Rogelio Frigerio presentó un seguro multirriesgo con un fondo de USD 1 millón para el maíz en Entre Ríos

En un acto en la Exposición Rural, Diego Santilli y Rogelio Frigerio participaron del anuncio del primer seguro multirriesgo para el maíz con IAPSER

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció el primer seguro multirriesgo para productores de maíz de hasta 200 hectáreas, con un fondo inicial de USD 1.000.000, en el marco del primer día de la Exposición Rural de Palermo.

La iniciativa, desarrollado junto con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser), tendrá USD 700.000 aportados por el Gobierno de Entre Ríos y el resto se cubrirá con aportes privados. El programa apunta a pequeños agricultores afectados por sequías e inundaciones y prevé una asistencia económica ante emergencias.

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En su primera etapa, la cobertura alcanzará un máximo de 100.000 hectáreas y será gratuita durante el primer año de implementación. El seguro estará dirigido prioritariamente a productores de maíz con explotaciones de hasta 200 hectáreas.

El sistema prevé compensaciones de USD 50 por hectárea cuando las pérdidas de rendimiento superen el 50% y de hasta USD 150 por hectárea cuando el daño exceda el 80% de la producción estimada.

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“Estamos anunciando el primer seguro multirriesgo para el sector agropecuario, el sector más competitivo del país y de nuestra provincia, que estaba esperando este anuncio. Entendíamos que había una necesidad que había que cubrir y este es el primer paso para un sector trascendental en nuestra economía”, sostuvo Frigerio, que estuvo acompañado en el acto por el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli.

La activación de la cobertura será automática, con parámetros objetivos de geolocalización y la declaración formal de emergencia agropecuaria por parte de la provincia. Según se explicó en la presentación, el esquema busca evitar demoras para que la asistencia llegue con rapidez y los productores puedan sostener su actividad y planificar la siguiente campaña.

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Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos

Durante el anuncio, Frigerio sostuvo que el pedido unánime al Gobierno nacional, de parte del sector agropecuario, “que eliminen las malditas retenciones”, afirmó. Y agregó que confía en que el Poder Ejecutivo continúe avanzando en ese camino.

“Se fue avanzando estos 30 meses en la reducción de algunos sectores importantes y tengo el compromiso del Presidente de que esta es la principal prioridad en la política de reducción de impuestos de la Argentina, como tiene que ser. Es un impuesto distorsivo que se cobra solo en la Argentina y que tenemos que ir eliminando o reduciendo cada vez más rápido", sostuvo.

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También señaló que la elección del maíz como primer cultivo asegurado se vincula con la capacidad provincial de transformar proteína vegetal en animal, y remarcó que este producto es central para las cadenas lechera, avícola, porcina y bovina de la provincia.

“Tenemos un sector agropecuario probablemente el más competitivo del mundo, que está pasando un buen momento, no con los márgenes de rentabilidad que a todos nos gustaría, pero con un crecimiento muy importante e invirtiendo mucho. El campo es la locomotora de la recuperación de la Argentina desde toda la vida y lo va a seguir siendo”, señaló Frigerio.

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El ministro de Desarrollo Económico provincial, Guillermo Bernaudo, afirmó que la cadena de maíz es clave para Entre Ríos y advirtió que “cuando viene una seca o algún problema con la producción, se resiente toda la cadena de valor”.

Por su parte, Bruno Campanero, gerente técnico de Iapser, relacionó la herramienta con la seguridad alimentaria regional. “En nuestra provincia se produce la mitad de los pollos que se consumen en el país. Esto es pensar cómo desde el campo llega a la mesa de la mitad de los argentinos la carne aviar. Es estratégico acompañar desde la compañía de seguros esta iniciativa”, consideró.

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Campanero señaló la importancia de acompañar desde el sector asegurador para fortalecer la llegada de alimentos a la mesa de los argentinos. El plan piloto contempla la posibilidad de extender la cobertura a otros cultivos.