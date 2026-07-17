Linus Torvalds defiende la IA en Linux: “Si no te gusta, crea tu propio fork o vete”

Linus Torvalds asegura que Linux no está en contra de adoptar la IA.

La inteligencia artificial continúa generando divisiones dentro del mundo del software libre, pero Linus Torvalds dejó clara su postura. El creador del núcleo Linux afirmó que el proyecto no se convertirá en un movimiento contrario a la IA y sostuvo que quienes no estén de acuerdo con su uso tienen una alternativa propia del código abierto: crear un fork —una versión independiente del proyecto— o abandonar su desarrollo.

Las declaraciones surgieron durante un intercambio en la lista de correo utilizada por los desarrolladores del kernel de Linux, donde se debatía la incorporación de herramientas basadas en grandes modelos de lenguaje para agilizar el trabajo de revisión de código.

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“Linux no es uno de esos proyectos anti-IA y, si alguien tiene problemas con ello, puede hacer lo propio del código abierto y crear un fork. O simplemente marcharse”, escribió Torvalds. Posteriormente resumió su posición con otra frase contundente: “La IA es una herramienta, como las demás que utilizamos, y está claro que es útil”.

Linus Torvalds, creador de Linux, no se opone a que su sistema operativo use IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate comenzó por una herramienta de revisión automática

La discusión surgió a raíz de Sashiko, un sistema basado en inteligencia artificial diseñado para analizar los parches enviados por los desarrolladores del kernel de Linux.

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Su función consiste en revisar automáticamente el código para detectar posibles errores o problemas antes de que sea incorporado al proyecto.

La propuesta planteaba integrar Sashiko con Patchwork, una plataforma utilizada desde hace años para organizar, revisar y dar seguimiento a las miles de modificaciones que recibe el núcleo de Linux.

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Sin embargo, algunos desarrolladores manifestaron su preocupación porque las observaciones generadas por la inteligencia artificial pudieran llegar directamente a los autores del código sin pasar previamente por una revisión humana.

Linus Torvalds criticó a los desarrolladores que se oponen a usar IA. (Linux)

Torvalds considera que la IA puede aliviar la carga de trabajo

Para Linus Torvalds, imponer demasiados controles previos reduciría el principal beneficio de la herramienta.

El creador de Linux recordó que mantener el kernel implica revisar una enorme cantidad de contribuciones provenientes de desarrolladores de todo el mundo, una tarea que requiere tiempo y recursos humanos.

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En ese contexto, considera que sistemas como Sashiko pueden ayudar a detectar errores preliminares y agilizar parte del trabajo repetitivo. No obstante, aclaró que nadie estará obligado a utilizar inteligencia artificial dentro del proyecto.

“No estamos forzando a nadie a utilizarla”, explicó durante la conversación. Al mismo tiempo, dejó claro que tampoco aceptará que otros desarrolladores intenten impedir el uso de estas herramientas a quienes sí desean incorporarlas a su flujo de trabajo.

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Linus Torvalds aseguró que no obligará a sus desarrolladores a usar la IA. (Linux)

No es una defensa incondicional de la inteligencia artificial

Aunque sus declaraciones puedan interpretarse como un respaldo firme a la IA, Torvalds también ha sido uno de sus críticos cuando considera que su uso resulta irresponsable.

Meses atrás denunció que una gran cantidad de reportes de seguridad generados automáticamente mediante inteligencia artificial había complicado el funcionamiento de una de las listas privadas utilizadas por los desarrolladores del kernel.

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Según explicó entonces, numerosos informes repetían problemas ya conocidos o describían supuestas vulnerabilidades sin aportar pruebas suficientes ni soluciones concretas. Como consecuencia, la revisión manual terminó consumiendo más tiempo del que pretendía ahorrar.

Para Torvalds, encontrar un posible error mediante inteligencia artificial no es suficiente si posteriormente ninguna persona verifica la información o se hace responsable de corregir el problema.

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Linux podría empezar a usar IA para revisar los reportes de usuarios dentro del código. (Linux)

La responsabilidad sigue siendo de los desarrolladores

El creador de Linux sostiene que la inteligencia artificial debe entenderse como una herramienta adicional y no como un sustituto del criterio humano.

En su opinión, un sistema basado en modelos de lenguaje puede ayudar a localizar errores que pasen desapercibidos para un revisor, pero la decisión final siempre debe recaer sobre los desarrolladores responsables del proyecto.

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Esto significa que cualquier sugerencia generada por IA deberá evaluarse igual que cualquier otra contribución enviada por una persona.

La responsabilidad sobre el código seguirá correspondiendo al autor que lo presenta, independientemente de las herramientas utilizadas durante su elaboración.