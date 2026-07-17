Día del emoji: qué significan los de corazón que aparecen en WhatsApp para iPhone y Android

Los emojis de corazón suelen ser populares en redes sociales. (WhatsApp)

Los emojis se convirtieron en un recurso cotidiano en redes sociales y servicios de mensajería como WhatsApp, Instagram, Facebook y X: funcionan como atajos visuales para expresar afecto, estado de ánimo o intención, y muchas veces reemplazan palabras completas.

Entre todos, el corazón rojo suele operar como un símbolo de amor y cariño, y por eso aparece tanto en conversaciones privadas como en reacciones públicas.

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Según Emojipedia, el corazón (en su uso general) se asocia con el amor, el afecto, el romance y las intenciones positivas.

WhatsApp es una de la redes sociales con más usuarios en el mundo y en la que envían más emojis. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En la práctica, el sentido de cada corazón también depende del contexto: el mismo símbolo puede usarse para una pareja, para un amigo o como reacción rápida en un comentario. Y, además, algunos corazones suman matices por color o por diseño (roto, con venda, con flecha, entre otros).

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Qué significan los emojis de corazón

De acuerdo con Emojipedia, el significado de los emojis de corazón son:

Corazón rojo : se usa para expresar amor, afecto y romance; también funciona como reacción de apoyo o cariño.

Corazón anaranjado : suele asociarse con un afecto cálido y amistoso.

Corazón amarillo : se vincula con alegría, cercanía y amistad.

Corazón verde : suele relacionarse con naturaleza, crecimiento o bienestar.

Corazón azul: se usa para transmitir confianza, calma o lealtad.

En WhatsApp, hay disponibles más de 10 emojis de corazón. (WhatsApp)

Corazón morado : puede expresar apoyo o cercanía, y a veces se usa por afinidad estética o “código” de grupos.

Corazón negro : se utiliza para expresar tristeza, duelo o un humor más ácido, según el contexto.

Corazón blanco : se asocia con un afecto sereno y también puede aparecer en mensajes de condolencias y duelo.

Corazón marrón : puede usarse en conversaciones sobre identidad y pertenencia, además de funcionar como elección estética.

Corazón roto : expresa dolor emocional, ruptura o decepción.

Corazón en llamas : se usa para comunicar una emoción intensa, pasión o “estar a pleno” con algo o alguien.

Corazón con venda: suele indicar proceso de recuperación emocional, consuelo o empatía.

El emoji de corazón rosado se puede utilizar en contexto amistosos. (WhatsApp)

Corazón con flecha : se asocia con enamoramiento o romance (la idea de “Cupido”).

Corazón con cinta : suele usarse como símbolo de regalo afectivo o gesto romántico.

Dos corazones : expresa cariño compartido o vínculo afectivo.

Corazones girando : suele indicar que hay amor en el aire o un ida y vuelta afectivo.

Corazón latiendo : expresa emoción fuerte, entusiasmo o nervios.

Corazón creciendo : sugiere que el cariño aumenta o se fortalece.

Corazón con destellos : se usa para expresar ternura, admiración o afecto con un tono más “brillante” o celebratorio.

Corazón con signo de exclamación: expresa afecto con énfasis, entusiasmo o intensidad.

Emoji Kitchen de Google permite combinar emojis. (Google)

Crear tus propios emojis con Google

Emoji Kitchen es una función de Google que permite crear pegatinas a partir de combinaciones de dos emojis.

En lugar de enviar los símbolos estándar, la herramienta genera “mashups” ilustrados que mezclan rasgos de ambos: por ejemplo, una cara con corazones adaptada con otro gesto, o un animal con un accesorio inesperado. La idea es ampliar el repertorio expresivo sin depender de un paquete nuevo de emojis en Unicode.

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En Android, Emoji Kitchen está integrada en el teclado Gboard. El uso es sencillo: al elegir un primer emoji, el teclado muestra sugerencias de combinaciones posibles; luego se selecciona un segundo emoji y aparece una fila de pegatinas listas para insertar en el chat como imagen.

Basta con buscar el término Emoji Kitchen en Google para acceder a esta experiencia. (Google)

No todas las aplicaciones admiten el mismo comportamiento, pero suele funcionar en plataformas de mensajería populares.

La compañía tecnológica también habilitó una versión web accesible desde el buscador: al buscar “Emoji Kitchen” se puede entrar a un panel para combinar emojis, copiar el resultado o descargarlo, lo que facilita usarlo en iPhone, iPad o computadoras aunque no exista la misma integración que en Android.

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