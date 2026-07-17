El Mundial 2026 dispara las ventas de cerveza en Estados Unidos con un aumento del 14% en bares y estadios

El Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos impulsó un aumento del 14% en las ventas de cerveza en bares, restaurantes y estadios de las ciudades sede. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos generó un incremento significativo en la demanda de cerveza en bares, restaurantes y estadios de las ciudades sede. Las ventas de cerveza aumentaron un 14% en estos puntos de venta durante las primeras cuatro semanas del torneo respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Beer Institute, organismo que reúne a los principales productores cerveceros del país. El repunte, aunque más marcado en las sedes, también se reflejó a nivel nacional, con un crecimiento del 4% en el consumo, de acuerdo con información de la misma entidad.

El Beer Institute, citado por The Boston Globe y medios sectoriales, atribuyó el aumento al flujo de aficionados extranjeros y a la celebración de partidos en espacios públicos, lo que impulsó la demanda en lugares de reunión. Estadios y bares de ciudades como Boston y Filadelfia reportaron la necesidad de entregas extraordinarias de cerveza para evitar el desabastecimiento durante los días de mayor concurrencia. La Asociación Nacional de Mayoristas de Cerveza (National Beer Wholesalers Association, NBWA) confirmó que el fenómeno se evidenció desde el inicio del torneo y se mantuvo estable a lo largo del mes.

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Durante los últimos diez años, el consumo de cerveza en Estados Unidos presentó una tendencia descendente, influenciado por cambios en los hábitos de consumo y la preferencia por bebidas consideradas más saludables. Según la Brewers Association, asociación de cerveceros artesanales, la reducción está vinculada al crecimiento de bebidas sin alcohol y el consumo más moderado. Canadá y la Unión Europea mostraron una dinámica similar, de acuerdo con sus respectivas asociaciones nacionales y la Brewers of Europe.

¿Por qué aumentaron las ventas de cerveza durante el Mundial 2026?

El Mundial 2026 coincidió con una serie de factores que impulsaron el consumo de cerveza. Según el Beer Institute, la llegada de seguidores de distintos países y la transmisión de los partidos en bares y restaurantes fomentaron el consumo social. De acuerdo con The Boston Globe, la demanda llevó a algunos bares de Boston a solicitar entregas de emergencia para satisfacer la afluencia de público, especialmente durante partidos de selecciones con gran base de aficionados locales o visitantes.

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En Filadelfia, los organizadores de la FIFA informaron que durante los primeros seis partidos del torneo se sirvieron aproximadamente 290.000 cervezas en los estadios, una cifra que supera los registros habituales de eventos deportivos. El fenómeno se repitió en otras ciudades sede, donde el flujo constante de aficionados internacionales y la organización de eventos masivos promovieron el consumo de cerveza en espacios públicos.

El consumo de cerveza en Estados Unidos creció un 4% a nivel nacional durante las primeras cuatro semanas del Mundial 2026, según el Beer Institute. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál fue el impacto en el resto de Estados Unidos?

Aunque el aumento fue más notorio en las ciudades anfitrionas, el Beer Institute registró un crecimiento del 4% en el consumo nacional durante las primeras cuatro semanas del torneo. Según el reporte citado por InsideHook, estados sin partidos del Mundial también experimentaron un leve repunte en las ventas de cerveza, impulsado por la transmisión de los encuentros en restaurantes y bares temáticos.

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La NBWA explicó que el efecto del Mundial se extendió a todo el país por la cobertura televisiva y la organización de encuentros sociales en torno a los partidos, aunque la magnitud del aumento fue menor fuera de las sedes.

¿Cómo se compara este repunte con tendencias previas y con otros países?

La subida de ventas registrada durante el Mundial contrasta con la tendencia descendente observada en la última década. Según la Brewers Association, el consumo de cerveza en Estados Unidos cayó un 5% en el último año, mientras que alternativas como bebidas sin alcohol y opciones bajas en calorías ganaron terreno. El Beer Institute informó que las cervezas sin alcohol apenas representan el 1% del mercado estadounidense, aunque su cuota crece de manera constante.

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En comparación con el Mundial 2022 en Catar, donde la venta de alcohol en los estadios estuvo restringida, el torneo de 2026 permitió la comercialización abierta, lo que facilitó que las cifras superaran las de la edición anterior, según The Boston Globe y InsideHook.

