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Benjamín Vicuña, Esteban Lamothe y una mirada particular sobre los mitos argentinos: “Eso no es verdad”

Los actores asistieron a un evento con sus respectivas parejas y compartieron sus visiones de los estereotipos locales

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En la alfombra roja del estreno de La Odisea, los actores expresaron su opinión sobre una de las características de nuestro país (Instagram: Somos Corta)

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe construyeron una relación cordial al compás de su trabajo. Actuales compañeros en la versión teatral de Secreto en la montaña, los actores ya habían trabajado en éxitos como Envidiosa y Farsantes, con una química a primera vista con la que conquistaron al público. Ahora coincidieron en un evento en la noche porteña y se animaron a debatir sobre los mitos argentinos. Y con algunos matices, acá también hubo coincidencia.

En la avant premiere de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, los actores se prestaron a un intercambio sobre los estereotipos que suelen atribuirse a los argentinos, amparados en la temática del filme. Vicuña fue el primero en tomar posición: “Un mito de los argentinos que no es verdad: que son agrandados. No son agrandados”, sostuvo el actor chileno en diálogo con Corta, con una mirada que desmonta uno de los lugares comunes más extendidos sobre el carácter local.

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Un hombre sonriendo con barba, vestido con traje negro y zapatillas rosas, de pie en una alfombra roja frente a un telón con texto
Benjamín Vicuña dio su mirada de la argentinidad (Fotos: Gentileza Prensa)

A su turno, Lamothe aportó su propia lectura, con un matiz geográfico: “Hay un mito que es como que somos chamuyeros, que nos atribuyen a todos los argentinos, pero es de los porteños. Yo soy bonaerense”, señaló el actor, quien trazó una distinción entre la identidad porteña y la del interior de la provincia de Buenos Aires.

Los actores llegaron acompañados por sus respectivas parejas, en una gala que reflejó el gran presente que viven en lo profesional y lo personal. Vicuña junto a Anita Espasandín, con quien en agosto celebrará dos años de un noviazgo que comenzó con cierta timidez y a resguardo del ojo público y se terminó constituyendo en una de las parejas más atractivas de la farándula.

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Por su parte, Lamothe se mostró con Débora Nishimoto, la actriz que fue su pareja en Envidiosa y luego trascendió las barreras de la ficción. En los últimos días, la pareja dio una muestra de que la relación va en serio: los posteos en las redes reflejaron indicios claros de que la convivencia es inminente. En ese panorama, la postal de felices los cuatro fue uno de los principales temas de conversación en una jornada de mitos, epopeyas y celebrities.

Un hombre vestido con traje negro y camiseta negra está de pie sobre una alfombra roja frente a un fondo negro con texto blanco y rojo
Esteban Lamothe eligió un total black para la alfombra roja

La velada exclusiva sobre el filme de Nolan se realizó en el MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires), en un marco de gran expectativa por una de las películas más esperadas del año. La noche arrancó con un cóctel que reunió a figuras del espectáculo, artistas e invitados especiales, quienes luego accedieron a una proyección del film en 35 mm, formato elegido por el director británico para la producción.

Cuatro personas posan frente a un banner negro con las palabras 'Christopher Nolan' y 'La Odisea'. Dos hombres con trajes oscuros. Una mujer con abrigo blanco, otra con blazer blanco
Felices los cuatro: Débora Nishimoto, Esteban Lamothe, Benjamín Vicuña y Anita Espasandin (Gentileza: Prensa)

La Odisea, la película que Nolan filmó íntegramente en IMAX

Estrenada el 17 de julio, La Odisea es el primer largometraje de ficción rodado por completo con cámaras IMAX. Nolan utilizó más de 600.000 metros de película a lo largo de 91 días de rodaje para adaptar la epopeya de Homero, con Matt Damon como Odiseo y un reparto que incluye a Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco, Robert Pattinson como Antínoo y Charlize Theron como Calipso.

Las primeras reacciones de críticos presentes en el estreno londinense destacaron la escala visual del film y apuntaron a un elemento poco habitual en la filmografía del director: la presencia de secuencias de terror. El propio Nolan explicó a Empire que eligió adaptar la epopeya griega porque nunca había visto ese material tratado con el peso y la credibilidad que puede aportar una gran producción de Hollywood rodada en IMAX. Universal Pictures distribuyó la producción a nivel global.

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