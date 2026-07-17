El Gobierno de Nicaragua revoca el nombramiento de su embajadora en Italia tras romper relaciones

Daniel Ortega mandatario de Nicaragua. (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

Nicaragua revocó este viernes el nombramiento de su embajadora en Italia, un movimiento que cierra formalmente el capítulo diplomático con Roma tras la ruptura de relaciones anunciada el jueves por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La decisión, publicada en el Diario Oficial La Gaceta mediante un acuerdo presidencial, dejó sin efecto el nombramiento de Mónica Robelo Raffone como representante ante Italia. La diplomática había asumido ese cargo el 20 de enero de 2025.

Los cargos revocados y el trasfondo institucional

La revocación no se limitó a la embajada bilateral. También quedaron sin efecto los nombramientos de Robelo Raffone ante el Consejo de Gobernadores del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y ante el Programa Mundial de Alimentos (PMA), ambos organismos con sede en Roma.

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Para esas posiciones, la diplomática había sido designada originalmente en 2007. La ruptura con Italia se desencadenó tras las declaraciones del canciller italiano Antonio Tajani, quien reiteró públicamente la petición de extradición de Alessio Casimirri, un ex integrante de las Brigadas Rojas condenado en su país a seis cadenas perpetuas.

Managua calificó las palabras de Tajani como “injustificadas, agresivas e irresponsables” y notificó a Roma el fin de las relaciones sin período de consultas previo.

Quién es Casimirri y por qué Nicaragua lo protege

Una caricatura editorial de Alessio Casimirri con una carta de extradición rota, flanqueado por las banderas de Italia y Nicaragua, simboliza la tensión diplomática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casimirri, de 74 años, participó en el secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro en 1978, uno de los atentados más graves de la historia reciente de Europa.

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Moro fue raptado en marzo de ese año por las Brigadas Rojas, que exigieron la liberación de presos del grupo. Su cuerpo apareció en el maletero de un automóvil dos meses después.

El ex militante huyó a Nicaragua en 1983, durante el primer gobierno sandinista, y obtuvo la ciudadanía nicaragüense en 1989. Desde entonces se radicó en Managua, donde se casó con una mujer nicaragüense y montó un restaurante italiano, además de actividades en el sector pesquero.

La Constitución de Nicaragua prohíbe la extradición de sus propios nacionales, y el país no tiene tratado bilateral de extradición con Italia. En 1993, el gobierno de Managua intentó retirarle la ciudadanía a Casimirri, pero la Corte Suprema nicaragüense falló en 1999 que ese tipo de revocación solo puede hacerla un tribunal.

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Las consecuencias para Italia y el caso sin resolver

La ruptura deja a Roma sin representación directa en Managua, lo que cierra el canal bilateral que Italia usaba para presionar la extradición.

El Ministerio de Exteriores italiano calificó la decisión de Nicaragua como “injustificada y lamentable” y prometió continuar persiguiendo el caso por todos los canales legales disponibles, sin precisar cuáles serían ahora que la vía diplomática quedó clausurada.

Las manos de Italia y Nicaragua rasgan un documento de extradición con la silueta de Alessio Casimirri de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Unión Europea, que ya aplicó sanciones a Nicaragua por la represión interna del régimen de Ortega, no dispone de ningún mecanismo para imponer una extradición. Casimirri permanece en Managua. Las familias de Moro y de sus cinco guardaespaldas asesinados en la emboscada de Via Fani siguen sin obtener una condena ejecutada.

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