El Beer Institute atribuyó el repunte de la cerveza al flujo de aficionados extranjeros y a la transmisión de partidos en bares, restaurantes y espacios públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué factores explican el cambio en el consumo de cerveza?

El Beer Institute y la NBWA coinciden en que el contexto social del Mundial, caracterizado por la celebración colectiva y la presencia de aficionados de diferentes países, favoreció el consumo de cerveza. De acuerdo con declaraciones de Craig Purser, presidente y director ejecutivo de la NBWA, recogidas por The Boston Globe, “cuando la gente se reúne para ver deportes en grupo, el consumo de cerveza tiende a incrementarse”.

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Además, la encuesta anual de Gallup citada por The Boston Globe indicó que el 53% de los estadounidenses considera que tomar una o dos bebidas alcohólicas al día es perjudicial para la salud. Esta percepción ha impulsado la preferencia por bebidas menos alcohólicas o sin alcohol, aunque los eventos deportivos de gran magnitud pueden revertir temporalmente esa tendencia.

¿Qué estrategias adoptaron las cerveceras durante el torneo?

Las principales empresas del sector cervecero reforzaron sus estrategias comerciales y de marketing durante el Mundial. AB InBev, fabricante de marcas como Budweiser y Michelob Ultra, organizó alrededor de 200.000 eventos y activaciones en bares de 40 países, según datos recogidos por The Boston Globe. Molson Coors incrementó su inversión publicitaria un 60% respecto al año anterior y lanzó ediciones limitadas de productos vinculados al fútbol.

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Jim Koch, fundador y director ejecutivo de Boston Beer Company, relató a The Boston Globe que su empresa realizó entregas extraordinarias de cerveza al Sam Adams Boston Taproom durante los partidos de la selección de Escocia. “En un momento servíamos una cerveza cada 12 segundos”, afirmó Koch en la misma entrevista.

En los primeros seis partidos del Mundial 2026 en Filadelfia se sirvieron unas 290.000 cervezas en los estadios, según organizadores de la FIFA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué efectos tuvo la eliminación de equipos como México y Brasil?

El avance o la eliminación de selecciones con grandes comunidades de aficionados en Estados Unidos, como México y Brasil, impactó en la demanda de cerveza. Según reportó Ground News y los informes del Beer Institute, tras la eliminación de estos equipos, las ventas disminuyeron en bares y restaurantes frecuentados por sus seguidores. Las acciones de empresas como AB InBev y Constellation Brands —propietaria de marcas mexicanas como Corona y Modelo— cayeron en bolsa tras la salida de estas selecciones.

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En declaraciones recogidas por The Boston Globe, la profesora de derecho Maybell Romero explicó que la atmósfera en la Ciudad de México se volvió más tranquila y los bares registraron menos actividad tras la eliminación del equipo nacional.

¿Qué cambios se esperan en el mercado cervecero después del Mundial?

Aunque el repunte de ventas durante el Mundial fue significativo, las asociaciones gremiales y consultoras de mercado anticipan que la tendencia a largo plazo seguirá marcada por el consumo más moderado y diversificado. El Beer Institute y la NBWA sostienen que el sector debe adaptarse a una demanda cambiante, donde las bebidas sin alcohol y las opciones bajas en calorías ganan espacio.

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La llegada de eventos internacionales, como los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, podría ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento para la industria, según declaraciones recogidas por The Boston Globe. No obstante, los analistas advierten que la sostenibilidad de estos picos de demanda depende de factores económicos y del comportamiento del consumidor.

¿Cómo afecta este fenómeno a bares, restaurantes y consumidores?

El repunte de las ventas de cerveza durante el Mundial benefició directamente a bares, restaurantes y distribuidores en las ciudades sede, que incrementaron sus ingresos y debieron ajustar su logística para responder a la demanda. De acuerdo con la NBWA, el sector se prepara para futuras grandes convocatorias deportivas mediante alianzas con marcas y mejoras en la cadena de suministro.

Para los consumidores, la mayor disponibilidad de cerveza y la organización de eventos vinculados al fútbol ofrecieron más opciones de socialización y celebración. Sin embargo, el Beer Institute advierte que el consumo responsable y la diversificación del mercado seguirán siendo tendencias predominantes, una vez finalizado el efecto del Mundial.