Foto: Reuters/Tim Heitman)
Argentina estrenó la indumentaria alternativa ante Jordania en el cierre de la fase de grupos (Foto: Reuters/Tim Heitman)
En 16avos, ante Cabo Verde, jugó todo de blanco (Foto: Reuters/Sam Navarro)
En 16avos, ante Cabo Verde, jugó todo de blanco (Foto: Reuters/Sam Navarro)
Todo de blanco para jugar contra Egipto en octavos de final (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)
Todo de blanco para jugar contra Egipto en octavos de final (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)
Ante Suiza, en cuartos de final, salió al campo también con la indumentaria titular (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)
Ante Suiza, en cuartos de final, salió al campo también con la indumentaria titular (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)
Indumentaria suplente para enfrentar a Inglaterra en semifinales (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)
Indumentaria suplente para enfrentar a Inglaterra en semifinales (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

Temas Relacionados

Selección ArgentinaSelección Argentina Mundial 2026Mundial 2026World Cup 2026Selección EspañaSelección España Mudial 2026Qatar 2022

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Franco Colapinto terminó 7° en una segunda práctica del Gran Premio de Bélgica marcada por el accidente de Pierre Gasly

En el mítico trazado de Spa-Francorchamps, el argentino tuvo un buen rendimiento. Su compañero no logró marcar registro con gomas rojas y sobre el final generó una bandera roja por un choque contra el muro

Franco Colapinto terminó 7° en una segunda práctica del Gran Premio de Bélgica marcada por el accidente de Pierre Gasly

Qué dijo LeBron James sobre su salida de Los Angeles Lakers durante el evento Fanatics Fest NYC

Una frase del ídolo, dicha en Nueva York ante una multitud, abrió un escenario incierto que mantiene en vilo a la liga

Qué dijo LeBron James sobre su salida de Los Angeles Lakers durante el evento Fanatics Fest NYC

La alegría de Franco Colapinto tras protagonizar una de sus mejores prácticas en Alpine: “Fue un gran día”

El argentino, que fue 15° en la FP1, quedó 7° en la segunda tanda del día del Gran Premio de Bélgica. “Hicimos un par de cambios en el auto que ayudaron”, advirtió

La alegría de Franco Colapinto tras protagonizar una de sus mejores prácticas en Alpine: “Fue un gran día”

La tradición de los recientes títulos que repetirá la selección argentina en la última conferencia de prensa de Lionel Scaloni antes de la final del Mundial

El entrenador estará acompañado por el Dibu Martínez en la atención a la prensa de este viernes, algo que sucedió en las anteriores cuatro coronaciones

La tradición de los recientes títulos que repetirá la selección argentina en la última conferencia de prensa de Lionel Scaloni antes de la final del Mundial

Argentina vs España por la final del Mundial 2026: a qué hora juegan, cómo verlo en vivo y todo lo que hay que saber

La Albiceleste y la Roja se medirán en el MetLife de Nueva York para la definición de la Copa del Mundo

Argentina vs España por la final del Mundial 2026: a qué hora juegan, cómo verlo en vivo y todo lo que hay que saber

DEPORTES

Franco Colapinto terminó 7° en una segunda práctica del Gran Premio de Bélgica marcada por el accidente de Pierre Gasly

Franco Colapinto terminó 7° en una segunda práctica del Gran Premio de Bélgica marcada por el accidente de Pierre Gasly

Qué dijo LeBron James sobre su salida de Los Angeles Lakers durante el evento Fanatics Fest NYC

La alegría de Franco Colapinto tras protagonizar una de sus mejores prácticas en Alpine: “Fue un gran día”

La tradición de los recientes títulos que repetirá la selección argentina en la última conferencia de prensa de Lionel Scaloni antes de la final del Mundial

Argentina vs España por la final del Mundial 2026: a qué hora juegan, cómo verlo en vivo y todo lo que hay que saber

TELESHOW

Benjamín Vicuña, Esteban Lamothe y una mirada particular sobre los mitos argentinos: “Eso no es verdad”

Benjamín Vicuña, Esteban Lamothe y una mirada particular sobre los mitos argentinos: “Eso no es verdad”

Pamela David habló de la salud de Daniel Vila tras su operación en Estados Unidos: “Salió todo muy bien”

La sensual producción de Sofía Gonet en el backstage de Popstars

Ángel Di María fue a ver Rocky y se emocionó junto a Nico Vázquez: “Nunca hay que bajar los brazos”

La curiosa reacción de una participante de Gran Hermano al enterarse de que Paraguay no jugará la final del Mundial

INFOBAE AMÉRICA

Sismo de 7.4 sacude a Guatemala: Autoridades declaran alerta anaranjada por daños y descartan tsunami

Sismo de 7.4 sacude a Guatemala: Autoridades declaran alerta anaranjada por daños y descartan tsunami

El enigma del sueño largo: ¿por qué dormir demasiado podría advertir sobre el Alzheimer?

Un operativo deja 50 detenidos en uno de los sectores más concurridos de Quito

Noboa concentra la coordinación del Ejecutivo en seis nuevos gabinetes para reorganizar la gestión del Estado

Carlos Tenorio cuestionó a la FEF y pidió un proyecto deportivo antes de elegir al nuevo técnico de Ecuador