Steam da gratis por tiempo limitado este juego para PC: cuál es y cómo descargarlo

Steam regala The Mound: Omen of Cthulhu – Lost Explorers' Swords Pack. (Steam)

Steam ofrece gratis The Mound: Omen of Cthulhu – Lost Explorers’ Swords Pack, un paquete de contenido descargable disponible sin costo hasta el 29 de julio de 2026, que los usuarios pueden reclamar y conservar de forma permanente en su biblioteca.

La promoción corre desde el lanzamiento del juego, el 15 de julio de 2026, y se extiende por dos semanas. Pasado ese plazo, el DLC vuelve a su precio habitual.

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La condición es una sola: el usuario debe reclamarlo de manera manual antes de que expire la oferta; una vez añadido a la cuenta, queda vinculado a ella sin límite de tiempo.

La oferta arrancó el 15 de julio de 2026, día del lanzamiento, y estará disponible durante dos semanas. (Steam)

Cómo reclamar el DLC gratis en Steam

El proceso no requiere comprar el juego base. Para obtener el paquete, el usuario debe ingresar a su cuenta de Steam, buscar The Mound: Omen of Cthulhu — Lost Explorers’ Swords Pack en la tienda o acceder directamente desde la página del DLC, y seleccionar la opción “Añadir a la cuenta”.

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El contenido quedará registrado en la biblioteca y podrá descargarse en el momento en que el usuario adquiera el juego principal.

El título base, desarrollado por ACE Team y publicado por Nacon, tiene un precio de USD 29,99 en su edición estándar y USD 39,99 en la edición Deluxe. El DLC gratuito está incluido en ambas ediciones durante el período promocional.

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Una vez reclamado, el contenido se descarga cuando el usuario compre el juego base. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De qué trata The Mound: Omen of Cthulhu

The Mound: Omen of Cthulhu es un juego de terror cooperativo para entre uno y cuatro jugadores ambientado en la era de los conquistadores.

La trama sigue a un grupo de exploradores que se internan en una jungla maldita con el objetivo de extraer tesoros de un lugar que, según la narrativa del juego, “no quiere ser saqueado”.

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La propuesta se inspira en la novela homónima de H.P. Lovecraft, publicada en 1930.

El sistema de cordura es el eje mecánico central: las alucinaciones afectan a cada jugador de forma individual, de modo que lo que un integrante del equipo percibe puede diferir de lo que ven los demás.

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El juego base, de ACE Team y Nacon, cuesta USD 29,99 en su versión estándar y USD 39,99 en la Deluxe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuanto más profundo avanza la expedición, menos confiable se vuelve la percepción propia.

El juego está disponible en PC a través de Steam, Epic Games Store y Microsoft Store, además de PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con compatibilidad cruzada entre plataformas desde el lanzamiento.

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El Lost Explorers’ Swords Pack, el DLC gratuito de la promoción, desbloquea dos apariencias exclusivas para equipar en las espadas antes de cada expedición.

Qué juegos gratis hay en Steam para PC

Otros juegos gratis para PC sin fechas límites son:

rena Breakout Infinite

Worlds Beyond

Blue Archive

TMNT Arena

GeoGuessr Steam Edition

Eternal Return

Path of Exile: Mirage

Wuthering Waves

Brawlhalla

FC 24

The Mound: Omen of Cthulhu es un terror cooperativo de uno a cuatro jugadores situado en la época de los conquistadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

The Finals

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Team Fortress 2

The Sims 4

Where Winds Meet

Bongo Cat

Heartopia

Marvel Rivals

Overwatch S1: Conquest

Warframe

VRChat

NARAKA: Bladepoint

Delta Force

Counter-Strike 2

Dota 2

PUBG Battlegrounds

Apex Legends

War Thunder

Rainbow Six Siege

Sky

Lost Ark

Guild Wars 2

Reverse: 1999

El título está disponible en PC —Steam, Epic Games Store y Microsoft Store—, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dark and Darker

Pixel Worlds

Cell to Singularity

Revolution Idle

Unturned

Fishing Planet

KARDS

En qué otra plataforma encontrar juegos gratis

Epic Games Store es la otra gran plataforma donde los usuarios pueden obtener juegos sin costo y conservarlos para siempre en su biblioteca.

A diferencia de las suscripciones, el modelo de Epic no exige pago mensual: basta con crear una cuenta gratuita y reclamar los títulos dentro del plazo de cada oferta.

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Esta semana, la tienda entrega Nova Lands y Tattoo Tycoon hasta el 16 de julio, y desde esa misma fecha suma Echo Generation: Midnight Edition y Luto hasta el 23 de julio. El proceso es el mismo en todos los casos: ingresar a la tienda, pulsar “Obtener” y el juego queda vinculado a la cuenta de forma permanente.