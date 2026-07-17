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Qué dijo LeBron James sobre su salida de Los Angeles Lakers durante el evento Fanatics Fest NYC

Una frase del ídolo, dicha en Nueva York ante una multitud, abrió un escenario incierto que mantiene en vilo a la liga

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LeBron James comunicó oficialmente su salida de Los Angeles Lakers durante un evento en Nueva York, abriendo la incógnita sobre su próxima franquicia en la NBA (AP Foto/Mark J. Terrill)
LeBron James comunicó oficialmente su salida de Los Angeles Lakers durante un evento en Nueva York, abriendo la incógnita sobre su próxima franquicia en la NBA (AP Foto/Mark J. Terrill)

LeBron James anunció de manera oficial que no continuará en Los Angeles Lakers la próxima temporada, generando expectativa entre analistas y fanáticos sobre cuál será su próximo destino en la NBA. La noticia se dio a conocer durante una edición en vivo de Mind the Game, celebrada en Fanatics Fest NYC, en Nueva York, donde el propio jugador explicó que encara con entusiasmo la etapa final de su carrera, según reportó Complex.

Reconocimiento a los Lakers y a la franquicia angelina

Durante su intervención, LeBron James dedicó palabras de reconocimiento a su antiguo equipo. “Antes que nada, quiero saludar a mi antiguo equipo”, expresó el jugador, según recogió Complex. El cuatro veces campeón de la NBA recordó que permaneció ocho años en la franquicia angelina, a la que definió como “una de las más históricas del mundo”.

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El jugador agradeció a la dirigencia, entrenadores y excompañeros, destacando los ocho años vividos en una de las franquicias más emblemáticas de la NBA
El jugador agradeció a la dirigencia, entrenadores y excompañeros, destacando los ocho años vividos en una de las franquicias más emblemáticas de la NBA

James también mencionó a Jeanie Buss y a la familia Buss, propietaria de la franquicia, y a Rob Pelinka, máximo directivo de Los Angeles Lakers. Incluyó en su saludo a los entrenadores con los que trabajó y a sus excompañeros, a quienes dijo que extrañará. Definió su paso por el equipo como “un recorrido extraordinario”, apreciación que fue destacada por Complex en su cobertura.

El proceso hacia la agencia libre

El anuncio de la salida de LeBron James se concretó en un momento en que el jugador queda como agente libre tras ocho temporadas consecutivas en Los Angeles Lakers. De acuerdo con lo informado por Complex, James afronta su próximo destino profesional sin adelantar qué equipo elegirá, lo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro inmediato del astro.

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Convertido en agente libre, LeBron James enfrenta la posibilidad de negociar con cualquier equipo de la liga tras ocho temporadas en Los Angeles Lakers (Mandatory Credit: William Liang-Imagn Images)
Convertido en agente libre, LeBron James enfrenta la posibilidad de negociar con cualquier equipo de la liga tras ocho temporadas en Los Angeles Lakers (Mandatory Credit: William Liang-Imagn Images)

La agencia libre influye directamente en la dinámica de la liga, ya que permite a los jugadores negociar con diferentes equipos y explorar nuevas oportunidades. En el caso de James, la expectativa es alta debido a su trayectoria y a su impacto dentro y fuera de la cancha.

Expectativa y misterio sobre el próximo destino

Durante el evento en Nueva York, LeBron James evitó revelar su próximo equipo y optó por mantener el misterio sobre su futuro. Según Complex, el jugador afirmó que espera con interés la siguiente etapa de su carrera, mientras transita la fase final de su trayectoria en la NBA. La declaración dejó abierta la decisión sobre el siguiente equipo que integrará.

El futuro de James despierta especulaciones entre aficionados y medios, mientras el jugador evita confirmar su próximo equipo (AP Foto/Mark J. Terrill)
El futuro de James despierta especulaciones entre aficionados y medios, mientras el jugador evita confirmar su próximo equipo (AP Foto/Mark J. Terrill)

El medio estadounidense también destacó que James no quiso precisar ni sugerir dónde continuará su carrera. Esta actitud alimentó las especulaciones entre los seguidores y la prensa especializada sobre las posibles franquicias que podrían sumar al jugador.

Mensaje a seguidores y detractores

Al dirigirse al público presente y a quienes lo siguen en todo el mundo, LeBron James hizo un llamado tanto a sus seguidores como a sus críticos. “Espero que quienes me han acompañado desde el principio sigan conmigo en mi próximo destino. También quiero ver allí a quienes me critican”, señaló el jugador, de acuerdo con Complex. Esta postura refuerza la imagen de James como una figura polarizadora y de gran impacto mediático en la liga.

LeBron James se dirigió tanto a sus seguidores como a sus críticos, invitándolos a acompañarlo en el siguiente capítulo de su carrera (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo)
LeBron James se dirigió tanto a sus seguidores como a sus críticos, invitándolos a acompañarlo en el siguiente capítulo de su carrera (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo)

Las palabras de James fueron recibidas con atención por la audiencia de Fanatics Fest NYC, que intervino con referencias a posibles destinos como los Golden State Warriors, Philadelphia 76ers y Miami Heat, además de una broma que mencionó a los Yankees. El propio James aclaró que esas referencias surgieron en el intercambio con el público y no como opciones confirmadas.

Reacciones y especulaciones en la NBA

La salida de LeBron James de Los Angeles Lakers provocó una inmediata ola de comentarios y análisis sobre el futuro del jugador. Según Complex, la especulación sobre su próximo equipo se intensificó tras el anuncio, aunque hasta el momento no existe una definición pública.

La comunidad del básquet analiza posibles destinos para James, mientras la agencia libre se convierte en el foco del mercado de pases de la liga (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Image)
La comunidad del básquet analiza posibles destinos para James, mientras la agencia libre se convierte en el foco del mercado de pases de la liga (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Image)

James transmitió que afronta este cambio con entusiasmo y con la intención de mantener el nivel que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera profesional. La incertidumbre sobre su futuro convierte a la agencia libre en uno de los temas más seguidos en el mercado de la NBA.

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