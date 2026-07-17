Cómo estará el humo de los incendios forestales durante la final del Mundial 2026

Un frente frío previsto para el fin de semana podría disipar el humo de los incendios forestales de Canadá antes de la final del Mundial en Nueva York-Nueva Jersey (REUTERS/Angelina Katsanis)

Un frente frío previsto para el fin de semana podría disipar el humo de los incendios forestales de Canadá sobre el noreste de Estados Unidos antes de la final del Mundial del domingo en la zona de Nueva York, un factor clave para un partido que espera a más de 80.000 personas en un estadio al aire libre y que llega en medio de alertas sanitarias por la mala calidad del aire.

A esa asistencia en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey se suman otras 50.000 personas que, según el texto fuente, verán el partido desde Central Park, en Manhattan. La final enfrentará a la vigente campeona, Argentina y a España.

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Esta semana, la ciudad de Nueva York comenzó a sentir los efectos del humo y las autoridades locales emitieron una alerta para que los residentes redujeran la actividad física intensa al aire libre y tomaran descansos adicionales si debían permanecer en la calle.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo el jueves que el humo estaba creando condiciones atmosféricas insalubres en todo el estado e instó a la población a quedarse en sus casas.

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Según Reuters, el jueves la calidad del aire en Nueva Jersey, donde está ubicado el estadio, fue calificada como “insalubre para grupos sensibles” por varias plataformas de medición. El mismo fenómeno, originado en incendios forestales del norte de Canadá, se convirtió en un episodio frecuente del verano en amplias zonas de Estados Unidos en los últimos años.

La mejora dependerá de la evolución del tiempo entre el sábado y el domingo, mientras organizadores, equipos y autoridades siguen de cerca los índices de calidad del aire y las advertencias sanitarias ante una final con más de 80.000 asistentes.

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Las autoridades monitorean si el humo afectará la final del Mundial 2026 en Nueva York

El humo de los incendios forestales de Canadá mantiene bajo monitoreo la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (AP Foto/Yuki Iwamura)

Fuentes vinculadas a la organización del evento confirmaron a ABC News que las autoridades estadounidenses están monitoreando activamente el avance del humo de los incendios forestales de

Canadá y su posible impacto sobre la final del Mundial 2026, prevista para este domingo a las 15 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. El partido entre Argentina y España se jugará en uno de los al menos 18 estados que mantienen alerta por la calidad del aire debido a los incendios activos.

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Aunque el noreste de Estados Unidos seguirá afectado por el humo durante todo el fin de semana, los expertos advierten que todavía es demasiado pronto para saber con precisión cómo estarán las condiciones cuando comience el partido el domingo por la tarde. Por eso, el monitoreo de la calidad del aire continuará hasta último momento y forma parte clave de la logística del evento.

La lluvia del sábado y el cambio de aire del domingo podrían limpiar la zona

La lluvia del sábado y el cambio de aire del domingo podrían disipar el humo sobre la zona de Nueva York-Nueva Jersey (REUTERS/Angelina Katsanis)

El alivio esperado depende del tiempo. Alex DaSilva, meteorólogo de la empresa de pronósticos AccuWeather, dijo a Reuters que la lluvia del sábado y el avance de un frente frío el domingo por la mañana deberían despejar gran parte del aire contaminado.

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DaSilva explicó: “Va a llover mucho el sábado, así que eso debería disipar gran parte del humo. El domingo por la mañana, creo que veremos un frente frío que pasará por la zona y debería eliminar cualquier resto de humo que estemos viendo”.

El especialista añadió que, aunque los espectadores deberían limitar lo más posible sus actividades al aire libre el día previo a la final, el riesgo sería menor cuando el partido comience a las 15.00 del domingo, las 19.00 GMT. También señaló: “Vamos a ver cómo parte de ese humo se aleja de la zona a medida que nos adentramos en el fin de semana”.

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El pronóstico, tal como lo describió DaSilva, incluye dos factores que pueden aliviar estos episodios: la lluvia, que puede ayudar a “lavar” parte de las partículas en suspensión, y el cambio de masa de aire asociado al frente frío, que empuja la neblina fuera del área afectada. El diagnóstico final dependerá de la persistencia del humo, la intensidad de las precipitaciones y la velocidad con la que avance el frente.

El humo y el calor plantean un doble riesgo para los futbolistas

Los expertos advirtieron que el humo y el calor pueden representar un doble riesgo para la salud de los futbolistas en la final del Mundial 2026 (EP)

Si la neblina y el calor persistieran hasta el domingo, las condiciones podrían representar un problema para los jugadores. No se trata solo de la visibilidad o la incomodidad ambiental: los expertos advierten sobre una combinación de aire contaminado y esfuerzo físico intenso.

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El Dr. Vin Gupta, neumólogo y miembro de la junta directiva de la Asociación Estadounidense del Pulmón, dijo que los futbolistas podrían enfrentar riesgos para la salud y necesitar una hidratación y una refrigeración considerables. Su advertencia fue directa: “No solo la calidad del aire va a ser pésima, sino que además hace calor, y eso puede provocar un estrés extremo en el corazón”.

Gupta definió esa combinación como “un doble golpe muy potente y peligroso para el cuerpo humano”. Añadió que será necesario mantener la temperatura corporal central lo más baja posible.

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El neumólogo sostuvo además que, para proteger a los jugadores, haría falta ofrecer más que solo dos pausas de hidratación en cada partido. Su planteo amplía la discusión más allá del pronóstico meteorológico y la lleva al terreno de las medidas concretas de seguridad dentro del campo.

Ante un partido de alta exigencia, la advertencia de Gupta pone el foco en el impacto combinado de contaminantes y calor sobre el organismo, por lo que la logística médica y el monitoreo ambiental pasan a ser parte de la preparación.

Recomendaciones para el público ante las alertas por mala calidad del aire

Las autoridades y los especialistas recomendaron que el público con problemas de salud use mascarillas o evalúe no asistir a la final del Mundial 2026 (REUTERS/Angelina Katsanis)

Las recomendaciones también alcanzan al público. Gupta sugirió que los aficionados con problemas de salud usen mascarillas en el estadio o incluso evalúen no asistir.

Su consejo fue explícito: “Si su sistema inmunitario está comprometido por cualquier motivo, considere ver el partido en casa en lugar de asistir en persona. Así que venda sus entradas si es posible, en caso de que la calidad del aire vaya a ser mala el domingo”.

En paralelo a esa advertencia, las autoridades locales ya habían pedido a los residentes que moderaran la actividad física al aire libre durante los días con humo y que tomaran descansos adicionales si debían permanecer en la calle.

La combinación de una final con decenas de miles de personas al aire libre y un episodio de contaminación por incendios forestales elevó la atención sobre medidas preventivas, tanto para los equipos como para los espectadores que planean asistir al estadio o seguir el partido desde espacios abiertos como Central Park.