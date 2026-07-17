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Terremoto en México, El Salvador y Guatemala: cómo activar alertas de Google de tsunami y sismo

Los teléfonos Android pueden advertir sobre terremotos y otras crisis gracias a un sistema que utiliza millones de dispositivos como sensores

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Alerta de sismo se puede activar en Android.
Alerta de sismo se puede activar en Android. (Google)

Los teléfonos Android cuentan con un sistema gratuito de alertas de terremotos desarrollado por Google que puede avisar a los usuarios segundos antes de que ocurra un fuerte movimiento sísmico.

La herramienta, conocida como Android Earthquake Alerts System, utiliza los sensores de millones de celulares para detectar actividad sísmica y enviar notificaciones automáticas a las personas que se encuentran en las zonas de riesgo.

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Además, tanto Android como iPhone permiten recibir alertas oficiales de tsunamis y otras emergencias mediante funciones integradas en sus sistemas operativos.

La importancia de estas herramientas volvió a quedar en evidencia tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado la mañana de este viernes frente a las costas del sur de México. El movimiento telúrico también fue sentido con fuerza en Guatemala y El Salvador, lo que llevó a la emisión de alertas preventivas por parte de las autoridades y a la activación de protocolos de emergencia.

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Google - alerta de sismos - tecnología - 19 de mayo
Activar las alertas de sismo en Android es importante para cuidarte. (Captura Google)

El sismo tuvo su epicentro en el océano Pacífico, a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, y a una profundidad menor de 30 kilómetros. Tras el evento, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y la Marina de México emitieron una alerta de tsunami para las costas del Pacífico mexicano y guatemalteco debido a posibles variaciones del nivel del mar y fuertes corrientes.

A partir de este episodio, especialistas recuerdan la importancia de mantener activadas las alertas de emergencia en los teléfonos móviles, ya que pueden proporcionar segundos valiosos para buscar refugio o iniciar una evacuación.

Cómo funciona el sistema de alertas de terremotos de Google

Uno de los sistemas más importantes es Android Earthquake Alerts System, desarrollado por Google para dispositivos Android. En lugar de depender únicamente de estaciones sísmicas tradicionales, esta tecnología aprovecha los acelerómetros incorporados en millones de teléfonos móviles.

Los celulares Android pueden emitir alertas de terremotos segundos antes de un sismo, ayudando a prevenir daños y proteger vidas. (Infobae)
Los celulares Android pueden emitir alertas de terremotos segundos antes de un sismo, ayudando a prevenir daños y proteger vidas. (Infobae)

Cuando una gran cantidad de dispositivos detecta movimientos compatibles con un terremoto, la información se procesa automáticamente para confirmar el evento y enviar alertas a los usuarios ubicados en las zonas que podrían verse afectadas.

Gracias a esta red distribuida de sensores, las personas pueden recibir una advertencia antes de que lleguen las ondas sísmicas más destructivas, ganando segundos valiosos para ponerse a salvo.

Cómo activar las alertas de sismos en Android

Para aprovechar esta función es necesario verificar que las alertas se encuentren activadas en el teléfono.

El procedimiento es sencillo:

  • Abrir Configuración o Ajustes.
  • Ingresar a Seguridad y emergencia. En algunos modelos esta opción se encuentra dentro de Ubicación y luego en Avanzada.
  • Seleccionar Alertas de sismos o Alertas de terremotos.
  • Activar el interruptor correspondiente.

También es indispensable mantener habilitada la Precisión de la ubicación de Google, ya que esta función permite determinar si el usuario se encuentra dentro del área donde debe emitirse la alerta.

Sin la ubicación activada, el sistema pierde capacidad para enviar advertencias específicas según la zona de riesgo.

sistema de alerta de sismo
Así son las alertas de sismo que están disponibles en Android.

Cómo activar las alertas de tsunami y otras emergencias

Además de los terremotos, Android también puede recibir notificaciones relacionadas con tsunamis, inundaciones, incendios forestales y otros desastres naturales.

Para ello basta con ingresar nuevamente al menú Seguridad y emergencia y acceder a Alertas de crisis, donde debe verificarse que la función permanezca activada.

Estas alertas utilizan los sistemas oficiales de protección civil y permiten informar rápidamente sobre amenazas que requieren una evacuación inmediata o medidas especiales de seguridad.

En eventos costeros, por ejemplo, pueden advertir sobre un posible tsunami o indicar la necesidad de desplazarse hacia zonas elevadas.

Los ajustes de seguridad y emergencia permiten generar alertas a familiares y conocer peligros cercanos.
Los ajustes de seguridad y emergencia permiten generar alertas a familiares y conocer peligros cercanos.

Así pueden recibir alertas los usuarios de iPhone

Aunque Apple no utiliza el sistema de acelerómetros desarrollado por Google, los iPhone sí son compatibles con las alertas oficiales emitidas por las autoridades gubernamentales.

Para activarlas es necesario:

  • Abrir Configuración.
  • Ingresar en Notificaciones.
  • Desplazarse hasta la parte inferior de la pantalla.
  • Activar las opciones Alertas de emergencia y Alertas gubernamentales.

Estas notificaciones están diseñadas para reproducir un sonido fuerte y distintivo incluso cuando el dispositivo permanece en modo silencio o “No molestar”, con el objetivo de garantizar que el usuario reciba el aviso.

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