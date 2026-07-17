Congreso Empresarial entre México y El Salvador reunirá a más de 200 empresarios enfocados en energía y manufactura

El Consejo de Negocios México-El Salvador anuncia un congreso binacional para agosto (Foto cortesía Embajada de México en El Salvador)

El Consejo de Negocios México-El Salvador y la Embajada de México en El Salvador anunciaron el Primer Congreso Empresarial Binacional, que se realizará el 21 y 22 de agosto en la Biblioteca Nacional de El Salvador. El encuentro reunirá a más de 200 empresarios e invitados, además de autoridades y universidades.

También participarán más de 45 empresas, según informaron los organizadores durante una conferencia de prensa ante 14 medios de comunicación.

El congreso se celebrará en la BINAES bajo el lema “Innovación y Negocios” y abordará oportunidades en ambos mercados. La agenda incluirá conferencias magistrales, paneles sobre inversión, comercio e innovación, presentaciones sobre sectores con potencial y espacios de vinculación entre empresas y gremiales.

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Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, dijo ante los medios: “Es una coyuntura en la que coinciden las necesidades de El Salvador y México, particularmente para consolidar lo que se ha logrado hasta el momento y profundizar en la construcción de sociedades cada vez más seguras y justas. Cada quien a su ritmo, pero lo importante es que la tendencia vaya hacia ese objetivo”.

El embajador Ricardo Cantú plantea cooperación en manufactura avanzada, geotermia y economía digital (Foto cortesía Embajada de México en El Salvador)

Comercio e inversión entre ambos países

Los organizadores citaron datos del Banco Central de Reserva, según los cuales la inversión extranjera directa neta procedente de México sumó USD 18,86 millones en el primer trimestre de 2026. El saldo acumulado de inversión mexicana en El Salvador fue de USD 3.577,5 millones entre enero y septiembre de 2025.

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Entre enero y mayo de 2026, las exportaciones salvadoreñas hacia México alcanzaron USD 120,16 millones y convirtieron a ese país en el quinto destino más importante para los productos nacionales. En el mismo período, México fue el cuarto proveedor de El Salvador, con importaciones por USD 585,20 millones.

José Luis Netzahualcóyotl, presidente de Conmexsal, dijo que el congreso busca generar oportunidades de negocio en ambas direcciones y fortalecer un vínculo que este año llega a 188 años. Añadió que la relación económica ya tiene una base amplia y que el empresariado mexicano quiere ampliar su presencia en el país.

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En una declaración a los medios, Netzahualcóyotl señaló: “Ya hay una balanza comercial en la que, como les mencionaba, según datos del Banco Central de Reserva, más de tres mil quinientos millones de dólares entre el año pasado y lo que va de este año. Es un número bastante interesante. La oferta del empresariado mexicano en El Salvador destaca por su competitividad. Ofrecemos productos, servicios de calidad. Entonces, queremos abonar como empresarios mexicanos a que sea también ya un centro de negocios, un centro en el que todos los empresarios encuentren lo que hemos encontrado, los que hemos venido a invertir aquí”.

La Embajada de México en El Salvador informó que el encuentro será el 21 y 22 de agosto en la Biblioteca Nacional y convocará a más de 200 asistentes, autoridades y universidades (Foto cortesía Embajada de México en El Salvador)

Sectores con oportunidades de cooperación

Cantú afirmó que México atraviesa una etapa de atracción de inversiones y que El Salvador vive un proceso de transformaciones. A partir de esa combinación, planteó posibilidades de cooperación en manufactura avanzada, agroindustria, industria alimentaria, dispositivos médicos, economía digital, tecnologías de la información, logística, turismo, energías limpias y economía del conocimiento.

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El embajador explicó que ya existe capital salvadoreño operando en el mercado mexicano y mencionó como ejemplo una empresa dedicada a la manufactura de productos de limpieza y cosméticos. También señaló el interés de dos grandes laboratorios por invertir en ese país.

Según el diplomático, la relación no se limita al flujo de capital desde México hacia El Salvador. Indicó que la parte mexicana quiere conocer la experiencia salvadoreña en proyectos geotérmicos, dado que El Salvador figura entre los siete países de América Latina con tecnología para generar energía geotérmica.

Cantú agregó que México ha apoyado a El Salvador en la exploración de pozos petroleros. Netzahualcóyotl afirmó que México puede aportar experiencia en el fortalecimiento de la manufactura, mientras que los empresarios salvadoreños pueden compartir conocimientos en áreas como turismo y construcción.

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Las banderas de México y El Salvador ondean en mástiles bajo un cielo azul despejado, mostrando los escudos de cada nación en sus centros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Datos de contexto del vínculo empresarial

México es la segunda economía más grande de América Latina, solo por detrás de Brasil, y cuenta con 14 tratados comerciales que le dan acceso preferencial a 50 países.

Los interesados en obtener más información sobre el congreso pueden comunicarse a los correos conmexal@grupocyreco.com y areaeconomicaesa@sre.gob.mx.