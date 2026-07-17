Estados Unidos

El extraño souvenir de Haaland generó dudas en EE. UU.: ¿se puede llevar un animal disecado en un avión?

La autoridad de seguridad aeroportuaria explicó las condiciones que deben cumplir los pasajeros antes de transportar objetos poco habituales durante sus viajes internacionales

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Erling Haaland llegó a Oslo con un mapache disecado tras la eliminación de Noruega en el Mundial 2026 y el caso abrió dudas sobre su transporte en vuelos comerciales. (Jan Langhaug /NTB/vía REUTERS)
Erling Haaland llegó a Oslo con un mapache disecado tras la eliminación de Noruega en el Mundial 2026 y el caso abrió dudas sobre su transporte en vuelos comerciales. (Jan Langhaug /NTB/vía REUTERS)

El delantero noruego Erling Haaland protagonizó una escena inesperada el 13 de julio de 2026 al descender de un avión en el aeropuerto de Oslo con un mapache disecado que sostenía una botella vacía de licor, tras la eliminación de su selección en el Mundial de Fútbol disputado en Estados Unidos. El episodio rápidamente generó preguntas acerca de las regulaciones internacionales para transportar objetos inusuales en vuelos comerciales, lo que llevó a una respuesta directa de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de Estados Unidos.

De acuerdo con la declaración oficial publicada por la TSA el 14 de julio en la red social X, la agencia aclaró que “no existen restricciones generales” para trasladar animales disecados en el equipaje, aunque recomendó consultar siempre las políticas de la aerolínea correspondiente. El mensaje, que recogió la consulta generada por la imagen de Haaland, se difundió ampliamente en medios como NBC News y Fox Deportes.

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Según información proporcionada por NBC News y corroborada por la tienda Wild Bill’s Western Store en Dallas, Texas, el futbolista adquirió el mapache durante su estancia en suelo estadounidense, lo que impulsó el interés mediático y comercial por este tipo de souvenirs. El caso evidenció la necesidad de comprender las normativas sobre objetos poco habituales en vuelos internacionales y el papel de las autoridades aeroportuarias en su regulación.

¿Qué reglas establece la TSA para transportar animales disecados en aviones?

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) es el organismo federal encargado de la inspección de pasajeros y equipaje en aeropuertos estadounidenses. Según la publicación oficial de la TSA en X, la agencia precisó: “Nos están preguntando sobre viajar con mapaches disecados que sostienen botellas vacías de licor. Por nosotros está bien, pero por favor revisen con su aerolínea primero”. Esta declaración deja en claro que, a nivel federal, no existe una prohibición expresa sobre el transporte de animales taxidermizados en vuelos nacionales o internacionales.

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No obstante, la TSA advirtió que cada aerolínea puede implementar reglas adicionales sobre el tamaño, embalaje y naturaleza de los artículos permitidos en cabina o bodega. Por ello, la agencia aconseja verificar previamente las condiciones de transporte específicas con la compañía aérea elegida, así como asegurarse de que el objeto no incluya materiales prohibidos, como líquidos o sustancias peligrosas.

Maleta abierta sobre cinta transportadora con brújulas, mapa enrollado, globo aerostático miniatura, reloj y escarabajo. Manos con guantes azules inspeccionan.
La TSA aclaró que no existen restricciones generales para llevar animales disecados en el equipaje, aunque pidió revisar primero las políticas de cada aerolínea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo compró Erling Haaland el mapache disecado?

Durante su participación en el Mundial 2026, Erling Haaland visitó la tienda Wild Bill’s Western Store en Dallas, Texas, donde adquirió varios productos típicos del oeste estadounidense, incluyendo el mapache disecado bautizado comercialmente como “Whiskey Raccoon”. Según NBC News y Moneycontrol, el artículo tuvo un precio de 750 dólares e incluye una botella vacía entre las patas del animal, lo que contribuyó a la singularidad de la escena registrada en Oslo.

La tienda Wild Bill’s Western Store confirmó en sus redes sociales la venta y difusión del peculiar souvenir, y reportó un aumento inmediato en la demanda de productos taxidermizados tras la viralización de la imagen de Haaland. Julie Newport, propietaria del establecimiento, declaró a The Athletic que las ventas en línea superaron los 2.000 pedidos tras la visita del deportista, con cerca del 30% destinados a compradores internacionales.

¿Qué dice la normativa internacional sobre llevar animales taxidermizados en vuelos?

