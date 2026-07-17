Crimen y Justicia

La Justicia ya tiene casi cerrada la causa por la muerte de Ernestina Pais: la hipótesis central y la pericia que falta

La conductora murió tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa a fines de junio. La fiscal se inclina por una teoría y aguarda algunas medidas para finalizar el expediente

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Ernestina Pais
Ernestina Pais murió tras ser embestida por un tren (Foto: Gustavo Gavotti)

Para la Justicia, la muerte de Ernestina Pais fue un accidente. Esa es la hipótesis que mantiene la fiscal Carolina Asprella en el expediente que investiga las causas de su fallecimiento, el cual no sumó pruebas que indiquen lo contrario en las tres semanas que pasaron desde que la conductora fue embestida por una formación del Tren de la Costa en San Isidro.

El trámite judicial está pronto a cerrarse, pero aún resta la pericia accidentológica al auto que manejaba Pais, una de las medidas más importantes para la investigación. Se realizará será la semana que viene y determinará si el vehículo tenía algún desperfecto técnico.

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Fuentes del caso indicaron a Infobae que la fiscal no descarta tomar alguna testimonial más antes de dar por terminada la causa. No obstante, no espera conocer ningún dato relevador que pueda modificar la teoría principal.

La semana pasada el expediente sumó los análisis toxicológicos solicitados con la autopsia, cuyos resultados dieron negativo para drogas y alcohol. El examen forense, por su parte, arrojó que Ernestina falleció por un traumatismo de cráneo y otras lesiones de gravedad como laceración hepática (desgarro del hígado) y una “contusión esplénica”, que es una lesión del bazo que ocurre frecuentemente por golpes en el abdomen durante accidentes viales.

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La conductora falleció durante la noche del viernes luego de que su auto fuera atropellado por una formación del Tren de la Costa

El fatal episodio tuvo lugar en San Isidro el pasado 26 de junio y quedó grabado por una cámara de seguridad municipal. Fue en el cruce a nivel del Tren de la Costa ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano, a las 19:25.

La grabación dura unos 30 segundos. La secuencia completa comienza con el descenso de las dos barreras y minutos antes del choque se ve cómo otro vehículo, que viene de la mano contraria, pasa en infracción y sigue su marcha.

Del otro lado venía Pais a bordo de su auto Honda City, que intenta cruzar en diagonal esquivando las dos vallas. El choque ocurre a mitad de camino. En el video, se ve claramente cómo el tren impacta de lleno contra el lado del conductor.

El vehículo de Ernestina quedó al costado derecho de la vía, con ella adentro del habitáculo. El paragolpes quedó del lado opuesto.

La trayectoria de Ernestina Pais

Ernestina Pais tenía 54 años y fue una reconocida periodista, conductora de televisión y radio argentina. Desarrolló una extensa trayectoria en los medios de comunicación y alcanzó gran popularidad al frente de ciclos como Mañanas Informales, junto a Jorge Guinzburg.

También condujo programas de entretenimiento, actualidad y radio en distintos canales y emisoras. Tuvo un rol protagónico en Caiga Quien Caiga.

Además de su carrera profesional, en los últimos años habló públicamente sobre sus problemas de salud mental y su lucha contra las adicciones, convirtiéndose en una voz que promovía la importancia de pedir ayuda y abordar estas problemáticas sin estigmas.

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