Explora el Estadio Azteca sin salir de casa con Google Earth: de 1960 al Mundial 2026

Cualquier persona puede recorrer el Estadio Azteca desde Google Earth. (Google Earth)

Google Earth abre las puertas del Estadio Azteca a cualquier persona en el mundo: a través de una experiencia interactiva desarrollada en colaboración con la Fundación ICA, la plataforma permite recorrer el recinto de la Ciudad de México con imágenes que se remontan a la década de 1960.

En junio 2026 albergó el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Mundial 2026 y, con eso, se convirtió en el primer estadio del mundo en recibir partidos de tres torneos mundiales: 1970, 1986 y 2026.

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Ahora, esa historia se puede explorar sin pisar las gradas.

Se accede desde el navegador, sin descargar nada. (Google Earth)

Qué incluye la experiencia en Google Earth

La herramienta reúne fotografías y registros visuales que cubren más de seis décadas del estadio, desde su construcción en 1961 hasta los partidos que definieron generaciones.

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El recorrido permite ver cómo lucía el Azteca en 1963, cuando aún era una obra nueva; cómo lo ocupó el mundo en 1970, durante su primer Mundial; y cómo se transformó para recibir el torneo de 1986, el año en que Diego Maradona y Pelé dejaron su marca en el césped.

Las imágenes provienen del Archivo Histórico de la Fundación ICA, institución que custodió los registros fotográficos del estadio a lo largo de los años.

La herramienta reúne imágenes de más de seis décadas del recinto. (Google Earth)

Qué datos se pueden encontrar en esta experiencia digital en Google Earth

La experiencia digital en Google Earth sobre el Estadio Azteca incluye los siguientes datos:

Los orígenes del proyecto: a finales de la década de 1950, Guillermo Cañedo, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, encargó a los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca el diseño del recinto.

La construcción: el terreno en Santa Úrsula Coapa estaba cubierto de roca basáltica del volcán El Xitle. Para prepararlo fue necesario dinamitar 63.000 metros cuadrados de suelo y extraer 180.000 toneladas de roca, lo que agotó el presupuesto de 95 millones de pesos.

Una multitud de 110.000 aficionados llenó el Estadio Azteca en 1971 para la final del Mundial Femenino no oficial entre Dinamarca y México. (Google Earth)

Una anécdota de la obra: en octubre de 1963, las lluvias llenaron el cráter de la excavación y formaron un lago temporal con la forma exacta de la futura cancha.

Fecha de apertura: El estadio abrió el 29 de mayo de 1966 ante 107.494 espectadores.

El récord del fútbol femenil: en 1971 el Azteca albergó el campeonato mundial femenino no oficial. La final entre Dinamarca y México (3-0) reunió aproximadamente 110.000 aficionados, el récord de mayor asistencia a un evento deportivo femenino en la historia hasta ese momento.

Las renovaciones para 2026: cancha de pasto híbrido, mejoras acústicas y conectividad Wi-Fi, conservando la arquitectura de concreto original.

El Estadio Azteca de la Ciudad de México congregó a multitudes durante los históricos partidos del Mundial de Fútbol de 1970. (Google Earth)

Cómo acceder al experiencia digital en Google Earth

La experiencia está disponible directamente en Google Earth, sin necesidad de descargar ninguna aplicación.

El recorrido está organizado en nueve capítulos que se navegan con las flechas ubicadas en la parte izquierda de la pantalla.

Cada capítulo lleva al usuario a un punto distinto del mapa en Google Earth y despliega información histórica sobre el recinto: desde la voladura de roca volcánica en Santa Úrsula Coapa hasta los partidos que definieron generaciones, como los encuentros de los años 70, el campeonato mundial femenino de 1971 y la recordada “Mano de Dios”.

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El panel derecho muestra fotografías de la Fundación ICA desde los años 60. (Google Earth)

En el panel derecho se pueden explorar imágenes del Archivo Histórico de la Fundación ICA que datan de la década de 1960.

En qué estadio se jugará la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

El recinto, con capacidad para 82.500 espectadores e inaugurado en 2010 con un costo estimado de USD 1.600 millones, recibirá el partido entre Argentina y España a las 16:00 horas de Argentina y las 21:00 de

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