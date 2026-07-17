Pamela David habló de la salud de Daniel Vila tras su operación en Estados Unidos: “Salió todo muy bien”

Daniel Vila recibió el alta médica un día después de la operación y continuó la rehabilitación en el departamento (Video: Desayuno Americano. América)

La reciente intervención quirúrgica de Daniel Vila en Estados Unidos marcó un punto de alivio y optimismo para su entorno más cercano. Pamela David, conductora y esposa del empresario, fue quien se encargó de dar detalles precisos sobre el proceso y la recuperación, compartiendo en su programa las sensaciones del momento.

Pamela habló con su programa Desayuno Americano, conducido por Adrián Pallares durante su ausencia, y desde el primer instante transmitió tranquilidad al referirse a la salud de su marido: “Dani está súper bien, lo operaron el lunes de la cadera, a diferencia de la última vez que vine que fue en la espalda y más complicada”, comentó visiblemente más relajada. De esta manera, dejó en claro que la evolución postoperatoria superó sus expectativas y que la experiencia previa, más compleja, sirvió como referencia para valorar el resultado de la actual intervención.

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La pareja permanecerá en Estados Unidos algunos días más, aprovechando la estadía para continuar con la rehabilitación y el control médico. La conductora detalló el acompañamiento que recibieron para que la operación fuera posible: “Él se operó dos veces ahora, terminó la Vendimia y empezaron a suceder cosas, una tras otra. Así que decidimos venir acá y Federico (Girardi), el marido de Celina Rucci que es muy amigo de Daniel, nos hizo toda la gestión para que sea la operación que tiene que ser y ya está súper bien”.

Daniel Vila fue operado de la cadera en Estados Unidos y Pamela David informó que su recuperación avanza bien

El proceso resultó ágil, como relató Pamela David: “Lo operaron el lunes y el martes le dieron el alta. Estamos en el departamento y está re bien, haciendo la rehabilitación”. Este dato, que subraya la rapidez de la recuperación, fue recibido con alivio por el entorno familiar y laboral de Vila, presidente del Grupo América.

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En días previos, Pamela ya había anticipado el viaje y la intervención desde su programa de televisión. En ese contexto, había destacado el acompañamiento a su marido y la importancia de la operación, aunque no perdió de vista el entorno mundialista que la rodea actualmente en Estados Unidos. “La final del Mundial nos encontrará allá”, había adelantado al aire, marcando la coincidencia entre la recuperación de Vila y el evento deportivo más esperado.

La expectativa por la final del Mundial 2026

Pamela David anunció el viaje al exterior para operar a Daniel Vila

Mientras acompaña la recuperación de su marido, Pamela David vive desde cerca la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. La conductora compartió su entusiasmo en una charla con Adrián Pallares y sus compañeros, describiendo el clima de expectativa que se respira en el país anfitrión.

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“Me fui al banderazo y yo no grabo porque me gusta vivir el momento y largar el teléfono”, contó entre risas, haciendo referencia a su participación en la tradicional movilización de hinchas argentinos. Pamela prefirió disfrutar de la experiencia sin registrar cada momento, aunque no dejó de fotografiarse con la multitud que se reunió para apoyar a la selección nacional.

Todavía sin lugar asegurado en el partido decisivo, Pamela confesó sus sensaciones en la previa: “Estoy con mucha ansiedad y metiéndome en todos los chats a ver si consigo entradas, me encantaría vivir esa experiencia”. La búsqueda de un lugar en el estadio de Nueva Jersey se convirtió en un pequeño ritual, reflejando la importancia que tiene para ella presenciar ese evento histórico.

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Pamela David afirmó que la cirugía de Daniel Vila fue menos compleja que la anterior operación de espalda

La experiencia mundialista de Pamela David y Daniel Vila se ve atravesada por las condiciones climáticas en la ciudad. En los últimos días, un incendio forestal en Canadá provocó que el humo llegara a Nueva York, afectando la calidad del aire y generando molestias respiratorias. “Hace mucho calor y mucha humedad. Hay un humo que molesta un poco la garganta, ayer a la tarde se veía mucho”, explicó Pamela al describir cómo el fenómeno impactó su rutina y la de otros argentinos presentes en la ciudad.