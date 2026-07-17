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La sensual producción de Sofía Gonet en el backstage de Popstars

La ex MasterChef Celebrity mostró su estilo audaz mientras se prepara para participar del reality de canto

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Mujer con cabello castaño largo, ojos azules y sonrisa, viste top negro, anillos y collar con dije de cruz. Fondo gris liso
Sofi Gonet sonríe a cámara durante una producción fotográfica que anticipa su rol en Popstars

El impacto de Sofía Gonet en la nueva edición de Popstars ya genera debate y entusiasmo. Tras su paso por MasterChef Celebrity, la difusión de las primeras imágenes del backstage del reality musical marcó un punto de inflexión en la percepción pública de su figura, especialmente por su cambio de imagen y la reacción inmediata de las redes sociales.

La transformación de La Reini no se limita a lo estético. Su aparición en el backstage de Popstars, vestida con un conjunto negro de cuero, múltiples cadenas plateadas y micrófono adornado, fue el disparador de una ola de comentarios y memes. La recepción digital incluyó expresiones como “Estás devorando”, “Diosisima”, “Reinando”, “Estoy alucinado” y “Me da vergüenza existir, mirá ese rostro”, frases que retratan el clima de euforia y cierta admiración irónica entre sus seguidores.

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Parte superior del torso de una mujer con cabello largo oscuro, chaqueta de cuero abierta, collares de plata con cruces y anillos en ambas manos
Sofi Gonet luce un atuendo de cuero y joyería en una sesión de fotos tras el anuncio de su participación en Popstars

Este fenómeno de viralización se potenció gracias a la circulación de imágenes exclusivas del set. En las fotos, Gonet se muestra segura y consciente del efecto que genera en cámara, posando tanto para las tomas oficiales como para los detrás de escena. La atención se centró especialmente en su nuevo look: cabello lacio y oscuro, maquillaje marcado, prendas ajustadas y accesorios en plata, todo pensado para reforzar una imagen de autoconfianza y modernidad.

En pocos minutos, las publicaciones sobre el backstage de Popstars se convirtieron en tendencia en plataformas como Instagram y Twitter. Los usuarios no solo replicaron las imágenes, sino que crearon contenido derivado, remixando frases y comparando el estilo de Sofía Gonet con figuras internacionales del pop. Los comentarios destacados —“Estás devorando” y “Reinando”— se repitieron en cientos de cuentas, señalando cómo su presencia logró captar la atención incluso de quienes no la seguían previamente.

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Primer plano de Sofi Gonet con cabello castaño, ojos azules, boca abierta, chaqueta negra de cuero abierta, collar plateado con cruz y anillo sobre fondo gris
Sofi Gonet se prepara para pisar fuerte en Popstars

La viralización de sus fotos y la intensidad de las reacciones demostraron que el cambio de imagen de Sofía Gonet funcionó como un catalizador. Al adoptar un perfil más audaz y sofisticado en lo visual, logró reposicionarse en la conversación digital, superando el estatus de influencer para instalarse como referente de estilo en la previa de un reality musical.

Al analizar el alcance de los comentarios, se percibe una dualidad: por un lado, la admiración y el efecto inspirador en su comunidad; por otro, la construcción de un personaje que genera controversia y memes, elementos clave en la dinámica de la viralidad actual.

Mujer con traje de cuero negro y un micrófono rosa posa frente a paneles transparentes con logos de Popstars y luces fucsias en un estudio
Sofi Gonet posa con un traje de cuero negro y un micrófono rosa en una sesión de fotos para Popstars, con la gráfica de fondo

El recorrido profesional de Sofía Gonet se consolidó tras su éxito en MasterChef Celebrity. Su paso por el certamen gastronómico le permitió acceder a nuevas audiencias y potenciar su perfil frente a las cámaras. El salto a Popstars representa un nuevo desafío, en el que su rol no se limita a lo musical, sino que integra la gestión de la parte digital del programa.

El contexto de su ascenso profesional es fundamental para entender la repercusión de su cambio de imagen. No se trata de una simple modificación estética, sino de una reafirmación de su identidad pública, cuidadosamente gestionada para maximizar su impacto tanto en televisión como en plataformas digitales.

Monitor de cámara exhibiendo a Sofi Gonet de frente, sonriendo y realizando un gesto con la mano. Se observan luces de escenario y micrófonos
Sofi Gonet, confirmada como parte de Popstars, posa ante la cámara con un gesto de la mano visible en un monitor, en un set de estudio.

La edición 2026 de Popstars introduce un formato renovado, con fuerte énfasis en la interacción digital. Nico Vázquez encabeza la conducción principal, acompañado por un jurado integrado por Ángela Torres, el productor Charlie García y Nicki Nicole, quien aporta su experiencia como referente vigente de la industria musical.

El programa también apuesta a la repercusión inmediata en redes sociales. Sofía Gonet asume la coordinación digital, mientras que Martín Cirio —conocido como La Faraona— reaccionará en vivo a las galas a través de YouTube, ampliando el alcance y generando conversación en tiempo real.

El equipo detrás de Popstars 2026 diseñó esta estructura para potenciar la viralidad y la participación del público. La elección de figuras con fuerte impronta digital, sumada a la estrategia de difusión de imágenes y backstage, refuerza la apuesta por una narrativa multiplataforma y reactiva.

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