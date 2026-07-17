Qué se conecta primero: el cable al celular o el cable al enchufe o toma

Lo que debes saber sobre cómo cargar correctamente el celular. (Imagen ilustrativa Infobae)

Conectar un celular para cargarlo parece una tarea rutinaria, pero el orden en que se enchufan los componentes puede influir en la vida útil del dispositivo, la batería e incluso del propio cargador.

Aunque muchos usuarios conectan el teléfono sin prestar atención al procedimiento, especialistas recomiendan seguir una secuencia específica para reducir el riesgo de picos de tensión, chispas y desgaste prematuro de los accesorios.

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La recomendación es sencilla: primero conectar el cargador a la toma de corriente y, una vez energizado, conectar el cable al celular. Al finalizar la carga, el proceso debe hacerse en sentido inverso: primero retirar el cable del teléfono y luego desconectar el cargador del enchufe.

Conoce por qué primero se conecta el cargador del celular al enchufe. (Imagen ilustrativa Infobae)

Seguir este procedimiento ayuda a proteger los componentes electrónicos del dispositivo y contribuye a prolongar la vida útil de la batería y del puerto de carga.

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El orden de conexión ayuda a evitar fluctuaciones eléctricas

La razón principal por la que se recomienda enchufar primero el cargador a la corriente es que permite estabilizar el flujo eléctrico antes de que llegue al teléfono.

Cuando el adaptador ya está conectado al tomacorriente, la energía pasa por los circuitos internos del cargador, que regulan el voltaje antes de enviarlo al dispositivo. Esto reduce la posibilidad de que pequeñas variaciones o picos de tensión alcancen directamente la batería o la placa electrónica del celular.

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Por el contrario, si el cable ya está conectado al teléfono y luego se enchufa el cargador a la corriente, el dispositivo puede recibir el impulso inicial de energía que se produce al establecer la conexión eléctrica. Aunque los cargadores modernos incorporan sistemas de protección, repetir este procedimiento durante años puede contribuir al desgaste de algunos componentes.

Un cargador de celular blanco permanece enchufado a una toma de corriente en una pared clara, con el cable colgando sin conectar a ningún dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pequeñas chispas también pueden afectar los conectores

Otro motivo por el que el orden de conexión resulta importante es la aparición de pequeñas chispas eléctricas en los conectores.

Cuando un cargador energizado entra en contacto con el dispositivo, puede producirse un arco eléctrico casi imperceptible. Aunque normalmente no representa un peligro inmediato para el usuario, este fenómeno favorece la oxidación y el deterioro gradual de los contactos metálicos.

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En los cables Lightning, utilizados durante años por Apple, este desgaste suele manifestarse mediante conectores ennegrecidos que dificultan la carga o hacen necesario mover el cable para establecer contacto.

Primero se debe conectar el cargador al enchufe y luego recién conectar el celular. (Imagen ilustrativa Infobae)

En los cables USB-C, actualmente presentes en la mayoría de celulares Android y también en los iPhone más recientes, el problema suele relacionarse con la acumulación de polvo o suciedad en el puerto, lo que puede acelerar el deterioro si además existen pequeñas chispas provocadas por una conexión inadecuada.

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Los cargadores de baja calidad aumentan el riesgo

La calidad del cargador también desempeña un papel importante en la seguridad del proceso.

Los adaptadores originales o certificados incorporan sistemas de protección contra sobrecargas, cortocircuitos y fluctuaciones eléctricas. En cambio, algunos cargadores genéricos o de baja calidad pueden ofrecer una regulación menos eficiente del voltaje, incrementando la posibilidad de que el dispositivo reciba una descarga eléctrica irregular.

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Por ello, los especialistas recomiendan utilizar siempre accesorios certificados por el fabricante o compatibles con los estándares de seguridad reconocidos.

Además, mantener un cargador antiguo o deteriorado conectado permanentemente a la corriente puede favorecer el sobrecalentamiento y aumentar el riesgo de fallos eléctricos.

Mujer sujetando su celular y pensando si debe de enchufarlo al cargador. (Gemini)

Cómo cargar correctamente el celular

Para proteger tanto el teléfono como sus accesorios, el procedimiento recomendado es el siguiente:

Primero, conectar el cargador a la toma de corriente. Después, enchufar el cable al celular y esperar a que comience la carga normalmente.

Una vez que la batería alcance el nivel deseado, retirar primero el cable del teléfono y, finalmente, desconectar el cargador del enchufe.

Esta secuencia reduce las posibilidades de chispas, disminuye el desgaste del puerto de carga y ayuda a mantener la estabilidad del suministro eléctrico hacia el dispositivo.

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Un hombre con expresión de duda sostiene su smartphone y el cargador, reflexionando sobre si conectar primero el cable al enchufe o al dispositivo móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros hábitos que ayudan a prolongar la vida útil de la batería

Más allá del orden de conexión, existen otras prácticas que pueden contribuir a conservar la batería en mejores condiciones durante más tiempo.

Una de las principales recomendaciones consiste en evitar descargar completamente el teléfono de forma habitual. Muchos fabricantes aconsejan mantener el nivel de carga entre el 20 % y el 80 %, ya que esto reduce el estrés químico de las baterías de ion-litio.

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También es preferible no dejar el celular conectado durante muchas horas después de alcanzar el 100 %, especialmente si el dispositivo carece de sistemas avanzados de carga inteligente. El exceso de temperatura continúa siendo uno de los principales factores que aceleran el envejecimiento de la batería.

Un celular se carga sobre un escritorio de madera, bajo la luz de una lámpara, junto a un teclado, ratón y cuadernos, representando un espacio de trabajo productivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, muchos smartphones incorporan funciones que aprenden los hábitos del usuario y ralentizan automáticamente la carga durante la noche para completar el 100 % poco antes de que el propietario utilice nuevamente el dispositivo. Aprovechar estas tecnologías, junto con un procedimiento adecuado de conexión, puede contribuir a mantener el rendimiento del teléfono durante más años.