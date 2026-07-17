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Elon Musk vuelve a hacerlo: lanza bicicleta para niños con Tesla, USD 225 y se agotaron

La bicicleta no tiene pedales ni motor porque es de equilibrio, pensada para que los niños aprendan a mantener el balance antes de pasar a una bicicleta convencional

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Niña sentada sobre una bicicleta de equilibrio Tesla blanca y negra con manubrios blancos, vistiendo camiseta negra, pantalón negro y zapatillas negras
Tesla lanzó una bicicleta de equilibrio para niños de dos a cinco años por USD 225. (Tesla)

Tesla lanzó una bicicleta de equilibrio para niños de entre dos y cinco años a un precio de USD 225, disponible en su tienda en línea de Estados Unidos.

La primera partida se agotó de inmediato tras su publicación, y los pedidos actuales tienen fecha de envío estimada para finales de agosto de 2026.

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La bicicleta, denominada Balance Bike for Kids, no tiene motor ni pedales: los niños se impulsan con los pies, que es el principio del diseño de equilibrio.

El cuadro es de aleación de magnesio, liviano y resistente, con cinco niveles de ajuste de altura del asiento para acompañar el crecimiento del niño.

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Bicicleta de equilibrio blanca y negra con el logo de Tesla en el cuadro. Tiene dos ruedas negras, un asiento negro y un manillar negro. Fondo blanco
La Balance Bike for Kids no tiene motor ni pedales. (Tesla)

El peso mínimo recomendado del conductor es de 30 kg, con un límite máximo de 35 kg (77 libras), y la longitud mínima de pierna requerida es de 13,7 pulgadas (35 cm).

El kit incluye las herramientas necesarias para el ensamblaje. En el lateral lleva el nombre TESLA y en el frente el logotipo “T” de la marca.

Cómo es el diseño y precio de la bicicleta de Tesla

El modelo adopta la paleta bicolor negro y blanco característica de la marca, con formas que recuerdan a las líneas del Cybertruck.

A USD 225, Tesla se posiciona en el segmento premium del mercado de bicicletas infantiles sin pedales, aunque sin resultar un precio atípico para la gama alta de esa categoría, según el portal especializado Electrek.

Bicicleta de equilibrio blanca y negra con el logotipo de Tesla en el cuadro, manillar plateado, sillín negro y dos ruedas
El peso recomendado va de 30 a 35 kg (77 libras). (Tesla)

La empresa también ofrece como complemento una camiseta infantil llamada Kids Pedal Power Tee, que muestra al robot Optimus montando la bicicleta.

Solo para Estados Unidos, por ahora

El lanzamiento es exclusivo para el mercado estadounidense. Tesla no realizó ningún anuncio sobre disponibilidad en otros países ni confirmó una fecha para la expansión internacional.

Los compradores fuera de Estados Unidos que deseen adquirirla deberán importarla o esperar. Quienes no alcanzaron a comprar la primera tanda pueden anotarse en la lista de notificaciones de reposición de stock en la tienda oficial de Tesla.

Vehículo infantil plateado de diseño angular similar a un Tesla Cybertruck, con ventanas y neumáticos negros, sobre un fondo blanco
Tesla vende una réplica eléctrica del Cybertruck para niños de seis a 12 años. (Tesla)

Cybertruck para niños

Tesla vende una réplica eléctrica a escala del Cybertruck pensada para niños de entre seis y 12 años, a un precio de USD 1.500 en su tienda oficial en Estados Unidos, y de 1.500 euros en Europa.

El Cybertruck for Kids es un vehículo de cuatro ruedas con tracción trasera, freno eléctrico y luces LED delanteras y traseras. Tiene capacidad para dos pasajeros, asiento ajustable y un peso máximo admitido de 150 libras (68 kg). El vehículo mide 66 pulgadas (168 cm) de largo y pesa 158 libras (72 kg).

Motor, batería y velocidad del Cybertruck para niños

El modelo del carro de Tesla para niños funciona con una batería de iones de litio de 22 V y un motor de 500 W, con una autonomía de hasta 12 millas (aproximadamente 19 km).

Frente de un modelo de vehículo Cybertruck de color gris metálico con parabrisas oscuro, luces LED y parachoques negro sobre fondo blanco
Solo se puede comprar en la tienda en línea de Tesla en Estados Unidos. (Tesla)

Cuenta con un interruptor de velocidad alta y baja: los conductores pueden elegir entre 5 mph (8 km/h) para principiantes o 10 mph (16 km/h) como velocidad máxima. Una batería completamente descargada tarda hasta cinco horas en cargarse.

Disponibilidad y condiciones de venta

La compra solo está disponible a través de la tienda en línea de Tesla en Estados Unidos. El envío cubre únicamente los 48 estados contiguos: no llega a Hawái, Alaska ni Puerto Rico.

La logística corre a cargo de AIT Worldwide Logistics. El producto tiene una garantía limitada de un año, y las devoluciones se aceptan dentro de los 14 días posteriores a la entrega, con un cargo de reposición del 20% sobre el valor del artículo.

Tesla también ofrece una funda protectora para el vehículo, vendida por separado, para mantenerlo cubierto cuando no está en uso.

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