Más allá de las reglas de la TSA, el transporte internacional de animales disecados está sujeto a legislación federal, estatal y a acuerdos internacionales como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). De acuerdo con Fox Deportes, para especies comunes como el mapache, las restricciones suelen centrarse en la ausencia de materiales peligrosos y en la documentación que acredite la procedencia legal del espécimen.

Por su parte, la importación de fauna taxidermizada puede requerir permisos adicionales dependiendo del país de destino, especialmente si la especie está protegida por normativas locales o internacionales. En el caso de Haaland, no se registraron impedimentos regulatorios para trasladar el mapache, ya que se trata de una especie común y la pieza fue adquirida de manera legal en un comercio formal.

Un hombre de espaldas con una mochila y una maleta de ruedas observa una pantalla de salidas y llegadas en un aeropuerto internacional con varios pasajeros.
La normativa de la TSA permite transportar taxidermia en aviones, pero exige verificar que el objeto no contenga líquidos ni materiales peligrosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la TSA respondió públicamente al caso Haaland?

El impacto mediático de la fotografía de Erling Haaland con el mapache disecado obligó a la TSA a emitir un comunicado oficial en redes sociales. El organismo recibió numerosas consultas públicas sobre la legalidad y condiciones para transportar objetos taxidermizados en vuelos comerciales, según informó UNILAD. La respuesta institucional buscó esclarecer la normativa vigente y evitar interpretaciones erróneas sobre el alcance de las prohibiciones.

La declaración de la TSA se limitó a recordar la vigencia de las políticas federales y a recomendar la consulta de las reglas específicas de cada aerolínea, sin emitir juicios sobre el hecho ni tomar una postura sobre la pertinencia del objeto transportado. Esta comunicación se convirtió en referencia para pasajeros y medios, y fue replicada por portales internacionales y agencias de noticias.

¿Qué impacto tuvo este episodio en la percepción pública y en la tienda de Dallas?

El episodio protagonizado por Haaland trascendió las redes sociales y se convirtió en un fenómeno viral que atrajo la atención internacional hacia la tienda Wild Bill’s Western Store. Según datos de la propia tienda, las ventas en línea experimentaron un crecimiento inmediato, con pedidos provenientes de distintos países y especial interés en los animales disecados.

La tienda incorporó una mención especial al futbolista noruego en su página web, destacando que sus mapaches y ardillas taxidermizadas “ganaron atención mundial” a raíz de la visita de Haaland durante el Mundial. La propietaria, Julie Newport, explicó que la oferta de estos artículos es limitada, ya que el proveedor de taxidermia se encuentra retirado, lo que incrementa el interés de los coleccionistas y seguidores del futbolista.

Una maleta marrón abierta con ropa, postales, Torre Eiffel, pasaporte, máscara y un lagarto de juguete sobre una banda de equipaje de aeropuerto.
La normativa de la TSA permite transportar taxidermia en aviones, pero exige verificar que el objeto no contenga líquidos ni materiales peligrosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben saber los pasajeros sobre transportar objetos inusuales en vuelos?

La experiencia de Erling Haaland y la reacción de la TSA subrayan la importancia de conocer y cumplir con las regulaciones vigentes antes de intentar transportar objetos fuera de lo común en vuelos internacionales. Las autoridades estadounidenses no prohíben expresamente el traslado de animales disecados, pero insisten en la necesidad de consultar las políticas de cada aerolínea y de verificar la legislación del país de destino.

Los viajeros que planean llevar artículos similares deben asegurarse de que el objeto no incluya materiales prohibidos, preparar el embalaje adecuado para evitar daños y portar la documentación que acredite la legalidad de la adquisición, especialmente si la especie figura en listados internacionales como el de CITES.

¿Cómo afecta este caso a futuros viajeros y al propio Haaland?

El caso de Erling Haaland sirve como ejemplo de la aplicación práctica de las regulaciones aeroportuarias relativas a objetos taxidermizados y recuerda la necesidad de información precisa para evitar inconvenientes en los controles de seguridad. Para el futbolista, el episodio se tradujo en una mayor exposición mediática y en la generación de interés global por un souvenir inusual.

A partir de este hecho, la TSA reiteró que permanecerá atenta a las consultas públicas y mantendrá la difusión de información relevante sobre las normas de transporte aéreo, con el objetivo de garantizar la seguridad y la transparencia para los pasajeros. El episodio también motivó a otros comercios a revisar sus políticas de venta internacional y a considerar el impacto de la viralidad digital en sus operaciones.

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