Economía

La inflación mayorista se desaceleró a 1,1% en junio y acumuló 33,7% en los últimos doce meses

El indicador exhibió una desaceleración respecto al 2,5% de mayo y se ubicó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del sexto mes

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La inflación mayorista se desaceleró a 1,1% en junio. (REUTERS/Matías Baglietto)
La inflación mayorista se desaceleró a 1,1% en junio. (REUTERS/Matías Baglietto)

La inflación mayorista registró un incremento de 1,1% en junio de 2026 frente a mayo. A la vez, experimentó un aumento interanual de 15,6% y acumuló un 33,7% en lo que va del año, de acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El informe estadístico reveló que los productos nacionales tuvieron una variación de 1,0%, mientras que los productos importados mostraron una suba de 2,3 por ciento.

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Según el relevamiento publicado por el Indec, entre los productos nacionales, los mayores aportes positivos provinieron de las divisiones sustancias y productos químicos (0,26 puntos porcentuales), productos agropecuarios (0,23 p.p.), productos refinados del petróleo (0,19 p.p.) y energía eléctrica (0,13 p.p.). En contraste, el rubro petróleo crudo y gas incidió de manera negativa, restando 0,56 p.p. al índice general.

La medición del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) también mostró una variación de 1,1% para junio, reflejando un comportamiento similar al IPIM. En este caso, los productos nacionales subieron 1,1% y los importados 2,2%. El informe del Indec puntualizó que la evolución de ambos índices estuvo marcada por la dinámica de los precios internacionales y la variación de los costos internos.

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Por su parte, el índice de precios básicos del productor (IPP) experimentó un aumento de 1,1% en el mismo período. Dentro de este índice, los productos primarios cayeron 0,6%, mientras que los productos manufacturados y energía eléctrica subieron 1,8%. El Indec destacó que la suba en la industria manufacturera y en la energía eléctrica compensó la baja registrada en materias primas.

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